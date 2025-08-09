Mass Effect: Andromeda могла получить масштабное сюжетное DLC - но вмешалась EA

Бывший продюсер BioWare Марк Дарра раскрыл причину, по которой Mass Effect: Andromeda так и не получила планируемое DLC о Ковчеге кварианцев. Этот контент должен был продолжить историю игры, однако в итоге проект отменили — и, как выяснилось, дело было не в самой студии.

В ответ на комментарий под своим видео на YouTube Дарра сообщил, что на BioWare оказывалось давление извне, чтобы освободить команду в Монреале, работавшую над DLC. Он не уточнил источник давления, но фанаты сразу предположили, что речь идёт о издателе — Electronic Arts.

Многие игроки уверены, что это решение лишило Andromeda одной из самых перспективных сюжетных линий. История поиска последнего Ковчега и преодоления препятствий на пути к месту встречи могла бы стать отличным продолжением. Но вместо этого BioWare фактически свернула поддержку игры, а студия переключилась на разработку Anthem.

Mass Effect: Andromeda уже к моменту релиза в 2017 году получила неоднозначные отзывы. Игру критиковали за спешную разработку, технические проблемы и недоработанный сюжет. Отмена одиночных дополнений и игнорирование кварианского Ковчега стали для фанатов ещё одним доказательством того, что проект не довели до конца.

Комментарии Дарры лишь усилили подозрения, что именно EA сыграла ключевую роль в сворачивании проекта. С 2007 года издатель владеет BioWare и её франшизами, а решения о приоритетах разработки зачастую принимаются на корпоративном уровне.

После неудачи Anthem репутация BioWare сильно пострадала. Хотя в 2020 году студия анонсировала возвращение к серии Mass Effect, о новой части известно крайне мало. По слухам, Mass Effect 5 может выйти не раньше 2028 года.

Пока же история с отменённым DLC о кварианцах остаётся для фанатов символом упущенного потенциала — и напоминанием о том, как управленческие решения способны перечеркнуть творческие планы разработчиков.