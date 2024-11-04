Провал Mass Effect: Andromeda научил BioWare отказываться от открытого мира, когда это необходимо

Пока многие геймеры обсуждают выход новой RPG от BioWare — Dragon Age: The Veilguard, разработчики решили вернуться назад во времени и признать свои фатальные ошибки в создании Mass Effect: Andromeda. Научно-фантастический шутер вышел в 2017 году и, несмотря на соответствие актуальным геймплейным трендам, включая открытый мир, стал разочарованием для поклонников серии. Сегодня в команде BioWare понимают, что тогда им не следовало поддаваться влиянию индустрии и вводить открытый мир.

По словам Джона Эплера из BioWare, Mass Effect: Andromeda объективно не стала лучшей работой студии. Во время её разработки команда допустила множество досадных ошибок и поспешила с релизом. Тем не менее главным недостатком игры Эплер считает не техническое состояние или сюжет, а именно открытый мир. Как отмечает Эплер, большие локации в Andromeda сыграли лишь отрицательную роль, поскольку мир получился слишком пустым. Эту проблему BioWare стремилась избежать в Dragon Age: The Veilguard, поэтому в новой игре нет открытого мира.

"Мы занимались предварительной подготовкой Dragon Age на разных стадиях разработки Dragon Age 4, и у нас была версия с открытым миром. Но мы снова столкнулись с проблемой Andromeda: как сделать игру захватывающей или повествовательно интересной?"

После ряда тестов и анализа студия пришла к выводу, что новой Dragon Age не нужен открытый мир. Опыт Mass Effect: Andromeda показал разработчикам, что ресурсы и время, потраченные на его создание и заполнение, можно было бы использовать с большей пользой на детализацию менее масштабных локаций и улучшение других ключевых аспектов игры.