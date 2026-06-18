Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition получила максимальную скидку 92% в Steam в рамках крупной распродажи EA

Компания Electronic Arts и студия BioWare запустили крупную скидочную акцию на издание Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition в цифровом магазине Steam.
Акция распространяется на Deluxe-версию и достигает 92%., включающую базовую игру и набор дополнительного контента: косметические предметы, броню и бонусные материалы для одиночной и многопользовательской составляющей.
Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition является частью научно-фантастической RPG-серии Mass Effect и доступна в Steam после возвращения проектов EA на платформу. Для запуска требуется использование EA App и учётной записи EA.
Игра представляет собой экшен-RPG от третьего лица, действие которой разворачивается в галактике Андромеда. Игроки берут на себя роль Патфайндера, исследующего новые планеты и сталкивающегося с неизвестными угрозами.
Несмотря на смешанную репутацию с момента релиза, проект продолжает получать внимание игроков благодаря периодическим распродажам и присутствию в цифровых магазинах.
Я эту пое.оту не стал качать с торрента, а о трате денег на эту шляпу я даже не задумывался.
Тоха Логвинов ещё на релизе говорил что зря засрали игру.Хомяки отдуплились что игра ок,но было уже поздно.Франшизу задвинулим в долгий ящик.
Покупал ее еще на релизе в магазине EA
Нормальная игра, которая обладает сильными вайбами оригинальной трилогии, но, естественно, с другими персонажами и в другом месте.