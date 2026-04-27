Актёр Mass Effect Andromeda заявил, что игру "утопили" издатель и токсичное сообщество

Актёр Том Тейлорсон, озвучивший мужскую версию Райдерa в Mass Effect: Andromeda, поделился своим взглядом на судьбу проекта и объяснил, почему игра получила столь негативную репутацию.
По его словам, работа над Andromeda стала для него одним из самых ярких профессиональных опытов. Он отметил, что проект подарил ему ценные знакомства и открыл новые возможности в карьере, несмотря на дальнейшую критику со стороны игроков и прессы.
Главной причиной неудачи актёр считает давление со стороны издателя Electronic Arts. По его мнению, игру выпустили слишком рано, не дав разработчикам из BioWare довести её до нужного уровня качества. Дополнительные сложности вызвало использование нового движка, с которым команда не имела достаточного опыта, особенно в контексте сюжетных механик.
Не меньшую роль, как считает Тейлорсон, сыграла и атмосфера вокруг релиза. Игра быстро стала объектом массовой критики в интернете, превратившись в «мишень недели» для негативных обсуждений. По его мнению, именно волна хейта закрепила за проектом репутацию провала, несмотря на последующие исправления.
Хотя Mass Effect: Andromeda действительно уступала предыдущим частям серии, некоторые игроки до сих пор считают, что в ней были сильные стороны — особенно боевую систему и исследование. Однако восстановить доверие аудитории игре так и не удалось.
Только он забыл упомянуть, что последняя по настоящему годная игра биовар это масс ээфект 2 2010 года, а дальше пошла хрень или просто удобоваримый проходняк вроде ДА2, МЕ3, офлайн недоммо инквизиция, андромеда, анзем, фейлгард. За 15 лет ни одной игры не было выше среднего, чтобы прямо все сказали, что, мол, молодцы биовар.
Да да, одна контора, что разучилась делать игры после 2012 года, и вторая (не менее смехотворная) контора, но виновато сообщество
Вообще когда я потом МЕА играл, тоже заметил, что игра конечно не идеальна и не шедевр как оригинальная трилогия, но вполне себе неплохая и ей не хватало именно этого - чтоб ее допилили фиксами, патчами и длс. Но разрабы ее забросили из-за волны хейта.
А так ведь как и ДАИ, которая тоже на релизе была так себе, но после всех длс и патчей стала гораздо лучше.
А еще в МЕА мне очень понравилась боевка за биотика.
сами виноваты - допустили активистов до разработки проекта. тоже самое повторится и с новой частью