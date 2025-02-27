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Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.1 3 125 оценок

Финальный вариант русской нейро-озвучки от IntroVoiceStudio на Mass Effect 2 Legendary Edition

IntroVoice Studio

Вы просили, мы читали и исправили. Голоса главных персонажей звучат намного лучше чем на январской версии пролога который мы показывали ранее.

Данная версия голосов которые вы услышите в прологе является финальной и их вы будете слушать и наслаждаться прохождением или пере прохождением Mass Effect 2 Legendary Edition.

Ждем вашей бурной негативной или позитивной реакции на наше детище и надеемся что оно вам понравится. Пока на этом с новостями все, ждите более подробных новостей и возможно демонстраций озвученного материала на наших прямых трансляциях в VK Видео в будущем.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Just_a_guy

Великолепно! Лично для себя я делаю вывод, что нейродубляж достиг точки «полностью приемлемо». Желаю успехов в этом и будущих проектах.

1
Кей Овальд

Средненько, особенно голос Миранды плох, но в целом играбельно.

1
SOLUS5678

Ну совершенно другое дело!!!. Молодцы!!!!.

1
Олег В

ну где-то на 4 с минусом потянет... что-то лучше, чем ничего...

0
Аристов--Черный

Очень неплохо. Дефектов вроде нет. Но я много раз играл в оригинал и не могу не сравнивать работу актёров и машинной озвучки. А такое сравнение будет несправедливым. Для объективной оценки качества нужны люди не знакомые с оригиналом, которые будут делать выводы от первого впечатления. Фанатам же не понравится даже профессиональная озвучка от крупных студий, потому что это не тот МЕ в который они влюбились. Наша оценка искажена ностальгией и тёплыми чувствами к первоисточнику.

0
Traxnyfree

вы из-за этих нейро бубняжей ваапще отупеете, так хоть трохи знали: май нэйм из борис ай эм факт

-1
MadPyramus

Схожесть голосов с оригиналом 6/10
Качество голосов 4/10
Качество перевода 5/10
Всё лучше чем Дримвойсы. Fuck them.

-1