Mass Effect: Andromeda 21.03.2017
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.6 6 220 оценок

Mass Effect: Andromeda могла получить масштабное сюжетное DLC - но вмешалась EA

butcher69 butcher69

Бывший продюсер BioWare Марк Дарра раскрыл причину, по которой Mass Effect: Andromeda так и не получила планируемое DLC о Ковчеге кварианцев. Этот контент должен был продолжить историю игры, однако в итоге проект отменили — и, как выяснилось, дело было не в самой студии.

В ответ на комментарий под своим видео на YouTube Дарра сообщил, что на BioWare оказывалось давление извне, чтобы освободить команду в Монреале, работавшую над DLC. Он не уточнил источник давления, но фанаты сразу предположили, что речь идёт о издателе — Electronic Arts.

Многие игроки уверены, что это решение лишило Andromeda одной из самых перспективных сюжетных линий. История поиска последнего Ковчега и преодоления препятствий на пути к месту встречи могла бы стать отличным продолжением. Но вместо этого BioWare фактически свернула поддержку игры, а студия переключилась на разработку Anthem.

Mass Effect: Andromeda уже к моменту релиза в 2017 году получила неоднозначные отзывы. Игру критиковали за спешную разработку, технические проблемы и недоработанный сюжет. Отмена одиночных дополнений и игнорирование кварианского Ковчега стали для фанатов ещё одним доказательством того, что проект не довели до конца.

Комментарии Дарры лишь усилили подозрения, что именно EA сыграла ключевую роль в сворачивании проекта. С 2007 года издатель владеет BioWare и её франшизами, а решения о приоритетах разработки зачастую принимаются на корпоративном уровне.

После неудачи Anthem репутация BioWare сильно пострадала. Хотя в 2020 году студия анонсировала возвращение к серии Mass Effect, о новой части известно крайне мало. По слухам, Mass Effect 5 может выйти не раньше 2028 года.

Пока же история с отменённым DLC о кварианцах остаётся для фанатов символом упущенного потенциала — и напоминанием о том, как управленческие решения способны перечеркнуть творческие планы разработчиков.

Комментарии: 18
Maxthon80

Хорошо что не получила, игра и так посредственная, да всратая во многих местах.

10
djava

Бывали случаи, что дополнения лучше оригинальной игры получались. Ещё не факт, что они с новой частью не обосрутся, учитывая, что они слепили все концовки трилогии + события Андромеды воедино.

5
Maxthon80 djava

Это было 20 лет назад, сейчас всё иначе (КиберПук не в счёт).

3
alxelas

так потому она такая и вышла - когда проект был на стадии доработок перед выпуском народ начали переключать на другие проекты. В итоге игра осталась "недоработанной". Это как с Готик'ой - издатель требовал выпустить игру "как есть" - в итоге в игре присутствуют механики, которые присутствуют, но не используются

3
Gridon

Андромеда была кривым куском кода с кринжовыми диалогами еще до отмены длц так что нечего на зеркало пенять.

7
RoboB

Один из редких случаев за которые EA можно поблагодарить.

5
J a r v i s

И спасибо EA за это. Я еле вытерпел сюжетку, ещё 10 часов Ass эффекта было бы просто невмоготу.

5
Mirii

Ну и хорошо, ничего не потеряли от слова совсем.

4
Пользователь ВКонтакте

Когда-то дрочил на эту игру и вселённую просто пипец. Потом повзрослел, подумал головушкой, и понял, что запорото все сюжетно буквально с первой части. А ведь потенциал мог быть огромным. Хотя все равно с душой сделано // Виктор Соколов

3
hKKK33

Для игры сюжет там более чем приличный. Большинство людей пальцем в одном месте ковыряют пока играют и им лишь бы пострелять. А ты говоришь, сюжет.

2
dezmand07
Игру критиковали за спешную разработку, технические проблемы и недоработанный сюжет

А вонючая повесточка в этот список типа не входит?

3
cthulhu42

А это они за минус не считают))))

Raphtallia

ЕАшкам надо сосредоточится на батле и фифе. Больше у них все равно ничего не получается и приносит только убытки...

2
hKKK33

Андромеда и так очень длинная. Дополнения ей не нужны. Это главная беда, нужно было урезать продолжительность вдвое. И максимально поднять качество того, что останется.

2
cthulhu42

Ешё 5-10 часов этого позора я бы не выдержал.

1
