Актёр Mass Effect Andromeda заявил, что игру "утопили" издатель и токсичное сообщество

Актёр Том Тейлорсон, озвучивший мужскую версию Райдерa в Mass Effect: Andromeda, поделился своим взглядом на судьбу проекта и объяснил, почему игра получила столь негативную репутацию.

По его словам, работа над Andromeda стала для него одним из самых ярких профессиональных опытов. Он отметил, что проект подарил ему ценные знакомства и открыл новые возможности в карьере, несмотря на дальнейшую критику со стороны игроков и прессы.

Главной причиной неудачи актёр считает давление со стороны издателя Electronic Arts. По его мнению, игру выпустили слишком рано, не дав разработчикам из BioWare довести её до нужного уровня качества. Дополнительные сложности вызвало использование нового движка, с которым команда не имела достаточного опыта, особенно в контексте сюжетных механик.

Не меньшую роль, как считает Тейлорсон, сыграла и атмосфера вокруг релиза. Игра быстро стала объектом массовой критики в интернете, превратившись в «мишень недели» для негативных обсуждений. По его мнению, именно волна хейта закрепила за проектом репутацию провала, несмотря на последующие исправления.

Хотя Mass Effect: Andromeda действительно уступала предыдущим частям серии, некоторые игроки до сих пор считают, что в ней были сильные стороны — особенно боевую систему и исследование. Однако восстановить доверие аудитории игре так и не удалось.