---Слух: руководство BioWare решило удалить весь woke-контент из Mass Effect 5 после провала Dragon Age: The Veilguard

Недавно состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare. Несмотря на то, что игра получила неплохие оценки от журналистов, её раскритиковали многие игроки - в первую очередь за обильное наличие woke-контента.
Игра довольно быстро вылетела из всех чартов продаж, а уже через полтора месяца её начали продавать со скидкой 35%, что явно говорит о том, что с продажами всё далеко не так, как ожидали издатель и разработчики.
Один из инсайдеров сообщает, что на фоне провальных продаж Dragon Age: The Veilguard, у руководства и сотрудников BioWare состоялся разговор, в котором руководство попросило разработчиков отложить функции, графику и контент в Mass Effect 5, которые могут посчитать woke или политическим, до будущих патчей. Сотрудники, которые обнаружат в игре такой контент должны уведомить о нем для его исправления.
Однако Марк Керн, бывший глава разработки World of Warcraft, считает, что это очень позитивная новость и такой контент в игру уже не вернется:
Ходят слухи, что BioWare просит приостановить и отложить выход woke-контента, возможно, добавив его позже. Я могу вам сказать - когда руководство говорит «удалите это сейчас», они на самом деле не планируют добавлять это позже. Они говорят это, чтобы удержать своих сотрудников-активистов от беспорядков.
Таким образом, вероятно, руководство BioWare добьется удаления woke-контента из игры, пообещав разработчикам добавить его позже чтобы избежать недовольства, однако после релиза он, скорее всего, уже не вернется, поскольку на его внедрение понадобятся финансовые затраты, а разработчиков переключат на другие задачи.
Дата выхода и платформы Mass Effect 5 на данный момент неизвестна.
Чтобы Биовар, да начали удалять повесточку... не верю.
Типа, мы это начали мы и закончим)) да-да.
Игры ещё нет, а повестка, которую надо удалить, уже есть.
Просто это структура вокру которой всё выстраивается.
Поэтому-то и «слух».
И остался только логотип)..
---Слух: руководство BioWare решило удалить весь woke-контент из Mass Effect 5 после провала Dragon Age: The Veilguard --
Слух..................
Вот вот. Был когда-то слух, что дисней решил удалить всю повесточку из фильмов. Ещё года полтора назад, Воз и ныне там.
Woke и ныне там
Подождите...Dragon Age: The Veilguard провальная игра...? Быть такого не может-ведь знающие знатоки с PG писали в комментах, что она очень успешная))
Это не знающие знатоки, а любители заднеприводного, и коричневого контента 😅
Так же аж 70% (или сколько там?..) положительных отзывов в Steam! Ещё эта... а, вот: если у игры пиковый online ~90,000, то там по-любом было продано миллиарды копий, по формуле одного завсегдатая защитника Dragon Age: The Veilguard с PG – да-да, не иначе. А не говорят о продажах... ну, э-э-э... – не хотят ошарашить людей, вот!
[Сарказм]
Что бы они пошли на такое для этого нужно создать абсолютно новую Bioware, уволив 90% штата с руководством и запустить в офис совершенно новых людей. И даже так в игре всеравно будет повестка, так как студия все еще в Канаде.
Да пох на повестку,эта хрень вообще на последнем месте из проблем.Главное сюжет и персонажи хорошо прописанные.Продать права на масыч и драгонагу CD project например было бы лучше и проще пока они что то стоят.Но скорее они всё высушат и уничтожат эти вселенные.Печально
Кому вы чешете? Вот эти вот да без повесточки? Ну не смешите мои тапки.
баба с синими волосами, остальные выглядят как нормальные люди
Ключевое слово - выглядят, но не являются. Тут как с куском кала в красивой обёртке..))
Женский коллектив
Кто-то пытается выдать желаемое за действительное. Если новую Mass Effect разрабатывают те же люди, что и Veilguard, результат весьма предсказуем.
