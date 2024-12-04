Продюсер Mass Effect 5 посоветовал фанатам пройти DLC Lair of the Shadow Broker перед выходом новой части

Продюсер Mass Effect 5 Майкл Гэмбл настоятельно советует фанатам пройти DLC Lair of the Shadow Broker перед выходом пятой части. Это дополнение к Mass Effect 2, в котором Лиара Т’Сони и Шепард охотятся на влиятельного торговца информацией, Серого Посредника. В результате Лиара становится новым Серым Посредником, что имеет важные последствия в Mass Effect 3.
Данное дополнение является частью Mass Effect Legendary Edition, ремастера всех трёх частей с дополнительным контентом. Гэмбл отметил, что большое количество новых игроков присоединились к франшизе благодаря распродаже Steam, где издание продаётся по сниженной цене.
Кроме того, Лиара стала одним из ключевых персонажей тизера Mass Effect 5, выпущенного несколько лет назад. Пока что информация о пятой части игры ограничена, но ожидается, что её разработка ускорится после завершения работы над Dragon Age: The Veilguard.
Да я с удовольствием перепройду в очередной раз всю трилогию, жаль лишь то, что андромеду надо обходить стороной.
На фоне современного игростроя Андромеда выглядит не так уж и плохо, но как продолжение серии не выдерживает никакой критики, плюс на релизе была вусмерть забагована.
в андромеде только анимации и лица плохие. в остальном игра годная
ага, с тошнотным геймплеем и полным отсутствием сюжета, если ровнять с трилогией
Боевка так вообще шикарная.
Я 2 года назад проходил переиздание и тогда заодно решил перепройти андромеду. И нет, она плохая игра не только как спинофф серии, но и сама по себе. Я буквально офигевал от того, что там половина квестов это поговорить с разными нпс на разных планетах, остальные это принести 20 инопланетных жоп или зачистить территорию. Ладно бы это было бы интересно делать из-за нарратива или сюжетной составляющей, но нет, это просто уныло и скучно. И да, я видел игру полностью т.к. зачищал в ней все, от чего умудрился сделать подсолнух. От чего не понимаю такие высказывания в ее защиту.
Единственное ради чего бы я поиграл в продолжение, это только чтобы посмотреть как справляются народы галактики после войны со жнецами. Каюсь, арт с постройкой Масс Реле меня сильно впечатлил, даже интересно стало увидеть это в игре к примеру.
Еще бы Шепа вернуть, вообще эпично будет.
Нафиг его возвращать? Смысл жизни Шепарда в героической жертве во имя блага всех. Вернуть Шепарда, всё равно что вбить последний гвоздь в крышку гроба масс эффекта.
Ну, по концовке в третьей части есть намёк, что Шепард живой, да всё же он после воскрешения от Цербера больше киборг внутри, чем человек (там, наверное, имплантов у него, словно гета вскрывать, хоть и старались сохранить много чего), так что должен покрепче обычных людей быть в разы. Единственное, что я не могу представить, это сюжет игры. Все три части мы боролись по факту со жнецами, а сейчас даже не знаю, что нужно такое придумать, чтобы зацепило и намёк на новую трилогию минимум был.
Можно продолжить с теми же Жнецами, звучит банально, но придумать легко. Все знают по DLC «Левиафан», что эта раса доминировала, как Протеане, но облажалась, как Кварианцы со своими Гетами, породив Жнецов. Всеми жнецами управлял Катализатор, именно он руководил циклами "Чистки" продвинутых рас, при этом сам спокойно сидел себе на Цитадели и вообще похрен было.
Вот только есть у меня один интересный вопрос. Катализатор вряд ли прям самый главным у жнецов, скорее заведующий своим «сектором», по типу фермера, смотрящего за своим полем. Да и, как видно было по тому же Катализатору, принимать облик для них другой вообще не проблема, может быть, те Жнецы по факту уже давно древние развалины, которые периодически собирают да обновляют новые после очередной жатвы (они ведь даже не развиваются! Тупо следуют по шаблону каждый раз, даже Явик подтвердил). Та же Андромеда показала что есть вполне другие разумные расы за пределами млечного пути (опять же за которым по факту присматривал Катализатор) Ангара, Реликты, Кетты...
