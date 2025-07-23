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Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.1 3 489 оценок

Анонс открытого тестирования русской озвучки версии 0.2 для Mass Effect Legendary Edition

DarkSpeech DarkSpeech

Студия DarkSpeech сообщает о завершении реставрации всех диалоговых дорожек пролога Mass Effect Legendary Edition. В процессе работы использованы оригинальные аудиореференсы для сохранения атмосферы оригинала.

Mass Effect Legendary Edition "Гибридная нейросетевая озвучка" [v0.1 Mass Effect 2 LE] {DarkSpeech}

Открытое бета-тестирование версии 0.2 запланировано на август. Обновление включает:

  • Полностью переработанный пролог
  • Улучшенную систему липсинхронизации
  • Замену одного из нейросетевых голосов на профессиональную актёрскую озвучку

Техническую реализацию проекта обеспечило сообщество Максауд, применившее профессиональные инструменты постпродакшна и сведения.

Дополнительно анонсировано музыкальное сотрудничество между DarkSpeech и Максаунд, в рамках которого планируется:

  • Создание новых музыкальных композиций в стилистике Mass Effect
  • Производство специальных аудиоэффектов для сюжетных моментов

Проект предусматривает поэтапный переход с нейросетевых решений на студийную озвучку актёров. Первые результаты замены будут доступны в августовской версии ОБТ 0.2.

Демонстрационные материалы находятся в разработке. Дополнительная информация о проекте будет опубликована на официальных ресурсах студии.

12
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
vertehwost
3
ANTHAR

ой как всё плохо...

3
Blond1n

тараторят без умолку, не воспринимается на слух.

1
В_о_л_ь_к_а

Лет 10 уже только с оригинальной озвучкой играю. Можно конечно и с не родной, но это как настройки графики с высоких на низкие ставить.

1
DarkSpeech

Ну тогда время вообще скрутить до Very Potato PC

Ивасик

Лучше, чем ожидал.

Хотя, возможно, здесь первую роль играет моя любовь к Масс Эффект.

DarkSpeech

В будущем есть план заменить Голос Тали на голос Актёра уже обсуждаем эту идею. Также и про Миранду.