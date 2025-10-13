Для Mass Effect: Legendary Edition вышел патч сообщества 1.8 со множеством правок и улучшений

Команда разработчиков патча сообщества Mass Effect выпустила обновление 1.8 для Mass Effect Legendary Edition.

Для тех, кто не знает, патч сообщества LE1 — это мод, исправляющий ошибки для Mass Effect 1 Legendary Edition. Он является духовным наследником ME1Recalibrated. Он в основном направлен на исправление ошибок без изменения дизайна или баланса оригинальной игры. Поэтому он просто необходим всем, кто хочет перепройти её.

Патч сообщества 1.8 исправляет ошибку, из-за которой анимация бега воспроизводилась при начале или остановке движения при включённом режиме ходьбы. Он также обновляет боевую причёску Кайдена, чтобы его волосы больше не проходили сквозь шлемы. У Эшли теперь корректное забрало. Чувствительность камеры снайперской винтовки больше не сохраняется после уменьшения масштаба, а также исправлен отсутствующий текст в польской версии меню FOV.

И это ещё не всё. Это последнее обновление вносит ряд изменений, исправлений и доработок в Иден Прайм, Нормандию и Цитадель. Например, оно исправляет парящую траву в башне Цитадели. Бег по лестнице во время боя на Нижнем Рынке больше не заставит врагов остановиться, а вышибала в Логове Хоры сохранит своё уникальное лицо во время боя с ним. Обновление исправляет неработающую реплику Рекса и ответ Шепарда при разговоре с ним после Вермайра на Нормандии. Также исправлена ​​ошибка, из-за которой Чаквас не разговаривала с вами в прологе, если вы спамили её репликами.

Вы можете скачать патч сообщества 1.8 по этой ссылке.