Фанаты раскритиковали BioWare за статуэтку с мертвой Шепард из Mass Effect 2

В середине июня в магазине BioWare появился новый товар — статуэтка с мертвой Шепард из Mass Effect 2. На фигурке запечатлен момент, когда героиня попала в космос после взрыва «Нормандии» в начале игры.

Однако после критики от некоторых фанатов студия остановила продажи статуэтки, отменила предзаказы и принесла извинения. Согласно заявлению, в BioWare хотели выпустить серию фигурок по самым известным и трогательным моментам в трилогии Mass Effect.

Однако студия признала, что не смогла достойно представить идею, что привело к негативной реакции. Поэтому BioWare решила повременить с акцией до тех пор, пока не будет готова раскрыть больше деталей.

Фото фигурки

Часть фанатов поблагодарила BioWare, так как, по их мнению, статуэтка была «возмутительной». Но некоторые отметили, что студия перестаралась, и ситуация не стоила отдельных извинений. Они считают, что никто не заставляет поклонников покупать фигурку, если та им не нравится.

«Спасибо, фигурка казалась настоящей пощечиной для фанатов ФемШеп. Ценю, что вы заботитесь о наших чувствах. Последнее, чего я хочу, это чтобы нашего любимого персонажа фетишизировали из-за ее позы на статуэтке. Этот момент мы должны помнить по другой причине», — JHCL56.

«Не понимаю, зачем вы отменили предзаказы. Это культовая сцена, которая считается одним из лучших вступлений в играх. И это вымышленный персонаж из вымышленной вселенной. Не понимаю», — CagedNephilimN7.

«Мне показалось, что с фигуркой все было нормально, но у каждого свои взгляды. Я оформил предзаказ, так как не увидел ничего оскорбительного, да и момент действительно ключевой для игры», — QuarianKaiRazu.

BioWare не сообщила, когда фигурка вновь поступит в продажу.