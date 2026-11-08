Для Mass Effect 3 вышел масштабный мод Take Earth Back 2.0 с переработкой битвы за Землю и тактическим выбором союзников

Команда разработчиков модификаций выпустила масштабное обновление 2.0 для проекта Take Earth Back, созданного для сборника Mass Effect: Legendary Edition. Модификация кардинально перерабатывает заключительное сюжетное задание Приоритет: Земля в Mass Effect 3. Главной задачей авторов стало устранение одного из давних недостатков финала оригинальной трилогии - номинального присутствия собранных Шепардом союзников, чье реальное участие в битве практически не демонстрировалось на экране. Объем файлов новой версии увеличился почти в 3 раза по сравнению с прошлыми сборками и достиг 2.8 ГБ.

Центральным нововведением версии 2.0 стала интерактивная система распределения военных ресурсов во время тактического брифинга у адмирала Андерсона. Перед началом решающего наступления игроки лично распределяют накопленные по всей галактике силы по 4 ключевым категориям: штурмовая пехота для расчистки пути конвою, отряды специального назначения, биотическое прикрытие и флотская поддержка. В зависимости от выбора на голографическом столе в бой отправляются наемники Кровавой стаи, оперативники саларианской ГОР, турианские дивизии или корабли гетов, что напрямую меняет состав союзников на улицах Лондона.

Авторы существенно расширили кинематографическую постановку финала, добавив новые сцены высадки сил Молота и батальные эпизоды городской битвы. В ходе наземного штурма на улицах появляются боевые элкоры с установленными на спине тяжелыми орудиями, ударные отряды кроганов и десантницы азари, прикрывающие бойцов кинетическими куполами. Мод также возвращает вырезанные реплики персонажей, вводит динамические события вроде обстрела бронетехники и обновляет визуальные модели ключевых противников, включая Предвестника.

Из-за завершения работы над текстом накануне релизной даты проект 7 ноября стартовал без официальной мультиязычной поддержки. Создатель модификации под псевдонимом Tydeous отдельно прокомментировал возникшую задержку с языковыми пакетами.

Из-за того, что работа над сценарием велась вплоть до самого релиза, версия 2.0 на старте поддерживает только английский язык. Я сделаю все возможное, чтобы исправить это как можно скорее, и прошу прощения за задержку.

- Tydeous, ведущий разработчик Take Earth Back

Несмотря на временное отсутствие официальных переводов, русскоязычные пользователи получили текстовую адаптацию уже 8 ноября. Моддер Vizakedzhak опубликовал на портале Nexus Mods совместимый перевод, адаптировавший все новые диалоги, меню распределения сил и описания подразделений в соответствии с терминологией проекта Legendary Revised Translation.

Обновление 2.0 сохраняет совместимость с популярными сюжетными расширениями Expanded Galaxy Mod, Spectre Expansion Mod и Audemus Happy Ending Mod. Разработчики не модифицировали события на борту Цитадели после забега к лучу переноса, поэтому проект гармонично сочетается с альтернативными модами на концовку игры.