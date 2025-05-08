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Mass Effect: Andromeda 21.03.2017
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.7 6 124 оценки

Марк Дарра объяснил, почему EA не заметила провала Mass Effect: Andromeda

Simple Jack Simple Jack

Новые кураторы BioWare от EA были не заинтересованы в унаследованном проекте и хотели быстрее запустить Anthem

Бывший продюсер BioWare Марк Дарра пролил свет на то, почему провал Mass Effect: Andromeda, разочаровавший многих фанатов, не привел к серьезным последствиям для студии со стороны руководства Electronic Arts в тот период. Несмотря на критику и быстрое прекращение пострелизной поддержки, BioWare почти сразу переключилась на разработку следующего проекта.

По словам Дарры, ключевую роль сыграла смена кураторов BioWare со стороны издательства EA во время разработки Andromeda. Новое руководство не было глубоко заинтересовано в судьбе Mass Effect: Andromeda, так как это был проект, унаследованный от их предшественников.

«Управленцы мало что выиграли бы от успеха Mass Effect: Andromeda и мало что потеряли бы в случае провала», – пояснил Дарра.

Именно эта незаинтересованность новых кураторов, по мнению Дарры, стала одной из главных причин быстрого сворачивания поддержки Andromeda. Новое руководство EA якобы было больше заинтересовано в том, чтобы BioWare как можно скорее приступила к созданию совершенно новой игры – будущей провальной Anthem. Успех такого «своего» проекта принес бы лавры именно новой команде управленцев EA. Как известно, ставка на Anthem не оправдалась, и игра потерпела еще более громкую неудачу.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
H-DS

Да отличная игра

5
Александр Гоголев

Единственная проблема Андромеды это нпс и персонажи, все выглядят как 10 айкю дол%о#бы и этому статусу соответствуют. А так исследовать мир интересно, сюжет проходной, но сойдет. А боевка вообще лучшая среди всех шутеров, что я играл. Тебя реально могли обойти, и кильнуть в мгновение.

2
Александр Дантес

Сама задумка Mass Effect: Andromeda для этой игровой вселенной просто ах*енна, они могли придумать что угодно и кого угодно - новый мир живущий по своим правилам и это даже не конфликтовало бы с лором предыдущих частей, но к сожалению у них в команде творцов не было но зато были громко "кричатели" и любитель "поотстаивать" свои права вместо того чтоб работать.

1
jax baron

потому что это на столько параша - что на неё не реально смотреть.

Pastoral

Отряд не заметил потерю бойца..))