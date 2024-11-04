Провал Mass Effect: Andromeda научил BioWare отказываться от открытого мира, когда это необходимо

Пока многие геймеры обсуждают выход новой RPG от BioWare — Dragon Age: The Veilguard, разработчики решили вернуться назад во времени и признать свои фатальные ошибки в создании Mass Effect: Andromeda. Научно-фантастический шутер вышел в 2017 году и, несмотря на соответствие актуальным геймплейным трендам, включая открытый мир, стал разочарованием для поклонников серии. Сегодня в команде BioWare понимают, что тогда им не следовало поддаваться влиянию индустрии и вводить открытый мир.
По словам Джона Эплера из BioWare, Mass Effect: Andromeda объективно не стала лучшей работой студии. Во время её разработки команда допустила множество досадных ошибок и поспешила с релизом. Тем не менее главным недостатком игры Эплер считает не техническое состояние или сюжет, а именно открытый мир. Как отмечает Эплер, большие локации в Andromeda сыграли лишь отрицательную роль, поскольку мир получился слишком пустым. Эту проблему BioWare стремилась избежать в Dragon Age: The Veilguard, поэтому в новой игре нет открытого мира.
"Мы занимались предварительной подготовкой Dragon Age на разных стадиях разработки Dragon Age 4, и у нас была версия с открытым миром. Но мы снова столкнулись с проблемой Andromeda: как сделать игру захватывающей или повествовательно интересной?"
После ряда тестов и анализа студия пришла к выводу, что новой Dragon Age не нужен открытый мир. Опыт Mass Effect: Andromeda показал разработчикам, что ресурсы и время, потраченные на его создание и заполнение, можно было бы использовать с большей пользой на детализацию менее масштабных локаций и улучшение других ключевых аспектов игры.
О да, во всем виноват открытый мир! Не повестка, не отвратительный чардиз всего и вся, не скучный сюжет и шаблонные персонажи, а именно открытый мир. Браво =_=
Лучше бы он их научил отказываться от всратых сценаристов // Ivan Sinitic
И всяких повесток... // Владимир Николаевич
Странно Элдену открытый мир чета не помешал, хотя все соулсы коридорчики. Может Биогеям мозгов не хватает.
Не помешал?
Ну, то есть, контрол цэ, контрол вэ данжи понатыканные лишь бы чем-нибудь заполнить карту это "не помешал"?)
было мнение некотрых любителей эндаких игор что помешал
Я даже не знаю че и сказать. Может посмотришь количество проданных копий, награды и премии, статистику стима, твича, ютуба? Биогеи даже в своих влажных гейских снах такое представить не могут.
То есть для этих (цензура) не дошло что, в RPG главное сценарий? Открытый -закрытый мир это дело второе, как и техническое состояние(тот же КОТОР 2 в этом плане ужасен но игра отличная), графика, боевивка. На многое можно закрыть глаза, но не на сценарий словно его писал ребенок или умственно остылый.
не знаю, мне понравилась игра. прошёл в ней всё, что только можно
кто нибудь уже прошел новый Dragon Age: The Veilguard?
я еще не качал, выскажите пожалуйста свою оценку по 10 бальной шкале.
Если ты пи****, то для тебя игра 10 из 10. Если ты нормальный человек, то 0 из 10. И ты её не будешь ни покупать, ни брать у корсаров.
да а во что играть то сейчас?рдр 1 я уже прошел, играть не во что. Из ближайших новая метро 7 ноября и сталкер 20 ноября, а что до этого делать то
во что угодно, игр до хрена и больше. Всё прошел уже?
приведи примеры новинок пожалуйста, да
я на удаленке работаю, каждый день считаю играю
крепкая 7 из 10
Ну биотвари наконец вернулись с хорошей игрой =)
открытый мир важен, если он живой, в нём много активности, интерактивности. а если он пустой, то что есть что его нет, это не так уж и важно.
ой, да ладно, что, серьёзно?
С такими глазищами напомнило его )
я бы не сказал что мир слишком пустой и не слишком много просто планет. он как раз не слишком пустой и у месного трактора нет пушки чтоб отстреливатся от врагов. а планета с дунглями где небольшая локация не тянет на открытый мир и довольно душшная лока.
возврашения к пробежкам по кроридорным локам - пострелял, посмотрел кинцо,, поператывался, пострелял, нажал на дверь, посмотрел кинцо мне бы пожалуй не хотелось. и термопатроны еще кек. всюду валяются.