Новая часть Mass Effect должна была опираться на все финалы третьей игры. Об этом сообщила известная фантастка Кэтринн М. Валенте — автор романа «Mass Effect: Аннигиляция», которая участвовала в ряде проектов по вселенной и свыше трех лет работала над сценарием следующей части франшизы.

После закрытия студии BioWare и заморозки серии Валенте провела сессию вопросов и ответов (AMA) на платформе Reddit в поддержку фанатского движения Save Mass Effect («Спасем Mass Effect»), где раскрыла детали изначальных планов на продолжение.

По словам писательницы, команда приложила максимум усилий, чтобы связать сюжет с развязкой Mass Effect 3 и при этом сохранить значимость выбора каждого игрока:

«Думаю, будет уместно сказать, что я — и не только я, но мой вклад был значительным — долго и кропотливо работала над тем, чтобы учесть все концовки. Нам нужно было не разозлить аудиторию окончательно, не создать ощущение, будто решения игроков ничего не значат, и не отдавать предпочтение какому-то одному стилю прохождения. При этом требовалось выстроить связную историю на будущее с учетом ограничений мейнстримной видеоигры, а не постмодернистского романа на 3000 страниц».

Валенте отметила, что именно поиск такого баланса стал одной из главных причин затянувшейся разработки и того, почему события Mass Effect: Andromeda не получили прямого развития:

«Без обид, но это чертовски сложная задача. Нам требовался элегантный подход, который можно реализовать с помощью современных технологий, который одобрит руководство и который не перетянет на себя все внимание, мешая рассказывать основную историю. На это уходит масса времени — это одна из самых сложных проблем при создании игровых сценариев».

Автор также признала, что полностью удовлетворить запросы сообщества после столь неоднозначной концовки трилогии практически невозможно, так как фанаты очень привязаны к своим решениям.

«Мы сделали все, что могли, и, как мне кажется, нашли удачный выход. Речь шла не об одном универсальном решении, а о комплексе идей, работающих в связке. К сожалению, вдаваться в подробности я не могу», — подытожила Валенте.