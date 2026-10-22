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Mass Effect 5 игра отменена
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.1 594 оценки

Журналист Антон Логвинов порадовался закрытию BioWare, до этого он называл The Veilguard одной из лучших игр года

BENDJI BENDJI

Известный российский игровой блогер и журналист Антон Логвинов обрадовался закрытию и увольнению разработчиков канадской студии BioWare, до этого он хвалил провалившийся Anthem и называл Dragon Age: The Veilguard одной из лучших игр года, которую не поняли «мамкины критиканы», также Антон в своих блогах выражал непонимание, как такая игра, как Mass Effect: Andromeda, могла кому-то не понравиться.

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Некоторые читатели бывшего журналиста «Игромании» заметили противоречия в словах Антона, и кто-то даже осмелился предъявить за его прошлые заявления, зная, чем им это может грозить, но сразу же получили блокировку.

В комментариях справедливо задались вопросом: если все игры BioWare так нравились Антону, почему же он рад их закрытию, но ответа так и не получили.

21 октября 2026 года стало известно, что студия BioWare перестала существовать, а новая часть Mass Effect отменена.

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Комментарии:  58
Ваш комментарий
Гомер11
журналист Антон Логвинов
журналист
52
Майкл Скотт

Лицемерный хер

39
Floww

The Veilguard - игра года однозначно, жаль что повесточка заруинила ей все, в остальном оч кайфовая игра, прошел с удовольствием