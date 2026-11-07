В День N7 актёры озвучки Mass Effect вновь призвали фанатов спасти франшизу

В День N7, ежегодный праздник поклонников Mass Effect, актёры оригинальной трилогии объединились в специальном видеообращении с призывом помочь сохранить серию. Инициатива стала особенно значимой на фоне закрытия BioWare, отмены Mass Effect 5 и приостановки игрового направления франшизы со стороны EA.

Двухминутный ролик организовала неофициальная фанатская группа We are Mass Effect. В нём приняли участие Дженнифер Хейл (женская версия командира Шепарда), Марк Мир (мужская версия Шепарда), Эш Срока (Тали'Зора), Брэндон Кинер (Гаррус), Стив Блум (Урднот Грюнт), Кимберли Брукс (Эшли), Кит Фарли (Тейн), композитор Сэм Хьюлик и другие участники команды. Каждый из них произносит призыв «Save Mass Effect».

Организатор инициативы рассказал, что сбор участников напоминал вербовку команды Шепарда в Mass Effect 2. По его словам, актёры не только охотно соглашались записать обращения, но и сами благодарили организаторов за усилия по сохранению серии.

За последние недели движение #SaveMassEffect заметно расширилось. Фанаты запустили петицию, собравшую более 310 тысяч подписей, разместили рекламный щит на Таймс-сквер и организовали мобильную рекламную кампанию возле штаб-квартиры EA в Редвуд-Сити. Акции также проходят в Эдмонтоне, Кардиффе и Техасе, а новые билборды планируют показать во время The Game Awards.

К инициативе присоединились и разработчики Owlcat Games, работающие над The Expanse: Osiris Reborn. Они признались, что сами мечтали сыграть в Mass Effect 5, и выразили надежду, что бывшая команда BioWare найдёт новое место для создания игр и продолжит рассказывать истории.

Несмотря на отсутствие официального празднования N7 Day со стороны BioWare, актёры и фанаты продолжают бороться за будущее франшизы. Организаторы движения подчёркивают, что хотят сохранить не только Mass Effect, но и наследие людей, подаривших игрокам эту вселенную.