В Mass Effect 5 вернется популярный эффект из sci-fi фильмов

Новая часть Mass Effect, находящаяся в разработке уже несколько лет, постепенно обретает черты. На этот раз фанатов серии порадовала новость, связанная с визуальным стилем — знаменитые "солнечные блики", некогда ставшие визитной карточкой оригинальной трилогии, похоже, вновь появятся в Mass Effect 5.
Поводом для обсуждения послужил твит пользователя, пошутившего, что Mass Effect 5 обязательно должна «соблюдать традиции» и изобиловать бликами объектива. Руководитель проекта Майк Гэмбл, ранее работавший над Mass Effect 2, 3 и Andromeda, ответил на это лаконичным эмодзи "ок", фактически подтвердив возвращение характерного визуального приёма.
Фирменный эффект бликов, ставший популярным благодаря таким режиссёрам, как Джей Джей Абрамс и Стивен Спилберг, стал неотъемлемой частью научной фантастики 2000-х. В первой трилогии Mass Effect он активно использовался для создания атмосферы футуристического реализма, и многие фанаты до сих пор ассоциируют его с фирменным стилем серии.
Официальных подробностей о пятой части пока немного. Известно, что проект находится в стадии предпроизводства, будет фотореалистичным и предложит игрокам несколько концовок. Однако в свете недавнего релиза провальной Dragon Age: The Veilguard разработчикам BioWare предстоит крайне непростая задача.
Mass Effect 5 должен не только вернуть доверие поклонников после серии неудач, но и доказать свою жизнеспособность в коммерческом плане. Еще один провал может стать фатальным — как для самой франшизы, так и для студии.
Неужели все еще есть настолько наивные люди, что верят в успех новой части. Ало, люди, что создали трилогию давно не работают, там теперь сидят паразиты, что могут только наживаться на громкой франшизе.
А по твоему что, лучше вообще ничего не создавать? Прошлая часть вышла не такая уж и плохая как брызжют слюной в интернете на неё.
В отрыве от вселенной Mass Effect, как отдельный проект, просто в той же вселенной может ещё и ничего. Но как продолжение серии она не вписывается ни в какие рамки. После достаточно интересной и взрослой истории, она превратилась в какое-то детское шапито с пострелушками )
Половина игр тех лет теперь не кажутся такими плохими, по сравнению с нынешними. Та же инквизиция теперь кажется шедевром, по сравнению с фейлгардом. Не будь наивен.
Чтобы вернуть доверие, надо вернуть Шепарда, так понимаю, этого не планируют.
Не нужно его возвращать, его история закончена, все хватит с него
Так без него пока не получается, в Andromeda отличная боевая система, есть красивые локации и графика, но в плане повествования игра слабая, активности вообще ни о чем, персонажей хороших почти нет.
Нынешняя биовар и Шепарда в такое же гoвно превратит, поэтому пусть отдыхает, он свою роль уже выполнил
Как из одного «ок» накатать тонну текста.
Mass Effect 4. Буду напоминать тебе это в каждом твоём посте, где ты пытаешься ввести людей в заблуждение
И почему же? Неномерные части не считаются?
Andromeda не является Mass Effect 4, это кажется знает даже моя бабушка.
я правильно понял что выдавили пост со всей этой бесполезной писаниной ради лаконичным эмодзи "ок" ?
идиократия во всей красе...
Блики... Ого... Все это выглядит так, как будто они пытаются склеить разбитую чашку, постепенно собирая маленькие кусочки от неё. Вот только такими темпами и к тому времени, как они её закончат, мы все помрём от старости. Да и будет ли оно того стоить...