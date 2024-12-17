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Mass Effect 5 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.1 493 оценки

Слух: руководство BioWare решило удалить весь woke-контент из Mass Effect 5 после провала Dragon Age: The Veilguard

AceTheKing
Новости

Недавно состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare. Несмотря на то, что игра получила неплохие оценки от журналистов, её раскритиковали многие игроки - в первую очередь за обильное наличие woke-контента.

Игра довольно быстро вылетела из всех чартов продаж, а уже через полтора месяца её начали продавать со скидкой 35%, что явно говорит о том, что с продажами всё далеко не так, как ожидали издатель и разработчики.

Один из инсайдеров сообщает, что на фоне провальных продаж Dragon Age: The Veilguard, у руководства и сотрудников BioWare состоялся разговор, в котором руководство попросило разработчиков отложить функции, графику и контент в Mass Effect 5, которые могут посчитать woke или политическим, до будущих патчей. Сотрудники, которые обнаружат в игре такой контент должны уведомить о нем для его исправления.

Однако Марк Керн, бывший глава разработки World of Warcraft, считает, что это очень позитивная новость и такой контент в игру уже не вернется:

Ходят слухи, что BioWare просит приостановить и отложить выход woke-контента, возможно, добавив его позже. Я могу вам сказать - когда руководство говорит «удалите это сейчас», они на самом деле не планируют добавлять это позже. Они говорят это, чтобы удержать своих сотрудников-активистов от беспорядков.

Таким образом, вероятно, руководство BioWare добьется удаления woke-контента из игры, пообещав разработчикам добавить его позже чтобы избежать недовольства, однако после релиза он, скорее всего, уже не вернется, поскольку на его внедрение понадобятся финансовые затраты, а разработчиков переключат на другие задачи.

Дата выхода и платформы Mass Effect 5 на данный момент неизвестна.

59
53
Комментарии: 53
Ваш комментарий
Valend

Чтобы Биовар, да начали удалять повесточку... не верю.

56
Сергей Понащенко

Типа, мы это начали мы и закончим)) да-да.

-1
ZAUSA

Игры ещё нет, а повестка, которую надо удалить, уже есть.

10
Александр Дантес ZAUSA

Просто это структура вокру которой всё выстраивается.

1
RavinSakara

Поэтому-то и «слух».

0
Сергей Понащенко

И остался только логотип)..

30
Go_Ra

---Слух: руководство BioWare решило удалить весь woke-контент из Mass Effect 5 после провала Dragon Age: The Veilguard --

Слух..................

16
Кроллег

Вот вот. Был когда-то слух, что дисней решил удалить всю повесточку из фильмов. Ещё года полтора назад, Воз и ныне там.

11
Михаил Майоров Кроллег

Woke и ныне там

3
BabyDontHurtMe

Подождите...Dragon Age: The Veilguard провальная игра...? Быть такого не может-ведь знающие знатоки с PG писали в комментах, что она очень успешная))

10
demon33251

Это не знающие знатоки, а любители заднеприводного, и коричневого контента 😅

11
RavinSakara

Так же аж 70% (или сколько там?..) положительных отзывов в Steam! Ещё эта... а, вот: если у игры пиковый online ~90,000, то там по-любом было продано миллиарды копий, по формуле одного завсегдатая защитника Dragon Age: The Veilguard с PG – да-да, не иначе. А не говорят о продажах... ну, э-э-э... – не хотят ошарашить людей, вот!

[Сарказм]

0
Nick Neils

Что бы они пошли на такое для этого нужно создать абсолютно новую Bioware, уволив 90% штата с руководством и запустить в офис совершенно новых людей. И даже так в игре всеравно будет повестка, так как студия все еще в Канаде.

7
Gunдон

Да пох на повестку,эта хрень вообще на последнем месте из проблем.Главное сюжет и персонажи хорошо прописанные.Продать права на масыч и драгонагу CD project например было бы лучше и проще пока они что то стоят.Но скорее они всё высушат и уничтожат эти вселенные.Печально

0
Александр Гоголев

Кому вы чешете? Вот эти вот да без повесточки? Ну не смешите мои тапки.

6
Snake Snaake Snaaaaaake

баба с синими волосами, остальные выглядят как нормальные люди

-10
Krendelll Snake Snaake Snaaaaaake

Ключевое слово - выглядят, но не являются. Тут как с куском кала в красивой обёртке..))

1
Larasen

Женский коллектив

1
lunatick

Кто-то пытается выдать желаемое за действительное. Если новую Mass Effect разрабатывают те же люди, что и Veilguard, результат весьма предсказуем.

5
dartender

Очередные спагетти на уши. Вы только предзаказ сделайте деньжат закинте, а потом надейтесь. Надежда как говорится....... .

