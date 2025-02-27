Финальный вариант русской нейро-озвучки от IntroVoiceStudio на Mass Effect 2 Legendary Edition

Вы просили, мы читали и исправили. Голоса главных персонажей звучат намного лучше чем на январской версии пролога который мы показывали ранее.

Данная версия голосов которые вы услышите в прологе является финальной и их вы будете слушать и наслаждаться прохождением или пере прохождением Mass Effect 2 Legendary Edition.

Ждем вашей бурной негативной или позитивной реакции на наше детище и надеемся что оно вам понравится. Пока на этом с новостями все, ждите более подробных новостей и возможно демонстраций озвученного материала на наших прямых трансляциях в VK Видео в будущем.