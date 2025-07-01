ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.1 3 416 оценок

DarkSpeech запускает открытое тестирование гибридной нейросетевой озвучки для Mass Effect Legendary Edition

DarkSpeech DarkSpeech

Команда DarkSpeech применяет технологию Speech-to-Speech для создания локализации Mass Effect Legendary Edition. Процесс включает несколько этапов: актёр записывает реплики персонажей, после чего система адаптирует голос, сохраняя эмоциональную составляющую исполнения.

В настоящее время студия проводит открытое тестирование. Для оценки качества доступны образцы озвучки ключевых сюжетных миссий - "Крушение SR-1" и проект "Лазарь".

Особенностью метода является комбинация обработки с ручной коррекцией. Это позволяет добиться естественного звучания.

Собранная обратная связь будет использована для доработки. Подробнее о проекте можно узнать в официальных источниках проекта.

К концу лета планируется выпуск обновлённой версии с полной озвучкой пролога.

Источник  
22
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
DependentMordekaiser

Удачи!

3
SaintsEagle

нет, спасибо)очередное бездушное нейрохрючево , мы фаны легендарной триллогии хавать не будем

3
Anglerfish

Новость ты не читал, да?

DarkSpeech Anglerfish

Всё верно. Читать для слабых :)

1
Janekste

Я на текущей летней распродаже стима наконец купил легендарное издание масс эффекта, чтоб поиграть с русской озвучкой. Если бы не эта нейро озвучка, тогда даже не знаю, нафига это издание нужно, если у меня есть оригинал, который с модами выглядит даже получше. Вообщем жду озвучку.

доступны образцы озвучки ключевых сюжетных миссий - "Крушение SR-1" и проект "Лазарь"

Жалко, что озвучено всего две миссии. Хотелось бы уже наконец всю трилогию целиком пройти на великом и могучем прекрасном русском языке. Долой оригинал! Хочу играть по-русски и точка. Английская озвучка мне никогда не нравилась. Лучше уж нейроозвучка, чем оригинал, как по мне.

К концу лета планируется выпуск обновлённой версии с полной озвучкой пролога.

Я почему-то думал, что озвучки через нейросеть идут быстрее. А тут к концу лета обещают полностью озвучить только пролог. Такими темпами года три ждать что ли придётся? Да и то при условии, если не забросят.

Но в любом случае озвучка нужна. Играть на родном языке априори гораздо приятнее, чем на чужом. Точка.

3
DarkSpeech

По нашим расчётам нужно более года. Но мы не можем сказать точно или загадывать.

1
vertehwost

В предыдущей нейросетевой озвучке были сильно жеванные слова как будто англичанин пытается на английском говорить. Или скорее русский выговаривает слова с английским акцентом, надеюсь тут будет лучше