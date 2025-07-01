DarkSpeech запускает открытое тестирование гибридной нейросетевой озвучки для Mass Effect Legendary Edition

Команда DarkSpeech применяет технологию Speech-to-Speech для создания локализации Mass Effect Legendary Edition. Процесс включает несколько этапов: актёр записывает реплики персонажей, после чего система адаптирует голос, сохраняя эмоциональную составляющую исполнения.

В настоящее время студия проводит открытое тестирование. Для оценки качества доступны образцы озвучки ключевых сюжетных миссий - "Крушение SR-1" и проект "Лазарь".

Особенностью метода является комбинация обработки с ручной коррекцией. Это позволяет добиться естественного звучания.

Собранная обратная связь будет использована для доработки. Подробнее о проекте можно узнать в официальных источниках проекта.

К концу лета планируется выпуск обновлённой версии с полной озвучкой пролога.