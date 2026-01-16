Ветеран BioWare уверен в правильности решения разработчиков Mass Effect 5 "работать над одним проектом за раз"

После многолетних проблем, начиная с Anthem, Mass Effect Andromeda и перезапуска разработки Dragon Age The Veilguard, BioWare наконец-то официально сосредоточило свои силы на следующей части серии Mass Effect, пройдя при этом серьезную организационную реформу.

BioWare стала заниматься разработкой только одной игры одновременно, что подтвердил исполнительный продюсер Майк Гэмбл. Сейчас вся команда занимается исключительно созданием вселенной и механики новой игры, перестав распределять ресурсы на несколько проектов одновременно..

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра, считает, что такая структура устранит существующие трения и внутренние проблемы BioWare. Сосредоточение 100% возможностей студии на одном проекте, по мнению разработчика, должно помочь избежать «толкания локтями» между различными командами, что, по его мнению, благоприятно скажется на процессе разработки.

BioWare фактически стала студией с одним проектом, что имеет свои недостатки, но это другие недостатки, чем те, с которыми BioWare сталкивалась, пожалуй, до 2022 года.



В старой BioWare несколько проектов боролись за внимание и ресурсы, сталкиваясь друг с другом, толкаясь локтями и оказывая непреднамеренное влияние друг на друга. Сейчас студия изменилась. Насколько я могу судить, 100 % того, над чем они сейчас работают, — это Mass Effect. Вероятно, это к лучшему.

Правда, новая стратегия будет иметь непосредственное влияние на релизный календарь, а это значит, что фанатам нужно запастись терпением. Перерывы между выходом игр студии теперь будут гораздо более заметными, поскольку разработчики больше не переходят плавно от одной игры к другой.