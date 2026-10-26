Режиссёр Mass Effect прокомментировал загадки первого трейлера отменённой игры

Несмотря на отмену новой Mass Effect после закрытия BioWare, поклонники серии, возможно, всё-таки узнают, что означал первый тизер игры, показанный на The Game Awards в 2020 году. Режиссёр серии Майкл Гэмбл подтвердил, что способен объяснить события ролика, однако это не означает, что проект удастся возродить.
Обсуждение началось после публикации аккаунта The Cult of Shepard в X. За шесть лет фанаты выдвинули несколько теорий о содержании тизера, но после отмены Mass Effect: Universe решили, что разгадать его тайны уже не получится. Гэмбл ответил утвердительно на вопрос о том, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь объяснить увиденное. Позже он уточнил, что имел в виду лишь собственную возможность рассказать о происходившем, а не возвращение игры в разработку.
В оригинальном тизере Лиара поднимается по заснеженному склону, предположительно на планете Алчера, и находит шлем с символикой N7. Поклонники считают, что он принадлежит Шепарду, проводя параллель со второй Mass Effect, где герой обнаруживает свой потерянный шлем среди обломков первой «Нормандии».
Есть и другая теория: Лиара поднимается не по горе, а по спине погибшего Жнеца. Майкл Гэмбл не подтвердил ни одну из этих версий напрямую, но его слова оставляют надежду, что фанаты смогут узнать, насколько близко они подобрались к разгадке.
Известно также, что Лиара должна была сыграть важную роль в Mass Effect: Universe. В утёкшем трейлере отменённой игры она появляется в составе новой команды. Внешность героини и её одежда в обоих роликах намекают, что за прошедшие годы она могла стать матриархом — представительницы расы азари способны жить несколько столетий.
Ближайший повод для объяснений — День Mass Effect, который отмечается 7 ноября в честь обозначения N7. Официальных мероприятий в этом году, вероятно, не будет, но поклонники могут уделить серии особое внимание после закрытия BioWare и отмены новой игры. Возможно, Гэмбл воспользуется этой датой, чтобы раскрыть секреты шестилетнего тизера.
Теперь на ПГ буду мусолить труп игры
Это прямо очень интересно когда игра теперь никогда не выйдет, браво 👏