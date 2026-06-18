Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition получила максимальную скидку 92% в Steam в рамках крупной распродажи EA

Компания Electronic Arts и студия BioWare запустили крупную скидочную акцию на издание Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition в цифровом магазине Steam.

Акция распространяется на Deluxe-версию и достигает 92%., включающую базовую игру и набор дополнительного контента: косметические предметы, броню и бонусные материалы для одиночной и многопользовательской составляющей.

Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition является частью научно-фантастической RPG-серии Mass Effect и доступна в Steam после возвращения проектов EA на платформу. Для запуска требуется использование EA App и учётной записи EA.

Игра представляет собой экшен-RPG от третьего лица, действие которой разворачивается в галактике Андромеда. Игроки берут на себя роль Патфайндера, исследующего новые планеты и сталкивающегося с неизвестными угрозами.

Несмотря на смешанную репутацию с момента релиза, проект продолжает получать внимание игроков благодаря периодическим распродажам и присутствию в цифровых магазинах.