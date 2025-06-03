В Mass Effect 5 вернется популярный эффект из sci-fi фильмов

Новая часть Mass Effect, находящаяся в разработке уже несколько лет, постепенно обретает черты. На этот раз фанатов серии порадовала новость, связанная с визуальным стилем — знаменитые "солнечные блики", некогда ставшие визитной карточкой оригинальной трилогии, похоже, вновь появятся в Mass Effect 5.

Поводом для обсуждения послужил твит пользователя, пошутившего, что Mass Effect 5 обязательно должна «соблюдать традиции» и изобиловать бликами объектива. Руководитель проекта Майк Гэмбл, ранее работавший над Mass Effect 2, 3 и Andromeda, ответил на это лаконичным эмодзи "ок", фактически подтвердив возвращение характерного визуального приёма.

Фирменный эффект бликов, ставший популярным благодаря таким режиссёрам, как Джей Джей Абрамс и Стивен Спилберг, стал неотъемлемой частью научной фантастики 2000-х. В первой трилогии Mass Effect он активно использовался для создания атмосферы футуристического реализма, и многие фанаты до сих пор ассоциируют его с фирменным стилем серии.

Официальных подробностей о пятой части пока немного. Известно, что проект находится в стадии предпроизводства, будет фотореалистичным и предложит игрокам несколько концовок. Однако в свете недавнего релиза провальной Dragon Age: The Veilguard разработчикам BioWare предстоит крайне непростая задача.

Mass Effect 5 должен не только вернуть доверие поклонников после серии неудач, но и доказать свою жизнеспособность в коммерческом плане. Еще один провал может стать фатальным — как для самой франшизы, так и для студии.