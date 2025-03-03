Создатели Dragon Age и новой Mass Effect могли потерять свою студию в Остине из-за сокращений

В начале 2025 года стало известно о масштабной реструктуризации внутри BioWare. Компания Electronic Arts не раскрывала деталей, лишь заявив, что это позволит студии сосредоточиться на работе над новой частью Mass Effect. Однако теперь стало ясно, что это решение могло сопровождаться крупной волной сокращений, из-за которых BioWare Austin могла закрыться.

Поводом для слухов стал факт, что студия стала отмечена на картах в Google "закрытой навсегда", что заметили пользователи Reddit. Одни предполагают, что это может быть обычный розыгрыш, но другие уверены: EA действительно приняла решение о закрытии. В таком случае это отлично подходит под решение о реструктуризации и современно тренде сокращений игровых команд разработчиков, для оптимизации производства игр. Некоторые пользователи высказывают пессимистичные прогнозы относительно дальнейшей судьбы серии. Например, один из участников обсуждения на Reddit заявил:

Я не буду шокирован, если EA свернёт Mass Effect и закроет Edmonton такими темпами. Я не вижу никаких шансов, что эта игра станет чем-то большим, чем очередным позором для BioWare.

Сама EA пока никак не прокомментировала ситуацию. Все силы студии сейчас брошены на разработку пятой части Mass Effect, которая находится на этапе препродакшена и не имеет даже примерной даты выхода.