Вот мне и интересно, как выглядят остальные сектора или вообще главное управление Жнецами, думаю, вряд ли они просто так отпустят с рук (щупалец, тентаклей или иной хватательной фигни). когда у них в центре управления потерялась связь со всей галактикой (напоминаю что связь у них сделана через Масс Реле, а именно их уничтожают вне зависимости от концовки, да и не думаю что они были просто ускорителями, там и сеть и передатчики всякие наверняка есть).
В общем задумок дофига и больше, главное всё это правильно подать.
по итогу будет размышление о своей ориентации все 40 часов сюжетных диалогов и остальные 40 часов, бегание по карте и зачистка мобов, что может выпустить студия которая сделала провальный дао?
Концовка с контролем(синяя) показывает, что Катализатор/Разум полностью контролировал Жнецов, что и стал делать вставший на его место Шепард. В играх заметно что жнецы обладают своей индивидуальностью(вероятно сложенной из черт "собранного" народа), но как и в случае "одурманивания", они полностью во власти Разума - решающего с их помощью вопрос органиков-синтетиков. Так мне видится эта ситуация.
Однако есть противоречия. Почему Разум бездействовал, когда протеане модифицировали хранителей Цитадели? Почему не активировал ретранслятор-Цитадель сам? Почему не содействовал Властелину/Назара во время Атаки Сарена на Цитадель?
Разумеется, чисто технически он не предполагался при создании первой части ME, но раз уж его придумали, то стоило бы как-то объяснить такие промахи "дирижёра" галактического геноцида.
Мда... аффтару бы сказки писать.
Гэмбл ни слова в исходном посте не говорит про новую часть. Пост вообще просто о том, что у него в подписоте много новых фанатов линейки игр, и он рекомендует пройти это DLC (почему конкретно он на этом остановился, конечно, интересно, но пояснений нет).
Всё, кроме этого в данной "новости" - деза.
Вот как? Авторов таких новостей надо пороть, ай-ай-ай.
Вообще синявка у разрабов изначально подавалась как топ-вайфу серии (в ряде интервью разработчики так или иначе это выдавали), она же кстати единственная, кого можно в той или иной форме романсить все три части. Поэтому было неудивительно, что на ней сделали акцент в ДЛЦ.
А касательно новостей... обычное дело, новость из ничего)
Учитывая, каким вышел Вейлгард, новая часть МЭ должна быть похожа на аркадный экшон, где у тебя в спутниках небинарный кроган, темнокожий саларианец, азари с протезом и дрелл-азиат.
*Чёрный бинарный посредник.
Что бы у фанатов мощнейше прогорело днище на контрасте с прекрасной ME-2 + шикарными DLC и тем, что Биотвари выпустят сейчас?))) Я вот перед Вейлгард прошёл Ориджинс, зря я это сделал, бгг. Гениальный план, Уолтер. А так да, пора бы перепройти трилогию, классика же. Вот бы ремейки 1-3 частей на уровне Айзека почини но без старений или уродования героев и спутников, мечта...
Блин, точно такой же коммент написал, не увидев твой) Аналогичные мысли возникли.
У умных людей мысли сходятся. xD
Максимум - легендари эдишен, уже вышло. Косметика и еще раз минимальная косметика.
Я бы посоветовал Биовар не обосраться с новой частью.
чую они так и сделают
Я бы ему самому и всем их разработчикам посоветовал пройти всю трилогию, пусть посмотрят какие игры умели раньше делать в их студии до них их предшественники.
Если не поможет, так хоть прикоснутся к прекрасному.
Значит, будут воскрешать Шеппи.
