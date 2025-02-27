Финальный вариант русской нейро-озвучки от IntroVoiceStudio на Mass Effect 2 Legendary Edition

Вы просили, мы читали и исправили. Голоса главных персонажей звучат намного лучше чем на январской версии пролога который мы показывали ранее.
Данная версия голосов которые вы услышите в прологе является финальной и их вы будете слушать и наслаждаться прохождением или пере прохождением Mass Effect 2 Legendary Edition.
Ждем вашей бурной негативной или позитивной реакции на наше детище и надеемся что оно вам понравится. Пока на этом с новостями все, ждите более подробных новостей и возможно демонстраций озвученного материала на наших прямых трансляциях в VK Видео в будущем.
Великолепно! Лично для себя я делаю вывод, что нейродубляж достиг точки «полностью приемлемо». Желаю успехов в этом и будущих проектах.
Средненько, особенно голос Миранды плох, но в целом играбельно.
Ну совершенно другое дело!!!. Молодцы!!!!.
ну где-то на 4 с минусом потянет... что-то лучше, чем ничего...
Очень неплохо. Дефектов вроде нет. Но я много раз играл в оригинал и не могу не сравнивать работу актёров и машинной озвучки. А такое сравнение будет несправедливым. Для объективной оценки качества нужны люди не знакомые с оригиналом, которые будут делать выводы от первого впечатления. Фанатам же не понравится даже профессиональная озвучка от крупных студий, потому что это не тот МЕ в который они влюбились. Наша оценка искажена ностальгией и тёплыми чувствами к первоисточнику.
вы из-за этих нейро бубняжей ваапще отупеете, так хоть трохи знали: май нэйм из борис ай эм факт
Схожесть голосов с оригиналом 6/10
Качество голосов 4/10
Качество перевода 5/10
Всё лучше чем Дримвойсы. Fuck them.