Очередные спагетти на уши. Вы только предзаказ сделайте деньжат закинте, а потом надейтесь. Надежда как говорится....... .
Если они весь woke контент удалят кто тогда игру то разрабатывать будет ? :)
То есть всех уволили и BioWare закрыли?
// Олег Шахов
Тот самый момент, когда хочется верить слухам.
Скорее всего это вранье. ЕА не просто так становилась "лучшей компанией для работы в ней геев" еще до того, как пропаганда всего этого полилась во все поля. Там скорее именно руководство - самые отбитые активисты, а не сотрудники (этих всегда можно затравить, что бы они ушли, и нанять новых, как собственно и было сделано, при наборе повесточных).
Хорошая попытка, но предзаказывать МЕ 5 я не буду. Доверие кончилось... уже давно!
Объективно говоря, вок контента там было не так много, то что удалят молодцы конечно, но проблем в игре и помимо этого было завались, сюжет, диалоги, геймплей, персонажи, да во всем. Так что даже без повесток в успех МЕ5 я не верю.
Ну все может быть и за нового босса сша. Вроде как он часто говорил на эту тему что против все этого. Ещё плюс сам Маск может начать качать все это. А он уж точно все эти повестки ненавидит. Сейчас многие начнут уходить от всего этого. Ну точно не на 100% ну может меньше быть всего этого.
Слух: халв лайф 3 будет показан на гейм эвардс самим гейбом, всё что нужно знать о слухах)
Как я рад что додики делавшие предзаказ этого шлака его не спасли.
Хорошо бы но как то сомнительно.Так как одно дело сказать а другое сделать.Ну ладно в будущем увидем
Трамп близится)
146% это не так. И кстати да4 вроде же не провалилась не?
Жаль что это только слух...
Да ладно. Да быть не может. Нет же никакого повест_очка
А в целом вы ещё до релиза доживите. После дискорейва в этом есть большие сомнения // Александр Ковалёв
Если это не делает даже Лариан, с чего бы это делать флагману инклюзивности =)
AceTheKing собиратель всех сплетен и слухов, которые как обычно остаются сплетнями и слухами. Сегодня у него Атомик в Стиме и вот эта пое...ень. Пора бы начать штрафовать за преднамеренную публикацию вранья.
Скорее ещё больше добавят.
Да и проблема не в ВОК-контенте, а ВОК-разрабах по квотам, который делают весь контент.
Прежней Bioware давно нет, а дегенераты, присвоившие себе имя компании, всё равно не сделают ничего стоящего.
Да и не удалят они ничего. Барин не позволит.
свежо предание, а верится с трудом. Что бы биотвари отказались от повесточки, не верю.
или так пишут чтобы успокоить народ
да вы шо? а шо такое? а инклюзивных разрабов тоже удалят ?
Такое ощущение, что еа и руководство bioware отзывы читают по диагонали. Воук там наименьшая из проблем, унылейший геймплей, отвратительный и мультяшный дизайн, бездарнейший сценарий и диалоги, система выбора вообще позорище.
Чтобы вырезать повесточку из игр, биоварам сперва нужно вырезать все меньшинства и борцов за все хорошее из своих рядов. Поэтому, слух невероятно неправдоподобен
Капец, как же они достали с этой радужной блевотиной. Ну если уже вам так хочется этого дерьма игре, то выпускайте это отдельным патчем, каким нибудь. И тогда нормальным людям будет интересно , и больные на голову, будут довольны...
врут ,пока во главе разработки сидят люди с лб++++ в профилях
нечего они не удалят
на Нетфликс каждый второй фильм или сериал с вок-контентом, но количество подписчиков растёт с каждым годом, это я к тому, что проблемы вейлгарда отнюдь не в воке
Да не ужели! ))
Не уж то игровая индустрия потихоньку излечивается и возвращается к вектору доповесточных времен
Это только слухи. Не стоит торопить события))
Астоновитесь! Верните содомитов назад! Мы все простим!
Но проблема вейлгуарда не в воке.