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Mass Effect 5 игра отменена
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8 620 оценок

Разработчики The Expanse: Osiris Reborn поддержали движение #SaveMassEffect

2BLaraSex 2BLaraSex

Официальный аккаунт будущей RPG The Expanse: Osiris Reborn от Owlcat Games публично поддержал фан-кампанию по спасению Mass Effect 5. В своем посте разработчики написали:

В прошлом фанаты спасли сериал "Пространство". Поэтому мы полностью поддерживаем движение #SaveMassEffect. Пожалуйста, рассмотрите возможность подписать петицию (ссылка в цитируемом посте).

Аккаунт процитировал пост движения We are Mass Effect, в котором сообщается, что цель - 200 тысяч подписей. На данный момент собрано уже более 193 тысяч.

Сериал The Expanse действительно был спасен фанатами после того, как Syfy закрыл его. Благодаря массовой поддержке шоу переехало на Amazon и продержалось еще несколько сезонов. Owlcat Games сейчас активно развивает вселенную The Expanse, разрабатывая игру в жанре экшен-РПГ. Их публичная поддержка петиции выглядит особенно символично: студия, работающая с франшизой, которая когда-то была спасена фанатами, теперь встает на сторону другой культовой сай-фай вселенной.

17
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Комментарии:  12
Ваш комментарий
Saka Madiq

по-моему, The Expanse: Osiris Reborn очень сильно выиграет от закрытия Biaware, игра, по сути, копирка Mass Effect

12
Пользователь ВКонтакте

После гейгарда лучше пусть останется как есть и не надо нам таких продолжений // Nightmare Creature

7
Gryxa

покажите хоть одну подобную петицию, которая хоть чегото добилась?