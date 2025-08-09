Mass Effect: Andromeda могла получить масштабное сюжетное DLC - но вмешалась EA

Бывший продюсер BioWare Марк Дарра раскрыл причину, по которой Mass Effect: Andromeda так и не получила планируемое DLC о Ковчеге кварианцев. Этот контент должен был продолжить историю игры, однако в итоге проект отменили — и, как выяснилось, дело было не в самой студии.
В ответ на комментарий под своим видео на YouTube Дарра сообщил, что на BioWare оказывалось давление извне, чтобы освободить команду в Монреале, работавшую над DLC. Он не уточнил источник давления, но фанаты сразу предположили, что речь идёт о издателе — Electronic Arts.
Многие игроки уверены, что это решение лишило Andromeda одной из самых перспективных сюжетных линий. История поиска последнего Ковчега и преодоления препятствий на пути к месту встречи могла бы стать отличным продолжением. Но вместо этого BioWare фактически свернула поддержку игры, а студия переключилась на разработку Anthem.
Mass Effect: Andromeda уже к моменту релиза в 2017 году получила неоднозначные отзывы. Игру критиковали за спешную разработку, технические проблемы и недоработанный сюжет. Отмена одиночных дополнений и игнорирование кварианского Ковчега стали для фанатов ещё одним доказательством того, что проект не довели до конца.
Комментарии Дарры лишь усилили подозрения, что именно EA сыграла ключевую роль в сворачивании проекта. С 2007 года издатель владеет BioWare и её франшизами, а решения о приоритетах разработки зачастую принимаются на корпоративном уровне.
После неудачи Anthem репутация BioWare сильно пострадала. Хотя в 2020 году студия анонсировала возвращение к серии Mass Effect, о новой части известно крайне мало. По слухам, Mass Effect 5 может выйти не раньше 2028 года.
Пока же история с отменённым DLC о кварианцах остаётся для фанатов символом упущенного потенциала — и напоминанием о том, как управленческие решения способны перечеркнуть творческие планы разработчиков.
Хорошо что не получила, игра и так посредственная, да всратая во многих местах.
Бывали случаи, что дополнения лучше оригинальной игры получались. Ещё не факт, что они с новой частью не обосрутся, учитывая, что они слепили все концовки трилогии + события Андромеды воедино.
Это было 20 лет назад, сейчас всё иначе (КиберПук не в счёт).
так потому она такая и вышла - когда проект был на стадии доработок перед выпуском народ начали переключать на другие проекты. В итоге игра осталась "недоработанной". Это как с Готик'ой - издатель требовал выпустить игру "как есть" - в итоге в игре присутствуют механики, которые присутствуют, но не используются
Андромеда была кривым куском кода с кринжовыми диалогами еще до отмены длц так что нечего на зеркало пенять.
Один из редких случаев за которые EA можно поблагодарить.
И спасибо EA за это. Я еле вытерпел сюжетку, ещё 10 часов Ass эффекта было бы просто невмоготу.
Ну и хорошо, ничего не потеряли от слова совсем.
Когда-то дрочил на эту игру и вселённую просто пипец. Потом повзрослел, подумал головушкой, и понял, что запорото все сюжетно буквально с первой части. А ведь потенциал мог быть огромным. Хотя все равно с душой сделано // Виктор Соколов
Для игры сюжет там более чем приличный. Большинство людей пальцем в одном месте ковыряют пока играют и им лишь бы пострелять. А ты говоришь, сюжет.
А вонючая повесточка в этот список типа не входит?
А это они за минус не считают))))
ЕАшкам надо сосредоточится на батле и фифе. Больше у них все равно ничего не получается и приносит только убытки...
Андромеда и так очень длинная. Дополнения ей не нужны. Это главная беда, нужно было урезать продолжительность вдвое. И максимально поднять качество того, что останется.
Ешё 5-10 часов этого позора я бы не выдержал.