DarkSpeech запускает открытое тестирование гибридной нейросетевой озвучки для Mass Effect Legendary Edition

Команда DarkSpeech применяет технологию Speech-to-Speech для создания локализации Mass Effect Legendary Edition. Процесс включает несколько этапов: актёр записывает реплики персонажей, после чего система адаптирует голос, сохраняя эмоциональную составляющую исполнения.
В настоящее время студия проводит открытое тестирование. Для оценки качества доступны образцы озвучки ключевых сюжетных миссий - "Крушение SR-1" и проект "Лазарь".
Особенностью метода является комбинация обработки с ручной коррекцией. Это позволяет добиться естественного звучания.
Собранная обратная связь будет использована для доработки. Подробнее о проекте можно узнать в официальных источниках проекта.
К концу лета планируется выпуск обновлённой версии с полной озвучкой пролога.
Удачи!
нет, спасибо)очередное бездушное нейрохрючево , мы фаны легендарной триллогии хавать не будем
Новость ты не читал, да?
Всё верно. Читать для слабых :)
Я на текущей летней распродаже стима наконец купил легендарное издание масс эффекта, чтоб поиграть с русской озвучкой. Если бы не эта нейро озвучка, тогда даже не знаю, нафига это издание нужно, если у меня есть оригинал, который с модами выглядит даже получше. Вообщем жду озвучку.
Жалко, что озвучено всего две миссии. Хотелось бы уже наконец всю трилогию целиком пройти на великом и могучем прекрасном русском языке. Долой оригинал! Хочу играть по-русски и точка. Английская озвучка мне никогда не нравилась. Лучше уж нейроозвучка, чем оригинал, как по мне.
Я почему-то думал, что озвучки через нейросеть идут быстрее. А тут к концу лета обещают полностью озвучить только пролог. Такими темпами года три ждать что ли придётся? Да и то при условии, если не забросят.
Но в любом случае озвучка нужна. Играть на родном языке априори гораздо приятнее, чем на чужом. Точка.
По нашим расчётам нужно более года. Но мы не можем сказать точно или загадывать.
В предыдущей нейросетевой озвучке были сильно жеванные слова как будто англичанин пытается на английском говорить. Или скорее русский выговаривает слова с английским акцентом, надеюсь тут будет лучше