Ветеран BioWare объяснил, почему Mass Effect ценнее Dragon Age для потенциальных покупателей

Бывший продюсер BioWare Марк Дарра считает, что франшиза Mass Effect представляет большую коммерческую ценность, чем Dragon Age. По его мнению, главное преимущество космической серии заключается в уникальном мире, тогда как фэнтезийная вселенная Dragon Age слишком похожа на другие известные игровые франшизы.

Дарра поделился этим мнением в интервью Eldorado.gg незадолго до закрытия BioWare. Его спросили, могут ли сторонние компании заинтересоваться покупкой или инвестированием в права на Dragon Age и Mass Effect. В ответ разработчик отметил, что без команды создателей именно Mass Effect выглядит более привлекательным приобретением.

«В случае с Mass Effect вы получаете проработанный мир. В Dragon Age тоже немало внимания уделено построению вселенной, но её мир достаточно похож на миры игр по „Властелину колец“, Baldur's Gate или „Ведьмаку“. Возникает соблазн просто сделать ещё одну подобную фэнтезийную игру», — объяснил Дарра.

В качестве примера он привёл возможную покупку Dragon Age студией Larian, известной по Baldur's Gate 3 и Divinity. Потенциальному покупателю пришлось бы оценить, насколько приобретение прав на франшизу увеличит продажи по сравнению с созданием собственной игры в похожем стиле. Дарра даже предложил условное название Wyvern Era — духовный наследник Dragon Age без использования самой торговой марки.

По его словам, права на известную серию действительно дают доступ к существующей аудитории, наследию и узнаваемости. Однако этого может оказаться недостаточно, чтобы оправдать стоимость приобретения. Исключением могли бы стать разработчики, уже имеющие тесную связь с франшизой, например бывший ведущий сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер: его участие могло бы привлечь поклонников серии.