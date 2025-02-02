GamesVoice были приятно удивлены реакцией игроков на озвучку San Andreas - студия может взяться за серию Mass Effect

Недавно студия GamesVoice объявила о планах на создание русской озвучки для Grand Theft Auto: San Andreas:

Всего за сутки на создание озвучки GamesVoice удалось собрать свыше 560 тысяч рублей из необходимых 1,2 миллиона (для основного сюжета). Несмотря на то, что у GamesVoice были определенные опасения касательно того, будет ли классическая игра 2004-го года интересна игрокам, в ходе вчерашнего стрима представитель студии заявил, что они были приятно удивлены тому вниманию, которое в итоге получила озвучка игры среди игроков.

В ходе вчерашнего стрима, представитель студии заявил, что после GTA: San Andreas они теперь готовы рассмотреть возможность озвучки и других крупных классических проектов:

Текущая ситуация со сборами на Grand Theft Auto: San Andreas максимально приближает и даёт возможность собирать на старые проекты. Например сейчас вы практически открываете путь к озвучке Mass Effect. Если такие старые игры, как San Andreas, начинают собирать, то почему бы и остальное не собрало впоследствии — кто его знает?

В GamesVoice еще раз отметили, что на данный момент они не готовы взяться за проект с масштабом уровня Red Dead Redemption 2, однако в будущем всё может измениться - всё зависит от того, как будут поддерживать студию и как в итоге сложится её развитие.