После закрытия BioWare судьба сериала Mass Effect оказалась под вопросом - EA пока нечего сообщить

Судьба готовящегося сериала Mass Effect от Amazon оказалась под вопросом после закрытия BioWare и прекращения разработки следующей игры серии. Официально о телевизионной адаптации стало известно ещё 7 ноября 2024 года, в N7 Day: тогда сообщалось, что проект находится в разработке у Amazon MGM Studios. Теперь The Verge обратился к Electronic Arts и Amazon за разъяснениями о его будущем, однако ясности пока не появилось. Amazon не ответила на запрос издания, а представитель EA Джастин Хиггс заявил, что компании на данный момент «нечего сообщить» о сериале. При этом официально проект не отменён.

Последние известные сведения указывали, что проект продолжал развиваться. Сценаристом и исполнительным продюсером был назначен Дэниел Кейси, работавший над «Форсажем 9», а в число исполнительных продюсеров вошли Карим Зрейк, Ари Арад и представитель EA Майкл Гэмбл. В 2025 году BioWare также сообщала, что работа сценарной комнаты активно продолжается, а сериал расскажет совершенно новую историю во вселенной Mass Effect после событий оригинальной трилогии и не станет пересказывать историю капитана Шепарда.

Теперь дальнейшая судьба адаптации остаётся неопределённой. EA закрывает BioWare и прекращает разработку новой Mass Effect, однако никаких аналогичных решений относительно сериала объявлено не было. Пока неизвестно, продолжит ли Amazon работу над проектом без участия студии, изменится ли творческая команда и когда сериал сможет перейти к полноценному производству.