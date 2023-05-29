Для Mass Effect Legendary Edition вышел "Патч сообщества" 1.5.1 ©

Команда разработчиков "патчей сообщества" для Mass Effect выпустила новое обновление для Mass Effect Legendary Edition. Этот патч предназначен только для первой игры ME LE, но довольно обширен. Вот его основной список изменений:

Добавлено меню настроек мода, доступное с экрана паузы, аналогичное тому, что было включено в LE3 Community Patch. Моды могут расширить его и добавить свои собственные подменю аналогичным образом. Несколько исправлений в этом моде были сделаны опциональными и могут быть настроены через меню. Огромная благодарность DropTheSquid за то, что он возглавил этот проект.

Интегрирован мод Persistent Options для LE1. Это добавит опцию FOV в меню настроек игры.

Силы теперь будут заполнять все доступные слоты на панели действий, что решило проблему, когда Лиара не могла использовать перегрузку, а игроки Sentinel, Engineer или Adept иногда не могли использовать свою бонусную силу. Десятый слот для Шепарда по-прежнему не используется. Это изменит расположение способностей на панели действий.

Исправлено множество грамматических, орфографических и форматирующих ошибок в описаниях планет и записях в дневнике.

Кнопки пользовательского интерфейса в Квазаре, лазерной мини-игре на Теруме и мини-игре по смешиванию токсинов на Новерии теперь воспроизводят соответствующие звуки интерфейса.

Полные примечания к патчу доступны здесь, а скачать можно с нашего сайта через торрент.