Шеппи не погиб в красной концовке, при 7800 очков поддержки, возможно тебя это шокирует и твоя жизнь больше никогда не будет прежней...
Уже поясняли давно: Шепард "испустил дух" - в кадре последний выдох павшего героя. В этой концовке тело Коммандера не уничтожается, так что его конец был изображён таким образом.
Влажные фантазии фанов о выживании Коммандера и конспирология про "одурманивание" - просто ПТСР разочарованных игроков и не имеют отношения к сюжету серии.
Биовары выкатят новый рояль, делов-то. Не смутило же никого, что из оплавленной какахи Шепа воскресили со всей тушей, памятью и интеллектом.
Ну и серия - это всё про Шеппарда. Полагаю, разрабы это прекрасно понимают и не выкатят очередной громкий провал про непонятных чертей.
Я конечно с тобой полностью согласен, но ты же знаешь, в каком дерьме сейчас Биовары и ЕА в целом. Если они решат, что воскрешение Шепа сможет продать на пару-тройку копий игры больше, то наплюют на все каноны и предыдущие решения. И найдут любое оправдание. И это будет печально....
Шепарда-то могут воскресить, но всей его прежней команды уже, скорей всего, не вернуть, а это грусто..
что-то мне кажется, что новая Масс Эффект будет игрой с лютой повесткой. скорее всего ГГ будет та самая Лиара
только это уже будет не та Лиара, которую мы знаем по трилогии.. а лютейшая фемен активистка)
гг будет ноунейм с микротитьками лицом бесполого кирпича
а Азари превратят внешне в Сквидвардов не похожих не на мужиков не на женщин и о титек и попе с красивой талией можно забыть а что окажется под скафандром Та'ли вообще страшно даже вообразить
это будет бедный несчастный Сильный Независимый небенарный Инвалид Транс гей/лезба/Бисексуал
или так
Посмотреть еще раз на игру и сюжет, равных которым мы больше от Биотварей не увидим?) Жестоко. Недальновидный совет, на контрасте игроки сделают моментальный рефаунд, как только увидят поделку от людей, выкативших подряд Андромеду, Гейквизицию, Антем и на десерт - Фэйлгвард. Я ничего не упустил?)
Майкл Гэмбл настоятельно советует фанатам пройти DLC Lair of the Shadow Broker вместо пятой части. Пофикшено.
Говорит так, будто следующая часть выходит через месяц.
После драгонаги нах асс эффект не нужен. Серия мертва по прибытию. Как и биокал.
Пресс F уже лет... да после третьей массы...
Фуфел выйдет. Эти люди в принципе не могут сделать хорошую игру.
Искренне надеюсь, что этих паразитов прикроют до того, как они успеют наваять своё очередное бездарное поделие и прилепить на него ярлык "Mass Effect"
Да не обосритесь для начала, потом поговорим.
Нет вопросов что бы пройти любимое дополнение любимой франшизы но каким боком тут встрял Гэмбл. Ему стоит готовить чемоданы после "великолепного" старта "великолепной" игры.
Ждем вторжения ягов вместо жнецов? Хм, а что, вполне себе теория. Кроганы милые котята по сравнению с ними.
Ну кстати, насколько я помню, в третьей части Жнецы как-то особо не горели желанием высаживаться на их планету)
Потому что Яги это те кто галактику унаследовать должен был после жатвы, как в своё время людей, ханаров, саларианцев и т.д. не тронули
Ещё были забавные шуточки от команды, если взять Лиару и Гарруса на миссию по спасению Кроганши)
https://youtu.be/WD6yGWCF1sM
потому что они еще не собирались делать синтетикоф. 50000 лет назад они прилетели на землю гомосаепенс еще не собирался делатся себе синтекив и улетели.
не созрел еше типа урожай.
