Режиссёр Mass Effect прокомментировал загадки первого трейлера отменённой игры

Несмотря на отмену новой Mass Effect после закрытия BioWare, поклонники серии, возможно, всё-таки узнают, что означал первый тизер игры, показанный на The Game Awards в 2020 году. Режиссёр серии Майкл Гэмбл подтвердил, что способен объяснить события ролика, однако это не означает, что проект удастся возродить.

Обсуждение началось после публикации аккаунта The Cult of Shepard в X. За шесть лет фанаты выдвинули несколько теорий о содержании тизера, но после отмены Mass Effect: Universe решили, что разгадать его тайны уже не получится. Гэмбл ответил утвердительно на вопрос о том, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь объяснить увиденное. Позже он уточнил, что имел в виду лишь собственную возможность рассказать о происходившем, а не возвращение игры в разработку.

В оригинальном тизере Лиара поднимается по заснеженному склону, предположительно на планете Алчера, и находит шлем с символикой N7. Поклонники считают, что он принадлежит Шепарду, проводя параллель со второй Mass Effect, где герой обнаруживает свой потерянный шлем среди обломков первой «Нормандии».

Есть и другая теория: Лиара поднимается не по горе, а по спине погибшего Жнеца. Майкл Гэмбл не подтвердил ни одну из этих версий напрямую, но его слова оставляют надежду, что фанаты смогут узнать, насколько близко они подобрались к разгадке.

Известно также, что Лиара должна была сыграть важную роль в Mass Effect: Universe. В утёкшем трейлере отменённой игры она появляется в составе новой команды. Внешность героини и её одежда в обоих роликах намекают, что за прошедшие годы она могла стать матриархом — представительницы расы азари способны жить несколько столетий.

Ближайший повод для объяснений — День Mass Effect, который отмечается 7 ноября в честь обозначения N7. Официальных мероприятий в этом году, вероятно, не будет, но поклонники могут уделить серии особое внимание после закрытия BioWare и отмены новой игры. Возможно, Гэмбл воспользуется этой датой, чтобы раскрыть секреты шестилетнего тизера.