Руководитель разработки следующей Mass Effect подтвердил, что игра всё ещё находится на этапе препродакшена

Майкл Гэмбл, руководитель разработки следующей Mass Effect, сообщил в соцсети X, что игра все еще находится на этапе препродакшена. Разработчик не поделился другими подробностями.
Анонс новой части состоялся в декабре 2020 года, однако с тех пор над ней работала небольшая команда, поскольку основные ресурсы BioWare были направлены на Dragon Age: The Veilguard. Полноценное производство Mass Effect может занять еще от трех до пяти лет.
Недавняя реструктуризация BioWare привела к сокращениям и перераспределению сотрудников. По данным Джейсона Шрайера, в студии сейчас работает менее ста человек, а руководство фактически перезапускает компанию.
Анонс несуществующей игры за 5 лет до начала разработки, учатся у Тодика с его тес6
Когда надо что-то продать фанатам и акционерам, а нечего.
Это Сонька придумала еще за годы до них. Привет Deep Down или как его там..
Не уверен, что они доживут до финала такими темпами.
компания обанкротится до выпуска игры походу
мдааа ждите до 2028
Так Вейлгард уже делали сколько, 8 лет? И третью часть DA тоже долгостроили. Так зачем нарушать традиции. 😥 *сарказм*
Десять лет. Между ДАИ и ДА2, по-моему, перерыв был пять лет, если не ошибаюсь.. ДАИ вышла в 2014-том, кажется?
Биотвари знатно обосрались 3 раза подряд. Выкинут прогрессивных содомитов на помойку.
Минимум лет 5 будут делать. В 30 году увидим, если не закроют раньше))) Мне как раз 50 исполнится)))
Тут я с тобой согласен на все 100. Как бы не закрыли вообще их.
И хорошо, что не успели ничего.
В посте нужно поменять слова: "разработки" и "производство" на "уничтожение", с соответствующими склонениями и всё обретает смысл.
"Дима, ты пессимист" - скажут мне.
"Дима играл в Dragon Age: The Veilguard" - отвечу я.
Кто там надеется на что-то ? Кого в дурку отправить?
Это означает что там сидят на чемоданах и в любой момент всё производство остановят и погонят поганой метлой.
Я так понимаю они там определиться никак не могут про что и как делать. Все людей набирают до сих пор. Капец тормоза блин.
"Она живая! Живая!" (с)
Пока не увижу первый трейлер с хоть какими-то призраками Геймплея, не поверю 🤔
Какой еще трейлер? Препродакшн - это над игрой еще даже не работали, только предварительную подготовку делают, типа, написание сюжета, набор разработчиков, актеров и т.д. Так что, гейплейный трейлер можно ждать как минимум года через 2, если они выживут
Уверен, после победы трампа и провала DA4 они начали заново