О, 5 масса выходит, как же я новости пропустил. Игра за Лиару после победы над Жнецами? ДЛС с поисками тела Шепарда надеюсь будет во времена между 1 и 2 частью
Кажется это намек на тизер,что делала Лиара на заснеженной планете.Но меня это меньше всего беспокоит, поскольку открыта основная проблема с концовкой MS-3 и кто такие BioWare сейчас.
Помню в 3 части негрила настойчиво приставал к Шеппарду чтобы он его утешил и приголубил. Лезбияка хотела трахнуть голос ИИ. Надеюсь в 5 части биотвари развернутся с ЛГБТ темой на полную.....если конечно их не выкинут пинком под зад на мороз.
значит всятаки в старом млечном пути и там лиара будет по телефону грить где куски брони командера шепарда лежат. собери все осколки брони н7 - обедени галактику.
До игры 4-5 лет в лучшем случае, толку сейчас советовать? Не выпустят же они нежданчиком непойми что неготовое прям в следующем году..
биовари официально признали каноничной красную концовку, зеленая и синяя были признаны ересью и смыты в унитаз истории. Сюжет предсказывать бессмысленно, ибо в 3 части его слили в конце в клоаку нелогичного, псевдонаучного бреда. Концовка могла быть охоенной, если бы весь маразм с пацаном, был бы борьбой Шепарда со внушением Предвестника, зеленая и синяя концовка это подчинение, красная с последним вздохом в конце освобождение из его плена, как было в моменте с Левиафаном. При этом жнецы бы побеждали, и война была бы проиграна, ибо никакого катализатора не существовало, точнее им был Предвестник, который никогда бы не дал выстрелить Горну, и это была замануха, для лохов, которую они подсовывали каждый цикл жатвы, чтобы тупые органики вваливали в его строительство массу ресурсов, которые могли бы пустить на войну с ними, в итоге они были все слиты вникуда, каждый цикл. Шепард беседовал с Предвестником (пацан был им, если кто не понял), на внешней обшивке Цитадели, без скафандра, все норм, дышится легко и свободно, после взрыва Цитадели, если вы набрали 7800 очков поддержки, Шепард живой, каким-то образом оказывается на Земле... Но нет же, биовари подтвердили, что красная концовка - это канон, никаких подводных камней там нет, все что вы видели, так оно типа и произошло, жнецы уничтожены как лошпеды, дали достроить Горн, дали из него выстрелить, тысячи циклов не давали, а тут решили, да ну его нахой, надоело, все мишон комлить, геты помирились, можно на покой, больше ИИ не угрожает никого уничтожить, и никогда угрожать не будет, мир, труд май, жевачка. Кретиноидная концовка 3 части, ставит крест на продолжение автоматический, оно уже изначально будет нелепым из нелепой и несуразной концовки тройки + ко всему, разрабы заявляли, что сюжет 3 масса и андромеды, будут связаны между собой в 5 части, это ШТО за вата фак.. учитывая, что между играми прошло 600 лет.. пока ковчеги летели в андромеду.. По тизеру видно только то, что Лиара жива, хз, сколько прошло времени с конца красного светофора, где Шепард, почему она нашла часть его шлема на какой то заснеженной планете, шагая при этом по корпусу жнеца..
Ой, блин, не хочу...
Давно уже куплено в стиме Legendary Edition (может в прошлом году даже покупал, не помню).
Хотел перепройти, но что-то желание подугасло))
Сначала закончу с новыми играми (GoWR, AC Mirage, STALKER 2), потом надеюсь наконец-то прочитаю трилогию книг по Андромеде, и уже после приступлю к Legendary Edition.
Мда зумерки смотрю любят читать книги с конца, потом в Андромеде отсылок понимать не будешь
Я не знаю, кто теперь вообще от них что-то ждёт вменяемого, после ублюдского драгона, я даже смирился бы с дебильным сюжетом, были бы там красивые обычные персонажи, а не вот это вот повесточное га..но.
