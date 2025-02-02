GamesVoice были приятно удивлены реакцией игроков на озвучку San Andreas - студия может взяться за серию Mass Effect

Недавно студия GamesVoice объявила о планах на создание русской озвучки для Grand Theft Auto: San Andreas:
Всего за сутки на создание озвучки GamesVoice удалось собрать свыше 560 тысяч рублей из необходимых 1,2 миллиона (для основного сюжета). Несмотря на то, что у GamesVoice были определенные опасения касательно того, будет ли классическая игра 2004-го года интересна игрокам, в ходе вчерашнего стрима представитель студии заявил, что они были приятно удивлены тому вниманию, которое в итоге получила озвучка игры среди игроков.
В ходе вчерашнего стрима, представитель студии заявил, что после GTA: San Andreas они теперь готовы рассмотреть возможность озвучки и других крупных классических проектов:
Текущая ситуация со сборами на Grand Theft Auto: San Andreas максимально приближает и даёт возможность собирать на старые проекты. Например сейчас вы практически открываете путь к озвучке Mass Effect. Если такие старые игры, как San Andreas, начинают собирать, то почему бы и остальное не собрало впоследствии — кто его знает?
В GamesVoice еще раз отметили, что на данный момент они не готовы взяться за проект с масштабом уровня Red Dead Redemption 2, однако в будущем всё может измениться - всё зависит от того, как будут поддерживать студию и как в итоге сложится её развитие.
Ну а почему нет.. люди всегда возвращаются к хорошим играм. Все самые топовые игры со временем должны быть озвучены, и в этом всегда будет смысл. Я сам трилогию Масс Эффект уже три раза перепроходил, и постоянно сталкивался с одним и тем же недостатком - отсутствием озвучки во 2 и 3 частях) Это же касается и серии ДА.
Никогда не понимал людей любящих читать субтитры.. пока читаешь сабы, вся мимика и реакции героев летят в трубу... пол игры ме 2 и 3 улетели в трубу с этими сабами.. хорошо только тем, кто знает английский. Но это же не книгу читать... Как по мне.. игра без озвучки не может являться полноценной игрой.
Тебя только это смущает? А задания типа " Я присоединюсь к твоей команде только ты убей/укради/разрушь" и так по кругу во всех частях. РПГ билат)
а что надо? заняться садоводством или может разведением домашних котиков? У каждого перса там свои проблемы и их необходимо решать, и это нормально для жанра
и сюжета этих игр.
Хочешь я тебе расскажу сколько заданий должно (есть) было быть в 2 части?
1- Летим на сигнал СОС, узнаем что колонистов похищают коллекторы.
2- Призрак дает наводку на корабль коллекторов, летим пЫздим с него сигнал в ретранслятор.
3- Летим через ретранслятор пЫздим всех, хэппи энд.
Итого = 3 задания на 4 часа) Все эти "собери всех покемонов вместе" полная муть)
Конечно нет
Ну в DAO это меня и остальных не смущало, почему должно смущать в Масс эффекте ?
Ну, на ГТА мне в общем-то пофиг, а вот на Мас Эффект я бы раскошелился.
Ну, некоторое количество монет на трилогию я бы пожертвовал. Они куда качественнее сделают, чем печально известное Золотое издание. // Артём Скворцов
Один додик высрал свои "трудности" и стадо подхватило, только она не хуже, чем остальные ру озвучки. Ну а тут просто хотят поднять бабла с гоев // Мистер Бёрнс
Я в 2010 году выкинул пиратку с Золотым изданием в форточку и пошёл покупать версию с английской озвучкой со стипухи. Не каждый готов такое убожество слушать. Даже первый Dragon Age со всеми техническими огрехами звучал почти великолепно. А в Золотом издании косяков и помимо озвучки допустили много. // Артём Скворцов
// Мистер Бёрнс
Да им Сана 5 лет работы, куда уж им масик
Если не знал в студии несколько кураторов (человек отвечающий за озвучку так сказать говорит что делать и так далее) и они спокойно могут взять несколько игр
Ну не 5, а пару лет точно. Всё-таки часть опыта, полученного при работе с Вайс Сити тут тоже подойдет.
Это было бы офигенчик!
300к один чел скинул они вчера на стриме сами сказали
Постепенно прощупывают почву. Глядишь и до очень больших проектов дело дойдет.
Идея неплохая. Кинематографичность игры порой сбивалась из за необходимости читать субтитры. Однако, стоит очень внимательно отнестись к сведению звука и таймингам - озвучка первых ME и DA немало пострадала от работы "на от#@!бись".
Ну 24000 страниц диалогов и фраз никуда не денутся. Однако такой объём слишком круто, даже для GV))
В RDR2 другая проблема - нужно воссоздавать шумы в катсценах так как речь слита с шумами.
Хорошая новость!!!.
Да хоть 2,3 и андромеду озвучили бы.
после предложения "русская озвучка для гта" меня кидает в дрожь!
Почему разве это плохо ?
Кто будет озвучивать дырявого негра инженера с нормандии, который хотел чтоб его Шеппард приголубил?)
Да пусть озвучивают, переживём как-нибудь.
Главное, чтобы актёры постарались с душой дать русские голоса персонажам, как например канадка Лиз Срока озвучила Талюшку в английской версии.
Шепард ещё худо - бедно воспринимался, Гаррус неплохо, но все остальные озвучки полная дичь.
Так у первой Mass Effect уже была убогая русская озвучка, зачем нужна еще одна?
Не понятно что ли? Чтобы было две убогих озвучки!
Да английская озвучка была очень плохая , тут я согласен