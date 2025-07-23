Анонс открытого тестирования русской озвучки версии 0.2 для Mass Effect Legendary Edition

Студия DarkSpeech сообщает о завершении реставрации всех диалоговых дорожек пролога Mass Effect Legendary Edition. В процессе работы использованы оригинальные аудиореференсы для сохранения атмосферы оригинала.
Открытое бета-тестирование версии 0.2 запланировано на август. Обновление включает:
- Полностью переработанный пролог
- Улучшенную систему липсинхронизации
- Замену одного из нейросетевых голосов на профессиональную актёрскую озвучку
Техническую реализацию проекта обеспечило сообщество Максауд, применившее профессиональные инструменты постпродакшна и сведения.
Дополнительно анонсировано музыкальное сотрудничество между DarkSpeech и Максаунд, в рамках которого планируется:
- Создание новых музыкальных композиций в стилистике Mass Effect
- Производство специальных аудиоэффектов для сюжетных моментов
Проект предусматривает поэтапный переход с нейросетевых решений на студийную озвучку актёров. Первые результаты замены будут доступны в августовской версии ОБТ 0.2.
Демонстрационные материалы находятся в разработке. Дополнительная информация о проекте будет опубликована на официальных ресурсах студии.
ой как всё плохо...
тараторят без умолку, не воспринимается на слух.
Лет 10 уже только с оригинальной озвучкой играю. Можно конечно и с не родной, но это как настройки графики с высоких на низкие ставить.
Ну тогда время вообще скрутить до Very Potato PC
Лучше, чем ожидал.
Хотя, возможно, здесь первую роль играет моя любовь к Масс Эффект.
В будущем есть план заменить Голос Тали на голос Актёра уже обсуждаем эту идею. Также и про Миранду.