4
worys

Если они весь woke контент удалят кто тогда игру то разрабатывать будет ? :)

4
ZAUSA
Слух: руководство BioWare решило удалить весь woke-контент из Mass Effect 5 после провала Dragon Age: The Veilguard

То есть всех уволили и BioWare закрыли?

4
Пользователь ВКонтакте

// Олег Шахов

3
BashfulUgochi

Тот самый момент, когда хочется верить слухам.

2
smallhell

Скорее всего это вранье. ЕА не просто так становилась "лучшей компанией для работы в ней геев" еще до того, как пропаганда всего этого полилась во все поля. Там скорее именно руководство - самые отбитые активисты, а не сотрудники (этих всегда можно затравить, что бы они ушли, и нанять новых, как собственно и было сделано, при наборе повесточных).

2
Raphtallia

Хорошая попытка, но предзаказывать МЕ 5 я не буду. Доверие кончилось... уже давно!

2
Sigon

Объективно говоря, вок контента там было не так много, то что удалят молодцы конечно, но проблем в игре и помимо этого было завались, сюжет, диалоги, геймплей, персонажи, да во всем. Так что даже без повесток в успех МЕ5 я не верю.

2
ЮрецОдесса

Ну все может быть и за нового босса сша. Вроде как он часто говорил на эту тему что против все этого. Ещё плюс сам Маск может начать качать все это. А он уж точно все эти повестки ненавидит. Сейчас многие начнут уходить от всего этого. Ну точно не на 100% ну может меньше быть всего этого.

1
Джонни ди

Слух: халв лайф 3 будет показан на гейм эвардс самим гейбом, всё что нужно знать о слухах)

1
Pravdarub

Как я рад что додики делавшие предзаказ этого шлака его не спасли.

1
Лобо

Хорошо бы но как то сомнительно.Так как одно дело сказать а другое сделать.Ну ладно в будущем увидем

0
H-DS

Трамп близится)

0
-zotik-

146% это не так. И кстати да4 вроде же не провалилась не?

0
Wandigo

Жаль что это только слух...

0
Пользователь ВКонтакте

Да ладно. Да быть не может. Нет же никакого повест_очка

А в целом вы ещё до релиза доживите. После дискорейва в этом есть большие сомнения // Александр Ковалёв

0
Astrallines

Если это не делает даже Лариан, с чего бы это делать флагману инклюзивности =)

0
Behemot B.

AceTheKing собиратель всех сплетен и слухов, которые как обычно остаются сплетнями и слухами. Сегодня у него Атомик в Стиме и вот эта пое...ень. Пора бы начать штрафовать за преднамеренную публикацию вранья.

0
jkneomaster
0
Кей Овальд

Скорее ещё больше добавят.

Да и проблема не в ВОК-контенте, а ВОК-разрабах по квотам, который делают весь контент.

0
Ahnx

Прежней Bioware давно нет, а дегенераты, присвоившие себе имя компании, всё равно не сделают ничего стоящего.

Да и не удалят они ничего. Барин не позволит.

0
Brock_Harrison

свежо предание, а верится с трудом. Что бы биотвари отказались от повесточки, не верю.

0
Alexios_625

или так пишут чтобы успокоить народ

0
Archibalbd7

да вы шо? а шо такое? а инклюзивных разрабов тоже удалят ?

0
GraF68ru

Такое ощущение, что еа и руководство bioware отзывы читают по диагонали. Воук там наименьшая из проблем, унылейший геймплей, отвратительный и мультяшный дизайн, бездарнейший сценарий и диалоги, система выбора вообще позорище.

0
nocturn

Чтобы вырезать повесточку из игр, биоварам сперва нужно вырезать все меньшинства и борцов за все хорошее из своих рядов. Поэтому, слух невероятно неправдоподобен

0
HubertJFarnsworth

Капец, как же они достали с этой радужной блевотиной. Ну если уже вам так хочется этого дерьма игре, то выпускайте это отдельным патчем, каким нибудь. И тогда нормальным людям будет интересно , и больные на голову, будут довольны...

0
eminan

врут ,пока во главе разработки сидят люди с лб++++ в профилях
нечего они не удалят

0
Snake Snaake Snaaaaaake

на Нетфликс каждый второй фильм или сериал с вок-контентом, но количество подписчиков растёт с каждым годом, это я к тому, что проблемы вейлгарда отнюдь не в воке

-1
Avtor-avtora

Да не ужели! ))

-2
Madiark

Не уж то игровая индустрия потихоньку излечивается и возвращается к вектору доповесточных времен

-3
Сергей Понащенко

Это только слухи. Не стоит торопить события))

7
Шмоня Натанзон

Астоновитесь! Верните содомитов назад! Мы все простим!

-3
M0208

Но проблема вейлгуарда не в воке.

-3