Бывший продюсер BioWare Марк Дарра в интервью ютуберу Pembridge назвал систему процедурной генерации планет главной причиной проблем при разработке Mass Effect: Andromeda. По его словам, студия слишком долго пыталась реализовать механику по аналогии со Starfield или No Man's Sky, что в итоге сильно затянуло производство и отняло ресурсы у остальной игры.
Идея создания случайных планет принадлежала Кейси Хадсону, который вдохновлялся игрой Star Control и считал исследование ключевым элементом ДНК серии. Даже после ухода Хадсона из BioWare команда продолжала развивать это направление вплоть до конца 2016 года. В итоге от функции всё же пришлось отказаться, но времени на доработку уже не оставалось.
По мнению Дарры, эту механику следовало вырезать на год или два раньше. Проблема заключалась в ошибочном планировании — разработчики рассчитывали, что алгоритмы сгенерируют большую часть игры, поэтому не делали ставку на ручную проработку мира.
«Если вы верите, что вот-вот появится процедурная система, способная обеспечить 40% или 80% контента — неважно, какая именно цифра, — вы не создаёте контент, необходимый для того, чтобы закрыть дыру в случае отмены этой функции», — пояснил Дарра.
В результате, когда технологию отменили на позднем этапе, у команды попросту не хватило ресурсов, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту.
В итоге Mass Effect: Andromeda вышла в марте 2017 года в сыром виде и подверглась жёсткой критике за технические проблемы, лицевую анимацию и однообразные задания — студия выпустила серию патчей, но от сюжетных дополнений отказалась. Похожие производственные ошибки повторились и при создании Dragon Age 4.
Этот опыт стал показательным примером того, как поздний отказ от ключевых механик подрывает разработку крупного проекта, а череда просчётов и неудачных релизов в итоге привела к закрытию BioWare и отмене Mass Effect 5.
Но забыли про саму игру....
Хе-хе, уже тогда занимались пустой тратой времени на бессмысленные вещи. Вот есть в No man's Sky процедурная генерация планет и что она даёт по сути? Есть ли в этой игре планеты с большими городами и квестами в них? Сомневаюсь. Есть ли планеты, на которых не один биом, а несколько, как на Земле? Есть ли какие-то особенные фракции, одни из которых, например, живут в подземных бункерах, а другие на термальных станциях в окружении вечных льдов? Для Андромеды уже была шикарная, только недоработанная концепция из первого Масыча, которую нужно было развивать от части в часть, а не бросать сразу после первой: десяток-другой планет, на которые можно приземляться и что-то там находить, исследовать. С нейронками вот может и сдвинется с мертвой точки эта нелепая концепция, а пока она лишь создает иллюзию большого мира, который по факту почти во всем уступает нормальным вручную созданным мирам.
да, параллельно: за что они там держались
Много бывших из BioWare много киздят. Фон создают "кооого мы патеряяяли, на кого же ви нас аставииили!"
BioWare изжила себя, была очень крепкой лошадкой, продалась и растворилась в амбициях владельцев и толерастии.
пресс ф ту респект конечно
но она умерла. (точка должна быть жирнее)
Какие ж идиоты... Как же хорошо, что их наконец-то убили.
Процедурка это всегда плохо.