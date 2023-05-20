Режиссер Mass Effect: Andromeda вспоминает, почему не получилось с ролевой игрой, жалея, что не удалось сделать сиквел

Сиквела Mass Effect Andromeda не будет. Ролевая игра от BioWare не оправдала внутренних ожиданий разработчиков и внешних ожиданий игроков, поэтому вместо нее мы получим Mass Effect 4, но режиссер Mass Effect Andromeda рассказал об этих недостатках, заявив, что с удовольствием бы взглянул на продолжение.
Бывший сценарист и режиссер BioWare Мак Уолтерс был связан с серией Mass Effect на протяжении всего ее существования, от старшего до ведущего сценариста оригинальной трилогии и, в конечном итоге, креативного директора Andromeda, и он рассказал о неудачах этого спин-оффа и о том, как бы он хотел увидеть продолжение Andromeda.
Я только жалею, что мы не смогли сделать вторую часть, потому что тогда бы вы действительно увидели полировку, как это было с [Mass Effect] до [Mass Effect 2] в оригинальной [трилогии].
Не секрет, что Mass Effect Andromeda была плохо принята, или что она должна была стать частью новой серии космических игр BioWare, поэтому, когда стало ясно, что она не дотягивает до оригинальной трилогии ни по персонажам, ни по общему качеству, ее явно отложили в пользу грядущей Mass Effect 4. Уолтерс признает это и довольно откровенно рассказывает о том, что ему и BioWare следовало сделать по-другому.
Если бы вы попытались переложить весь контент Mass Effect 3 на команду Mass Effect 1, нам потребовалось бы десять лет. Точно так же, нам пришлось заново учиться, заново разбираться [в Andromeda], и в конечном итоге, когда вы это делаете, очень, очень сложно выйти и быть настолько же отшлифованной, какой была ваша третья итерация, а мы этого не сделали. И, возможно, нам следовало - оглядываясь назад - просто уменьшить масштаб и сделать все возможное для [обеспечения] качества.
Являясь мягкой перезагрузкой Mass Effect, Andromeda оказалась в очень непростом положении: она должна была стать такой же масштабной и глубокой, как Mass Effect 3, но при этом начать что-то новое с совершенно новой командой разработчиков. BioWare Montreal создала Andromeda, в то время как Эдмонтонское отделение создало оригинальную трилогию, так что это даже не совсем та же самая студия, которая делала сиквел спин-оффа.
Вот только МЕ1 2007 года розлива по качеству диалогов, персонажей, их логики и мотивации даст 500 очков кринжовой андромеде. Лиам, Ветра, Пеллисария просто боль для ушей когда проходил(...
Если бы у игры был крепкий интересный сюжет, то все бы закрыли глаза на все эти баги и убогие анимации лиц...но тут не оказалось ни того, ни другого
Основной сюжет это конечно уровень фанфика на тему космоса.
Потому что надо делать игру для всех, а не только для ЛГБТ
Сразу классика вспомнилась)
В андромеде не сюжет, а клюква какая то или сочинение школьника на нф тему. Неужели они не могли нанять нормального сценариста или проконсультироваться с нф писателями. Анатропные инопланетяне это с пропорцичми люлей в другой галактике, конечно это эпик
Разве андромеда не будет как-то связанна с новой игрой которую они сейчас делают? То ли по в трейлрерах показали обе галактики, или в интернете писали что какая-то связь будет.
Нет не будет, они вернуться к истокам
Связи большой и не может быть. Челноки к Андромеде если не путаю около 600 лет летели.
Первая часть была самой интересно из трилогии как бы
Вся трилогия отличная, в прошлом году как раз перепрошел обновленную версию. Первая часть закладывает крепкий фундамент, но последующие игры серии развивают успех: добавляют знаковых персонажей, становятся разнообразнее и масштабнее, разве что концовки могли быть несколько интереснее.
Согласен! Первая часть действительно самая интересная. Вторая и третья, по сути, даже сюжета толком не имеют. Сюжет не развивается никак. Сюжет ME2 собери вместе команду и в бой. Сюжет ME3 собери вместе галактику и в бой! Типичные боевички уровня Уве Бола в плане сюжета. Но сюжет ME1 совсем другое дело. Перед тобой целая масштабная галактика, ты её исследуешь, открываешь, катаешься по планетам на вездеходе - ощущаешь себя именно исследователем, а не убогим солдафоном-героем из продолжения, бегающим по узким убогим локациям коридорам. ME1 это реально лучший Масс Эффект! В первой даже финал круче всех проработан. Концовок с Сареном вагон и маленькая тележка - одну и туже сцену очень круто по разному обыгрывают в финале. А когда флот атакует жнеца и перед тобой выбор - жертвовать советом или флотом, аж мурашки по коже бегут. К сожалению ничего настолько одинаково крутого во второй и третей игре нет - в них всё сделано слабее.
P.S. ME3 считаю хуже Андромеды. В тройке элементарно на страте сюжета вторжение жнецов на землю не смогли нормально сделать. Шагают значит эти гиганты по земле, и ничего там не рушится. Лазером жнец пулькает по небоскрёбам, а домики продолжают и далее стерильно стоять. Будто бы и не было ничего. И на этом моменте перестаёшь воспринимать жнецов как серьёзную угрозу, начинаешь ржать над ними... ну по крайней мере мои ощущения были таковыми.
В каком месте плохо принята? В фантазиях автора? У Андромеды рейтинг по отзывам игроков выше, чем у Mass Essfect 3 (многие считают её худшей и рейтинг соответствующе низкий тройка имеет да хотя бы в том же стиме).
Очень жду Андромеду 2. Жаль, если её не будет. Всё-таки сюжет оборвали на полуслове. Прям как когда-то сделали с ME1... но её хотя бы потом продолжили.
В каком месте не получилось? В Андромеде ролевой игры в разы больше, чем во всей основной трилогии по факту. А боёвка так вообще бесподобна как для ролевой игры.
Это ты сейчас мощно фантазируешь.
1. МЕ3 был тоже плохо принят и то что одну приняли чуть лучше другой, но обе плохо - значит что ОБЕ приняли плохо.
2. Ты выбрал платформу с самой не репрезентативной выборкой в данном конкретном случае, для сравнения пользовательских отзывов с разницей в 2%. Ибо в Стиме они вышли одновременно пару лет назад и все те игроки которые плохо приняли Андромеду на старте просто не стали покупать её второй раз спустя 5 лет только ради того чтобы оставить ей плохой отзыв в Стиме, бред же.) У МЕ3 голосов и того в 5 раз меньше, ибо с момента выхода игры до выхода её в Стиме прошло 8 лет и все кто хотел давно в неё играли, чтобы покупать заново и оставлять отзыв.
А на том же метакритике разница почти 1 балл в пользу МЕ3 среди пользователей. Что самое смешное, даже у "критиков" разница почти в 20 пунктов в пользу МЕ3, т.е. даже эти продажные люди во имя повестки не стали сильно завышать оценку "Щедевру" имя которому Андромеда.))