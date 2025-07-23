Анонс открытого тестирования русской озвучки версии 0.2 для Mass Effect Legendary Edition

Студия DarkSpeech сообщает о завершении реставрации всех диалоговых дорожек пролога Mass Effect Legendary Edition. В процессе работы использованы оригинальные аудиореференсы для сохранения атмосферы оригинала.

Открытое бета-тестирование версии 0.2 запланировано на август. Обновление включает:

Полностью переработанный пролог

Улучшенную систему липсинхронизации

Замену одного из нейросетевых голосов на профессиональную актёрскую озвучку

Техническую реализацию проекта обеспечило сообщество Максауд, применившее профессиональные инструменты постпродакшна и сведения.

Дополнительно анонсировано музыкальное сотрудничество между DarkSpeech и Максаунд, в рамках которого планируется:

Создание новых музыкальных композиций в стилистике Mass Effect

Производство специальных аудиоэффектов для сюжетных моментов

Проект предусматривает поэтапный переход с нейросетевых решений на студийную озвучку актёров. Первые результаты замены будут доступны в августовской версии ОБТ 0.2.

Демонстрационные материалы находятся в разработке. Дополнительная информация о проекте будет опубликована на официальных ресурсах студии.