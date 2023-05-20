Режиссер Mass Effect: Andromeda вспоминает, почему не получилось с ролевой игрой, жалея, что не удалось сделать сиквел ©

Сиквела Mass Effect Andromeda не будет. Ролевая игра от BioWare не оправдала внутренних ожиданий разработчиков и внешних ожиданий игроков, поэтому вместо нее мы получим Mass Effect 4, но режиссер Mass Effect Andromeda рассказал об этих недостатках, заявив, что с удовольствием бы взглянул на продолжение.



Бывший сценарист и режиссер BioWare Мак Уолтерс был связан с серией Mass Effect на протяжении всего ее существования, от старшего до ведущего сценариста оригинальной трилогии и, в конечном итоге, креативного директора Andromeda, и он рассказал о неудачах этого спин-оффа и о том, как бы он хотел увидеть продолжение Andromeda.

Я только жалею, что мы не смогли сделать вторую часть, потому что тогда бы вы действительно увидели полировку, как это было с [Mass Effect] до [Mass Effect 2] в оригинальной [трилогии].

Не секрет, что Mass Effect Andromeda была плохо принята, или что она должна была стать частью новой серии космических игр BioWare, поэтому, когда стало ясно, что она не дотягивает до оригинальной трилогии ни по персонажам, ни по общему качеству, ее явно отложили в пользу грядущей Mass Effect 4. Уолтерс признает это и довольно откровенно рассказывает о том, что ему и BioWare следовало сделать по-другому.

Если бы вы попытались переложить весь контент Mass Effect 3 на команду Mass Effect 1, нам потребовалось бы десять лет. Точно так же, нам пришлось заново учиться, заново разбираться [в Andromeda], и в конечном итоге, когда вы это делаете, очень, очень сложно выйти и быть настолько же отшлифованной, какой была ваша третья итерация, а мы этого не сделали. И, возможно, нам следовало - оглядываясь назад - просто уменьшить масштаб и сделать все возможное для [обеспечения] качества.

Являясь мягкой перезагрузкой Mass Effect, Andromeda оказалась в очень непростом положении: она должна была стать такой же масштабной и глубокой, как Mass Effect 3, но при этом начать что-то новое с совершенно новой командой разработчиков. BioWare Montreal создала Andromeda, в то время как Эдмонтонское отделение создало оригинальную трилогию, так что это даже не совсем та же самая студия, которая делала сиквел спин-оффа.