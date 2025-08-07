ЧАТ ИГРЫ
Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.1 3 524 оценки

DarkSpeech выпускает обновление для гибридной озвучки для Mass Effect Legendary Edition

DarkSpeech DarkSpeech
Mass Effect Legendary Edition "Гибридная нейросетевая озвучка" [v0.2 Mass Effect 2 LE] {DarkSpeech}

Студия DarkSpeech совместно с Максаунд применяет в процессе локализации проекта профессиональных актёров наряду с нейросетевыми технологиями. В настоящее время проводится открытое тестирование, в рамках которого доступны образцы озвучки ключевых сюжетных миссий.

В обновлённую версию вошли следующие изменения:

  • полное улучшение звукового оформления на доступных локациях (Пролог)
  • замена голоса персонажа Лиары Т'Сони на дублированную версию.

Собранные данные обратной связи будут использованы для дальнейшей доработки продукта.

Следующее обновление закрытого бета-тестирования (ЗБТ) версии 0.5 запланировано после завершения этапа сбора средств. Актуальные сведения публикуются в официальных каналах студии DarkSpeech.

