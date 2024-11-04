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Mass Effect: Andromeda 21.03.2017
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.7 5 904 оценки

Провал Mass Effect: Andromeda научил BioWare отказываться от открытого мира, когда это необходимо

Gutsz
Новости

Пока многие геймеры обсуждают выход новой RPG от BioWare — Dragon Age: The Veilguard, разработчики решили вернуться назад во времени и признать свои фатальные ошибки в создании Mass Effect: Andromeda. Научно-фантастический шутер вышел в 2017 году и, несмотря на соответствие актуальным геймплейным трендам, включая открытый мир, стал разочарованием для поклонников серии. Сегодня в команде BioWare понимают, что тогда им не следовало поддаваться влиянию индустрии и вводить открытый мир.

По словам Джона Эплера из BioWare, Mass Effect: Andromeda объективно не стала лучшей работой студии. Во время её разработки команда допустила множество досадных ошибок и поспешила с релизом. Тем не менее главным недостатком игры Эплер считает не техническое состояние или сюжет, а именно открытый мир. Как отмечает Эплер, большие локации в Andromeda сыграли лишь отрицательную роль, поскольку мир получился слишком пустым. Эту проблему BioWare стремилась избежать в Dragon Age: The Veilguard, поэтому в новой игре нет открытого мира.

"Мы занимались предварительной подготовкой Dragon Age на разных стадиях разработки Dragon Age 4, и у нас была версия с открытым миром. Но мы снова столкнулись с проблемой Andromeda: как сделать игру захватывающей или повествовательно интересной?"

После ряда тестов и анализа студия пришла к выводу, что новой Dragon Age не нужен открытый мир. Опыт Mass Effect: Andromeda показал разработчикам, что ресурсы и время, потраченные на его создание и заполнение, можно было бы использовать с большей пользой на детализацию менее масштабных локаций и улучшение других ключевых аспектов игры.

-8
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Jojo2525

О да, во всем виноват открытый мир! Не повестка, не отвратительный чардиз всего и вся, не скучный сюжет и шаблонные персонажи, а именно открытый мир. Браво =_=

15
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы он их научил отказываться от всратых сценаристов // Ivan Sinitic

5
Пользователь ВКонтакте

И всяких повесток... // Владимир Николаевич

4
Master Ken

Странно Элдену открытый мир чета не помешал, хотя все соулсы коридорчики. Может Биогеям мозгов не хватает.

2
shurasick876

Не помешал?
Ну, то есть, контрол цэ, контрол вэ данжи понатыканные лишь бы чем-нибудь заполнить карту это "не помешал"?)

1
MunchkiN 616

было мнение некотрых любителей эндаких игор что помешал

2
Master Ken shurasick876

Я даже не знаю че и сказать. Может посмотришь количество проданных копий, награды и премии, статистику стима, твича, ютуба? Биогеи даже в своих влажных гейских снах такое представить не могут.

-1
Анжелика04

То есть для этих (цензура) не дошло что, в RPG главное сценарий? Открытый -закрытый мир это дело второе, как и техническое состояние(тот же КОТОР 2 в этом плане ужасен но игра отличная), графика, боевивка. На многое можно закрыть глаза, но не на сценарий словно его писал ребенок или умственно остылый.

2
sergeu78

не знаю, мне понравилась игра. прошёл в ней всё, что только можно

2
ilyakingcud

кто нибудь уже прошел новый Dragon Age: The Veilguard?
я еще не качал, выскажите пожалуйста свою оценку по 10 бальной шкале.

0
Hartelose

Если ты пи****, то для тебя игра 10 из 10. Если ты нормальный человек, то 0 из 10. И ты её не будешь ни покупать, ни брать у корсаров.

1
ilyakingcud Hartelose

да а во что играть то сейчас?рдр 1 я уже прошел, играть не во что. Из ближайших новая метро 7 ноября и сталкер 20 ноября, а что до этого делать то

0
BluntZebulon ilyakingcud

во что угодно, игр до хрена и больше. Всё прошел уже?

6
ilyakingcud BluntZebulon

приведи примеры новинок пожалуйста, да
я на удаленке работаю, каждый день считаю играю

-2
Serpentrage

крепкая 7 из 10

-2
Serpentrage

Ну биотвари наконец вернулись с хорошей игрой =)

0
shurasick876
-1
Paramezan

открытый мир важен, если он живой, в нём много активности, интерактивности. а если он пустой, то что есть что его нет, это не так уж и важно.

0
Pycckuu_XAKEP

ой, да ладно, что, серьёзно?

0
MNM 1985

С такими глазищами напомнило его )

0
MunchkiN 616

я бы не сказал что мир слишком пустой и не слишком много просто планет. он как раз не слишком пустой и у месного трактора нет пушки чтоб отстреливатся от врагов. а планета с дунглями где небольшая локация не тянет на открытый мир и довольно душшная лока.
возврашения к пробежкам по кроридорным локам - пострелял, посмотрел кинцо,, поператывался, пострелял, нажал на дверь, посмотрел кинцо мне бы пожалуй не хотелось. и термопатроны еще кек. всюду валяются.

0