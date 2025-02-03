Руководитель разработки следующей Mass Effect подтвердил, что игра всё ещё находится на этапе препродакшена

Майкл Гэмбл, руководитель разработки следующей Mass Effect, сообщил в соцсети X, что игра все еще находится на этапе препродакшена. Разработчик не поделился другими подробностями.

Анонс новой части состоялся в декабре 2020 года, однако с тех пор над ней работала небольшая команда, поскольку основные ресурсы BioWare были направлены на Dragon Age: The Veilguard. Полноценное производство Mass Effect может занять еще от трех до пяти лет.

Недавняя реструктуризация BioWare привела к сокращениям и перераспределению сотрудников. По данным Джейсона Шрайера, в студии сейчас работает менее ста человек, а руководство фактически перезапускает компанию.