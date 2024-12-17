---Слух: руководство BioWare решило удалить весь woke-контент из Mass Effect 5 после провала Dragon Age: The Veilguard

Недавно состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare. Несмотря на то, что игра получила неплохие оценки от журналистов, её раскритиковали многие игроки - в первую очередь за обильное наличие woke-контента.

Игра довольно быстро вылетела из всех чартов продаж, а уже через полтора месяца её начали продавать со скидкой 35%, что явно говорит о том, что с продажами всё далеко не так, как ожидали издатель и разработчики.

Один из инсайдеров сообщает, что на фоне провальных продаж Dragon Age: The Veilguard, у руководства и сотрудников BioWare состоялся разговор, в котором руководство попросило разработчиков отложить функции, графику и контент в Mass Effect 5, которые могут посчитать woke или политическим, до будущих патчей. Сотрудники, которые обнаружат в игре такой контент должны уведомить о нем для его исправления.

Однако Марк Керн, бывший глава разработки World of Warcraft, считает, что это очень позитивная новость и такой контент в игру уже не вернется:

Ходят слухи, что BioWare просит приостановить и отложить выход woke-контента, возможно, добавив его позже. Я могу вам сказать - когда руководство говорит «удалите это сейчас», они на самом деле не планируют добавлять это позже. Они говорят это, чтобы удержать своих сотрудников-активистов от беспорядков.

Таким образом, вероятно, руководство BioWare добьется удаления woke-контента из игры, пообещав разработчикам добавить его позже чтобы избежать недовольства, однако после релиза он, скорее всего, уже не вернется, поскольку на его внедрение понадобятся финансовые затраты, а разработчиков переключат на другие задачи.

Дата выхода и платформы Mass Effect 5 на данный момент неизвестна.