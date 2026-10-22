В сети появился трейлер отменённой Mass Effect с постаревшей Лиарой - но его подлинность вызывает вопросы

На фоне закрытия BioWare и отмены следующей Mass Effect в сети появился ролик, который может оказаться не опубликованным ранее трейлером игры. Видео разместили на крупном сабреддите посвящённом научно-фантастической серии, однако его подлинность пока не подтверждена.

Публикация появилась 22 октября, на следующий день после того, как стало известно о закрытии BioWare и прекращении ранней разработки новой Mass Effect. По словам модераторов сообщества, материал предоставил пользователь, представивший его как трейлер Mass Effect Universe. Команда призналась, что не может самостоятельно проверить происхождение ролика, хотя на первый взгляд он выглядит достоверно и не содержит очевидных признаков генерации с помощью ИИ.

При этом модераторы решили не расследовать источник утечки, объяснив это нежеланием навредить бывшим сотрудникам BioWare и разработчикам, которые могли быть причастны к созданию видео.

Судя по обсуждению на Reddit, ролик вызвал большой интерес у поклонников серии. Некоторые пользователи обратили внимание на шпионскую направленность предполагаемого сюжета и атмосферу галактики, восстанавливающейся после войны с Жнецами. Однако пока нельзя утверждать, что показанные материалы действительно относятся к отменённой игре или отражают её окончательную концепцию.

Ранее появились сообщения о том, что трейлер следующей Mass Effect был подготовлен ещё до закрытия студии и мог быть готов к показу. Новая публикация усилила интерес к этой истории, но сама по себе не доказывает, что перед нами именно тот ролик.

Напомним, Electronic Arts объявила о прекращении ранней разработки следующей Mass Effect одновременно с закрытием BioWare. Поэтому даже если видео окажется подлинным, оно может демонстрировать концепцию проекта на определённом этапе производства, а не игру в том виде, в каком её планировали выпустить.