Дженнифер Хейл, подарившая голос коммандеру Шепарду в Mass Effect, предложила необычный способ спасти научно-фантастическую серию от неопределённого будущего. Актриса считает, что Electronic Arts могла бы продать интеллектуальную собственность непосредственно сообществу поклонников, объединившемуся ради сохранения франшизы. По её мнению, такая сделка принесла бы издателю не только деньги, но и репутацию, которую невозможно купить рекламой.

В интервью GamesRadar Хейл рассказала, что закрытие BioWare сначала вызвало у неё печаль, но затем появилось понимание того, каким могло бы стать будущее Mass Effect. Актриса вспоминает прежний независимый дух студии и признаётся, что ей не хватало той смелости, с которой BioWare когда-то выделялась на фоне остальных разработчиков.

Свою идею Хейл связывает с крупной кампанией на Kickstarter, организованной поклонниками серии. В качестве примера она приводит успешные краудфандинговые проекты Critical Role. По её замыслу, фанаты могли бы объединить средства, привлечь состоятельных инвесторов и найти независимую студию, готовую взяться за разработку новой игры с упором на сюжет и взаимодействие с сообществом.

При этом речь идёт не просто о сборе денег на очередную RPG. Хейл предлагает создать своеобразный коллектив Mass Effect, который получил бы права на франшизу и установил правила использования её интеллектуальной собственности. Например, можно было бы разделить фанатские проекты на коммерческие и некоммерческие, определив условия для каждой категории. Часть доходов от монетизированных работ актриса предлагает направлять в фонд поддержки разработчиков, потерявших работу.

Хейл уверена, что EA могла бы согласиться на справедливую цену, учитывающую коллективный характер покупателя. По её мнению, отказ от части потенциальной прибыли в обмен на поддержку поклонников стал бы для издателя серьёзным репутационным достижением.

Однако сама идея сталкивается с очевидным препятствием: EA вряд ли захочет расставаться с одной из своих крупных игровых франшиз, особенно если речь идёт о продаже прав не другой корпорации, а сообществу. Кроме того, пока нет никаких признаков, что издатель рассматривает подобный вариант.

Тем не менее Хейл не теряет оптимизма и считает, что вселенная Mass Effect открывает практически безграничные возможности для новых историй. Вплоть до необычных экспериментов вроде мюзикла по мотивам серии. Пока это лишь личное видение актрисы, а не реальный план возрождения франшизы, но оно показывает, насколько сильно поклонники хотят сохранить мир, созданный BioWare.