"Спасибо за прекрасные миры и эмоции": коллеги простились с культовой студией BioWare, дарившей нам игры больше 30 лет

Постоянные сокращения опытных разработчиков и закрытие целых студий вместе с отменой потенциально интересных игр стали серой обыденностью для современной игровой индустрии. Эта трагичная судьба не обошла стороной и такую культовую студию, как BioWare, которая буквально сформировала современный канон сюжетных RPG, пережила как грандиозные творческие взлеты, так и тяжелые падения, но в итоге не смогла противостоять политике оптимизации расходов боссов из Electronic Arts. Издатель принял решение ликвидировать офис в Эдмонтоне и полностью отменить производство новой части Mass Effect. Разработчики уже опубликовали прощальное обращение к сообществу, а вслед за ними дань уважения легендарной команде отдали ведущие авторы и ветераны мирового геймдева.

Особое значение вклад канадских разработчиков имел для польской студии CD Projekt RED. Соруководитель компании Михал Новаковский прямо заявил, что без поддержки BioWare индустрия могла никогда не увидеть серию о Геральте из Ривии:

«BioWare — это гигантская часть истории CDPR. Мы подружились, когда локализовали и издавали Baldur’s Gate в Польше, Чехии и Словакии. А позже они оказали нам неоценимую помощь: предоставили свой движок для первой части "Ведьмака", делились профессиональным опытом и даже выделили нам место на собственном стенде на E3. Невероятно грустно видеть гибель легендарного бренда. Это ужасный день для всей игровой индустрии».

Нарративный директор CDPR Филипп Вебер поддержал коллегу, отметив, что ранние дружеские жесты канадцев буквально подарили «Ведьмаку» путевку в жизнь, а заместитель директора разработки сиквела Cyberpunk Павел Саско добавил:

«Baldur's Gate 1 и 2 сформировали мое воображение и зажгли во мне непреодолимое желание создавать видеоигры. Меня бы просто здесь не было, если бы не этот огонь, зажженный BioWare. Я буду помнить вас всегда».

Глава студий inXile и основатель легендарной Interplay Брайан Фарго вспомнил, с чего начинался путь знаменитых разработчиков:

«Я помню времена, когда BioWare была совсем крошечной независимой командой, делавшей для нас Shattered Steel. Мы сразу увидели их невероятный потенциал, после чего они создали Baldur’s Gate 1 и 2 и навсегда вошли в историю. Искренне сочувствую всем, кто потерял работу в этот печальный день».

К соболезнованиям присоединился и композитор оригинальной трилогии Шепарда Сэм Хьюлик, назвавший закрытие «концом великой эпохи» и поблагодаривший бывших коллег за каждую минуту совместной работы над культовой космической оперой.

Судя по всему, эстафету духовного наследия BioWare теперь предстоит перенять команде из Owlcat Games. Студия, зарекомендовавшая себя эталонными классическими партийными RPG, проводила коллег знаменитой клятвой Серых Стражей из Dragon Age:

Это разбивает сердце. Мы росли и формировались на ваших играх, погружаясь в истории, которые вдохновляли нас долгие годы. Спасибо, BioWare, за все чувства, эмоции, приключения и прекрасные вселенные, которые вы подарили миру. В войне — победа. В мире — бдительность. В смерти — жертва.

Именно авторы Pathfinder и Rogue Trader сегодня выглядят главными хранителями традиций глубоких сюжетных ролевых приключений в духе старой BioWare. В настоящее время студия активно занимается разработкой интригующей научно-фантастической экшен-RPG The Expanse: Osiris Reborn, которая своим масштабом, проработкой напарников и космической атмосферой во многом напоминает ту самую классическую Mass Effect.