Продюсер Mass Effect 5 посоветовал фанатам пройти DLC Lair of the Shadow Broker перед выходом новой части

Продюсер Mass Effect 5 Майкл Гэмбл настоятельно советует фанатам пройти DLC Lair of the Shadow Broker перед выходом пятой части. Это дополнение к Mass Effect 2, в котором Лиара Т’Сони и Шепард охотятся на влиятельного торговца информацией, Серого Посредника. В результате Лиара становится новым Серым Посредником, что имеет важные последствия в Mass Effect 3.

Данное дополнение является частью Mass Effect Legendary Edition, ремастера всех трёх частей с дополнительным контентом. Гэмбл отметил, что большое количество новых игроков присоединились к франшизе благодаря распродаже Steam, где издание продаётся по сниженной цене.

Кроме того, Лиара стала одним из ключевых персонажей тизера Mass Effect 5, выпущенного несколько лет назад. Пока что информация о пятой части игры ограничена, но ожидается, что её разработка ускорится после завершения работы над Dragon Age: The Veilguard.