Создатели Dragon Age и новой Mass Effect могли потерять свою студию в Остине из-за сокращений

В начале 2025 года стало известно о масштабной реструктуризации внутри BioWare. Компания Electronic Arts не раскрывала деталей, лишь заявив, что это позволит студии сосредоточиться на работе над новой частью Mass Effect. Однако теперь стало ясно, что это решение могло сопровождаться крупной волной сокращений, из-за которых BioWare Austin могла закрыться.
Поводом для слухов стал факт, что студия стала отмечена на картах в Google "закрытой навсегда", что заметили пользователи Reddit. Одни предполагают, что это может быть обычный розыгрыш, но другие уверены: EA действительно приняла решение о закрытии. В таком случае это отлично подходит под решение о реструктуризации и современно тренде сокращений игровых команд разработчиков, для оптимизации производства игр. Некоторые пользователи высказывают пессимистичные прогнозы относительно дальнейшей судьбы серии. Например, один из участников обсуждения на Reddit заявил:
Я не буду шокирован, если EA свернёт Mass Effect и закроет Edmonton такими темпами. Я не вижу никаких шансов, что эта игра станет чем-то большим, чем очередным позором для BioWare.
Сама EA пока никак не прокомментировала ситуацию. Все силы студии сейчас брошены на разработку пятой части Mass Effect, которая находится на этапе препродакшена и не имеет даже примерной даты выхода.
Хорошая новость. Go woke - go broke.
А ещё было бы очень неплохо, если бы разорились поганые EA.
Пусть теряют все, гов#ожуи сраные
Жаль что не потеряли.
А потом ее закроют🤣 // Алексей Скороходов
Это надо было делать ДО выхода дискорейва. Хотя бы деньги сэкономили // Александр Ковалёв
и это была бы хорошая новость, но они уже закрыты, только сами еще этого не знают
Там стоит оставить только тех кто волосы делал остальных на мороз и собирать команду новую, если они норм гейм дизайнера вместо гей дизайнера не найдут то это уже точно крах будет // Валерий Сажин
Лучше бы вообще закрылись -.-
Они думали что vailguard невелирует объем продаж плюсе, после этого дерьма что они высрали им вообще не стоит разрабатывать игры и закрывать все студий пора.