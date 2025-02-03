ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mass Effect 5 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.1 515 оценок

Руководитель разработки следующей Mass Effect подтвердил, что игра всё ещё находится на этапе препродакшена

butcher69
Новости

Майкл Гэмбл, руководитель разработки следующей Mass Effect, сообщил в соцсети X, что игра все еще находится на этапе препродакшена. Разработчик не поделился другими подробностями.

Анонс новой части состоялся в декабре 2020 года, однако с тех пор над ней работала небольшая команда, поскольку основные ресурсы BioWare были направлены на Dragon Age: The Veilguard. Полноценное производство Mass Effect может занять еще от трех до пяти лет.

EA объявила о реструктуризации BioWare: студия сосредоточится исключительно на следующей части Mass Effect

Недавняя реструктуризация BioWare привела к сокращениям и перераспределению сотрудников. По данным Джейсона Шрайера, в студии сейчас работает менее ста человек, а руководство фактически перезапускает компанию.

8
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Большая Флейта
Анонс новой части состоялся в декабре 2020 года

Анонс несуществующей игры за 5 лет до начала разработки, учатся у Тодика с его тес6

15
ZAUSA

Когда надо что-то продать фанатам и акционерам, а нечего.

5
digitalkid

Это Сонька придумала еще за годы до них. Привет Deep Down или как его там..

2
Кей Овальд

Не уверен, что они доживут до финала такими темпами.

10
Talendor3

компания обанкротится до выпуска игры походу

6
ThoughtfulGerardo

мдааа ждите до 2028

3
Хевель

Так Вейлгард уже делали сколько, 8 лет? И третью часть DA тоже долгостроили. Так зачем нарушать традиции. 😥 *сарказм*

-2
Larunn Хевель

Десять лет. Между ДАИ и ДА2, по-моему, перерыв был пять лет, если не ошибаюсь.. ДАИ вышла в 2014-том, кажется?

2
Шмоня Натанзон

Биотвари знатно обосрались 3 раза подряд. Выкинут прогрессивных содомитов на помойку.

6
cthulhu42

Минимум лет 5 будут делать. В 30 году увидим, если не закроют раньше))) Мне как раз 50 исполнится)))

1
cthulhu42 Шмоня Натанзон

Тут я с тобой согласен на все 100. Как бы не закрыли вообще их.

0
ZAUSA
Руководитель разработки следующей Mass Effect подтвердил, что игра всё ещё находится на этапе препродакшена

И хорошо, что не успели ничего.

0
Аристов--Черный

В посте нужно поменять слова: "разработки" и "производство" на "уничтожение", с соответствующими склонениями и всё обретает смысл.

"Дима, ты пессимист" - скажут мне.

"Дима играл в Dragon Age: The Veilguard" - отвечу я.

0
Sider999
Анонс новой части состоялся в декабре 2020 года, однако с тех пор над ней работала небольшая команда, поскольку основные ресурсы BioWare были направлены на Dragon Age: The Veilguard

Кто там надеется на что-то ? Кого в дурку отправить?

0
SOLUS5678

Это означает что там сидят на чемоданах и в любой момент всё производство остановят и погонят поганой метлой.

0
cthulhu42

Я так понимаю они там определиться никак не могут про что и как делать. Все людей набирают до сих пор. Капец тормоза блин.

-1
Хевель

"Она живая! Живая!" (с)

Пока не увижу первый трейлер с хоть какими-то призраками Геймплея, не поверю 🤔

-2
ArexSOnk

Какой еще трейлер? Препродакшн - это над игрой еще даже не работали, только предварительную подготовку делают, типа, написание сюжета, набор разработчиков, актеров и т.д. Так что, гейплейный трейлер можно ждать как минимум года через 2, если они выживут

0
Xndr DeKoz

Уверен, после победы трампа и провала DA4 они начали заново

-3