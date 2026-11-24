Новая часть Mass Effect должна была опираться на все финалы третьей игры. Об этом сообщила известная фантастка Кэтринн М. Валенте — автор романа «Mass Effect: Аннигиляция», которая участвовала в ряде проектов по вселенной и свыше трех лет работала над сценарием следующей части франшизы.
После закрытия студии BioWare и заморозки серии Валенте провела сессию вопросов и ответов (AMA) на платформе Reddit в поддержку фанатского движения Save Mass Effect («Спасем Mass Effect»), где раскрыла детали изначальных планов на продолжение.
По словам писательницы, команда приложила максимум усилий, чтобы связать сюжет с развязкой Mass Effect 3 и при этом сохранить значимость выбора каждого игрока:
«Думаю, будет уместно сказать, что я — и не только я, но мой вклад был значительным — долго и кропотливо работала над тем, чтобы учесть все концовки. Нам нужно было не разозлить аудиторию окончательно, не создать ощущение, будто решения игроков ничего не значат, и не отдавать предпочтение какому-то одному стилю прохождения. При этом требовалось выстроить связную историю на будущее с учетом ограничений мейнстримной видеоигры, а не постмодернистского романа на 3000 страниц».
Валенте отметила, что именно поиск такого баланса стал одной из главных причин затянувшейся разработки и того, почему события Mass Effect: Andromeda не получили прямого развития:
«Без обид, но это чертовски сложная задача. Нам требовался элегантный подход, который можно реализовать с помощью современных технологий, который одобрит руководство и который не перетянет на себя все внимание, мешая рассказывать основную историю. На это уходит масса времени — это одна из самых сложных проблем при создании игровых сценариев».
Автор также признала, что полностью удовлетворить запросы сообщества после столь неоднозначной концовки трилогии практически невозможно, так как фанаты очень привязаны к своим решениям.
«Мы сделали все, что могли, и, как мне кажется, нашли удачный выход. Речь шла не об одном универсальном решении, а о комплексе идей, работающих в связке. К сожалению, вдаваться в подробности я не могу», — подытожила Валенте.
Да-да-да, а ещё собирались дать возможность грабить караваны и в каждый дом войти. Ща начнутся триллиарды красивых историй про "мы хотели то то то".
Только опыт с Вейлгуардом показал, что разрабам абсолют насрать на это, когда ПОЛНОСТЬЮ перечеркнули и проигнорировали всё что ты делал в Инквизиции.
Ну перенос сейвов это была действительно уникальная и классная механика в трилогии, другое дело что относительно Mass Effect 5 они за 6 лет вообще ни хрена не сделали и не показали, собственно результат на лицо, а что там могло быть можно придумывать бесконечно.
Ой, и хорошо что оно не вышло. Глядя на Ведьмака, на ГТА, можно с уверенностью уже сказать, что ничего нормального они не сделали бы и уже не сделают. Всё, большие студии идут в игнор вместе со своими франшизами.
В духе о мертвых либо хорошо или ничего.((( Хотя в случае игры и франшизы все-таки можно вернуть к жизни. Другой вопрос дадут ли и кто захочет....