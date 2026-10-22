Трейлер Mass Effect 5 был готов к показу ещё до закрытия BioWare - фанаты могут его так и не увидеть

Перед закрытием BioWare у следующей Mass Effect, предположительно, уже был готов трейлер. Об этом сообщил IGN со ссылкой на собственные источники после появления соответствующего заявления от человека, представившегося сотрудником EA. Теперь поклонники гадают, увидят ли они когда-нибудь кадры отменённой игры.

Новость особенно удивила фанатов, поскольку Mass Effect 5 анонсировали ещё в декабре 2020 года. Несмотря на прошедшие годы, EA продолжала называть проект находящимся на ранней стадии разработки. По данным Bloomberg, на момент закрытия BioWare над игрой работали около 50 человек.

Бывшие сотрудники утверждают, что проект мог стать особенным. Кинематографический супервайзер Тони де Ваал заявил, что игра предлагала бы необычайный уровень свободы и выбора, а команда стремилась развить идеи оригинальной трилогии, ориентируясь в том числе на достижения Larian и CD Projekt.

Отмена Mass Effect 5 стала частью масштабных сокращений в Electronic Arts: по сообщениям СМИ, работы лишатся около 400 сотрудников. Закрытие студии в Эдмонтоне произошло после того, как Dragon Age: The Veilguard не оправдала ожиданий EA по продажам. При этом подразделение BioWare в Остине, как сообщается, продолжит поддерживать другие игры компании.

Особенно горько для фанатов то, что новости появились незадолго до ежегодного N7 Day, который отмечают 7 ноября. Игроки рассчитывали увидеть новые материалы по Mass Effect, однако теперь праздник может пройти без анонсов. Будет ли когда-нибудь опубликован готовый трейлер отменённой игры, пока неизвестно.