Том Хендерсон объяснил, почему Microsoft не стоит покупать Mass Effect после закрытия BioWare

После закрытия BioWare и отмены новой Mass Effect игроки начали призывать Microsoft выкупить права на научно-фантастическую франшизу. В социальных сетях фанаты обращаются напрямую к главе Xbox Аше Шарме, надеясь, что компания даст серии второй шанс. Однако журналист Том Хендерсон считает, что такая покупка может обернуться серьёзными финансовыми проблемами и не гарантирует возвращения Mass Effect.

Поводом для новой волны обсуждений стал слитый внутренний трейлер отменённой игры, который выглядел впечатляюще. Тем не менее судить о качестве проекта по такому ролику преждевременно: подобные материалы создают, чтобы убедить руководство продолжить финансирование разработки, поэтому они не обязательно отражают состояние будущей игры. Хендерсон напоминает о внутреннем трейлере Battlefield 2042, который тоже вызывал большие ожидания, не оправдавшиеся после релиза.

По данным Insider Gaming, ещё в прошлом году EA рассматривала возможность продажи BioWare целиком, однако переговоры, судя по всему, не привели к сделке. Возможно, потенциальных покупателей отпугнула запрашиваемая сумма. Теперь EA сталкивается с дополнительным финансовым давлением после смены владельцев, поэтому права на Mass Effect могут обойтись ещё дороже. При этом прямых доказательств того, что именно сделка привела к закрытию студии и отмене игры, нет.

Хендерсон приводит условный расчёт потенциальных расходов: если покупка прав обойдётся в 300 млн долларов, а разработка новой части потребует ещё столько же, общие затраты достигнут 600 млн. Чтобы хотя бы немного выйти в плюс, игре, согласно его оценке, потребуется продать около пяти миллионов копий на платформе Xbox — и это ещё без учёта всех дополнительных издержек. Комиссии цифровых магазинов могут поднять необходимую планку продаж ещё выше.

Не обязательно поможет и Game Pass. Подписка позволит большему числу игроков познакомиться с новой Mass Effect, но количество запусков не равно продажам, а приток аудитории сам по себе не гарантирует достаточного дохода. Хендерсон сомневается, что одна игра привлечёт столько новых подписчиков, чтобы оправдать многомиллионный бюджет. По его мнению, это общая проблема индустрии: разработка крупных игр становится настолько дорогой, что даже несколько миллионов проданных копий не всегда обеспечивают прибыль.

При этом у Mass Effect есть преданная аудитория, а третья часть остаётся самой успешной игрой серии: её совокупные продажи к 2023 году оценивались примерно в 6–7 млн копий. Но эти цифры накопились за десять лет после выхода, а не за первый год продаж. Поэтому Хендерсон считает, что Microsoft вполне может позволить себе приобрести франшизу, однако это не значит, что ей стоит идти на такой риск. Покупка прав не гарантирует успешного продолжения, а очередной коммерческий провал может привести к новой отмене и увольнениям. Главная проблема Mass Effect, по мнению журналиста, заключается не в отсутствии желающих увидеть возвращение серии, а в том, что создание масштабных ААА-игр становится всё менее оправданным с финансовой точки зрения.