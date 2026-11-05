День N7 2026: вопреки закрытию BioWare фанатов Mass Effect ждут анонсы от Dark Horse и YouTooz

Ежегодный праздник фанатов вселенной Mass Effect — День N7 (7 ноября) — в 2026 году приобретет особый оттенок. Несмотря на недавние потрясения в индустрии, связанные с закрытием студии BioWare и отменой следующей части франшизы, традиционные праздничные активности частично сохранятся благодаря внешним партнерам издательства Electronic Arts.

Ряд известных брендов подтвердил планы по выпуску тематического мерчендайза, приуроченного к памятной дате. В частности, издательство Dark Horse Comics активно тизерит грядущие анонсы в своих социальных сетях. Представители компании выступили с официальным заявлением:

«Мы планировали это заранее и, несмотря на последние новости, хотели убедиться, что у фанатов Mass Effect все еще будет чего ждать в День N7!»

Помимо Dark Horse, к празднованию подключился бренд YouTooz, который готовится представить новую линейку коллекционных фигурок по мотивам культовой космической оперы. Для сообщества, переживающего не самые простые времена из-за фактической заморозки франшизы, подобные релизы станут пусть и небольшим, но важным утешением.