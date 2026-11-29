Бывший продюсер BioWare Марк Дарра в интервью ютуберу Pembridge назвал систему процедурной генерации планет главной причиной проблем при разработке Mass Effect: Andromeda. По его словам, студия слишком долго пыталась реализовать механику по аналогии со Starfield или No Man's Sky, что в итоге сильно затянуло производство и отняло ресурсы у остальной игры.

Идея создания случайных планет принадлежала Кейси Хадсону, который вдохновлялся игрой Star Control и считал исследование ключевым элементом ДНК серии. Даже после ухода Хадсона из BioWare команда продолжала развивать это направление вплоть до конца 2016 года. В итоге от функции всё же пришлось отказаться, но времени на доработку уже не оставалось.

По мнению Дарры, эту механику следовало вырезать на год или два раньше. Проблема заключалась в ошибочном планировании — разработчики рассчитывали, что алгоритмы сгенерируют большую часть игры, поэтому не делали ставку на ручную проработку мира.

«Если вы верите, что вот-вот появится процедурная система, способная обеспечить 40% или 80% контента — неважно, какая именно цифра, — вы не создаёте контент, необходимый для того, чтобы закрыть дыру в случае отмены этой функции», — пояснил Дарра.

В результате, когда технологию отменили на позднем этапе, у команды попросту не хватило ресурсов, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту.

В итоге Mass Effect: Andromeda вышла в марте 2017 года в сыром виде и подверглась жёсткой критике за технические проблемы, лицевую анимацию и однообразные задания — студия выпустила серию патчей, но от сюжетных дополнений отказалась. Похожие производственные ошибки повторились и при создании Dragon Age 4.

Этот опыт стал показательным примером того, как поздний отказ от ключевых механик подрывает разработку крупного проекта, а череда просчётов и неудачных релизов в итоге привела к закрытию BioWare и отмене Mass Effect 5.