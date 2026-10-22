Журналист Антон Логвинов порадовался закрытию BioWare, до этого он называл The Veilguard одной из лучших игр года

Известный российский игровой блогер и журналист Антон Логвинов обрадовался закрытию и увольнению разработчиков канадской студии BioWare, до этого он хвалил провалившийся Anthem и называл Dragon Age: The Veilguard одной из лучших игр года, которую не поняли «мамкины критиканы», также Антон в своих блогах выражал непонимание, как такая игра, как Mass Effect: Andromeda, могла кому-то не понравиться.

Некоторые читатели бывшего журналиста «Игромании» заметили противоречия в словах Антона, и кто-то даже осмелился предъявить за его прошлые заявления, зная, чем им это может грозить, но сразу же получили блокировку.

В комментариях справедливо задались вопросом: если все игры BioWare так нравились Антону, почему же он рад их закрытию, но ответа так и не получили.

21 октября 2026 года стало известно, что студия BioWare перестала существовать, а новая часть Mass Effect отменена.