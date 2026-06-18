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Mass Effect: Andromeda 21.03.2017
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.6 6 405 оценок

Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition получила максимальную скидку 92% в Steam в рамках крупной распродажи EA

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Компания Electronic Arts и студия BioWare запустили крупную скидочную акцию на издание Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition в цифровом магазине Steam.

Акция распространяется на Deluxe-версию и достигает 92%., включающую базовую игру и набор дополнительного контента: косметические предметы, броню и бонусные материалы для одиночной и многопользовательской составляющей.

Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition является частью научно-фантастической RPG-серии Mass Effect и доступна в Steam после возвращения проектов EA на платформу. Для запуска требуется использование EA App и учётной записи EA.

Игра представляет собой экшен-RPG от третьего лица, действие которой разворачивается в галактике Андромеда. Игроки берут на себя роль Патфайндера, исследующего новые планеты и сталкивающегося с неизвестными угрозами.

Несмотря на смешанную репутацию с момента релиза, проект продолжает получать внимание игроков благодаря периодическим распродажам и присутствию в цифровых магазинах.

Раздачи и скидки
26
30
Комментарии:  30
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Я эту пое.оту не стал качать с торрента, а о трате денег на эту шляпу я даже не задумывался.

23
CommunicativeDorn

Тоха Логвинов ещё на релизе говорил что зря засрали игру.Хомяки отдуплились что игра ок,но было уже поздно.Франшизу задвинулим в долгий ящик.

10
Константин335

Покупал ее еще на релизе в магазине EA

6
2BLaraSex
6
FairUlu

Нормальная игра, которая обладает сильными вайбами оригинальной трилогии, но, естественно, с другими персонажами и в другом месте.

5
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