Хотелось бы, чтоб игру сделали нормально, без повесточки и сделали еще больше возможностей для взаимодействия с игровой вселенной и принятия решений, а также разнообразие последствий таких решений. А не тупо гендерную муру и выбор из "хороших" и "хороших" ответов. Чтобы можно было самому задавать вопросы персонажам и гадать, соврал или сказал правду тот или иной непись, отчего и на сюжете это отражалось бы.
и снова этот дебильный перевод названия Shadow Broker - Серый Посредник. уже лет 10 как пукан не горел с той локализации, а тут напомнили... обозвали бы сразу Серый Продаван уже ёпрст!
Поливали дерьмом Андромеду, как-бы не получилось , что она будет лучше этой части , во кринжа будет ^_^
с драгонагой это сработало, Инквизиция на фоне Фейлгарда выглядела как раз "еще даже неплохо сделано".
Хорошая попытка впарить)))
Хм, а чо такого было то. Или он таки хочет намекнуть что, тот благодетель Инициативы Серый посредник?! Тогда, в принципе, логично почему на Нексусе были записи ТСони. С другой стороны, вроде как проскакивала инфа что Благодетель находится на Нексусе. Интересно, интересно.. интриха. ))
Вангую что такая же радужная шляпа будет как и повесточный АналГуард
Только вот почти прошёл всю трилогию.. но в 3 части снова запорол спасение Миранды и миссию с отпуском начал раньше времени. Просто бесит такая дурацкая последовательность (а точнее её отсутствие) миссий.
Надеюсь в 5 части будет проще.
Ну так здесь только ты виноват, что невнимательно следил за сюжетом и как попало шёл на миссии, не задумываясь. В игре структура и последовательность миссий довольна прозрачная. У меня ни разу не получилось что-либо запороть там даже при первом прохождении, когда я совсем ничего не знал и всё видел впервые. Я в принципе не понимаю, каким образом ты умудрился что-то там запороть? Это надо гением быть, наверное. Ну потому что в масс эффекте в принципе запороть что-то НЕ по своему желанию нереально. Точка.
нет.. многие миссии появляются преждевременно.. например возможность посетить собственную квартиру, где сразу навязывается миссия с Джокером в суше баре. Да и вообще навязывать сюжетные миссии вошло в привычку разрабами ещё со второй части.
А собирать всех ключевых персонажей больше половины игры, это разве нормально?
И не надо врать. Знал он всё. Я уверен, что почти каждый второй после Тучанки запорол побочные миссии.
Ну, это не значит. что надо начинать миссию с квартирой сразу же после ее появления. Она спокойненько полежит до самых финальных миссий)
Будут унижать Лиару?
DLC про серого посредника единственная стоящая запоминающая вещь во всём Mass Effect 2 среди всех сюжетных DLC. Жаль только, что на планете представителя расы Яги(серый посредник до Лиары) мы так и не побывали. А ведь Яги гораздо могущественнее кроганов по своей силе. Но ягам места в сюжете не нашлось. Серого посредника завалили и на этом больше ни разу не контактировали с ягами.
Ну в космос-то эти "могучие" Яги так и не выбрались, так что там для пользователей "Эффекта Массы" мало чего интересного бы нашлось. В данном случае было бы любопытно увидеть как саларианцы бы их "прокачивали". Начало этого не трудно заметить в третьей игре, в миссии на Сур'Кеше.
Вообще-то контактировали. В третьей части есть миссия Приоритет: Сур'Кеш, и если у тебя в команде будут Лиара и Гаррус, то будет шутка. Шепард комментирует: "Лиара, смотри, новый Серый Посредник побежал", а Гаррус добавляет: "Мне кажется, я слышал как он кричал "Т'Сони". На что Лиара очень обиженным тоном произносит "Не смешно".
Крч понятно будем играть за тянучку, кайф. Не люблю играть за мужиков
Зато мужики любят играть за тебя
во всех частях можно было за Женского Персонажа играть, так что к чему ты это?
Теперь только за женского