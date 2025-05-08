Марк Дарра объяснил, почему EA не заметила провала Mass Effect: Andromeda

Новые кураторы BioWare от EA были не заинтересованы в унаследованном проекте и хотели быстрее запустить Anthem

Бывший продюсер BioWare Марк Дарра пролил свет на то, почему провал Mass Effect: Andromeda, разочаровавший многих фанатов, не привел к серьезным последствиям для студии со стороны руководства Electronic Arts в тот период. Несмотря на критику и быстрое прекращение пострелизной поддержки, BioWare почти сразу переключилась на разработку следующего проекта.

По словам Дарры, ключевую роль сыграла смена кураторов BioWare со стороны издательства EA во время разработки Andromeda. Новое руководство не было глубоко заинтересовано в судьбе Mass Effect: Andromeda, так как это был проект, унаследованный от их предшественников.

«Управленцы мало что выиграли бы от успеха Mass Effect: Andromeda и мало что потеряли бы в случае провала», – пояснил Дарра.

Именно эта незаинтересованность новых кураторов, по мнению Дарры, стала одной из главных причин быстрого сворачивания поддержки Andromeda. Новое руководство EA якобы было больше заинтересовано в том, чтобы BioWare как можно скорее приступила к созданию совершенно новой игры – будущей провальной Anthem. Успех такого «своего» проекта принес бы лавры именно новой команде управленцев EA. Как известно, ставка на Anthem не оправдалась, и игра потерпела еще более громкую неудачу.