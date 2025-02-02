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Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.1 3 061 оценка

GamesVoice были приятно удивлены реакцией игроков на озвучку San Andreas - студия может взяться за серию Mass Effect

AceTheKing
Новости

Недавно студия GamesVoice объявила о планах на создание русской озвучки для Grand Theft Auto: San Andreas:

Студия GamesVoice объявила о запуске сбора средств на русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas

Всего за сутки на создание озвучки GamesVoice удалось собрать свыше 560 тысяч рублей из необходимых 1,2 миллиона (для основного сюжета). Несмотря на то, что у GamesVoice были определенные опасения касательно того, будет ли классическая игра 2004-го года интересна игрокам, в ходе вчерашнего стрима представитель студии заявил, что они были приятно удивлены тому вниманию, которое в итоге получила озвучка игры среди игроков.

В ходе вчерашнего стрима, представитель студии заявил, что после GTA: San Andreas они теперь готовы рассмотреть возможность озвучки и других крупных классических проектов:

Текущая ситуация со сборами на Grand Theft Auto: San Andreas максимально приближает и даёт возможность собирать на старые проекты. Например сейчас вы практически открываете путь к озвучке Mass Effect. Если такие старые игры, как San Andreas, начинают собирать, то почему бы и остальное не собрало впоследствии — кто его знает?

В GamesVoice еще раз отметили, что на данный момент они не готовы взяться за проект с масштабом уровня Red Dead Redemption 2, однако в будущем всё может измениться - всё зависит от того, как будут поддерживать студию и как в итоге сложится её развитие.

41
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Andrey Wealson

Ну а почему нет.. люди всегда возвращаются к хорошим играм. Все самые топовые игры со временем должны быть озвучены, и в этом всегда будет смысл. Я сам трилогию Масс Эффект уже три раза перепроходил, и постоянно сталкивался с одним и тем же недостатком - отсутствием озвучки во 2 и 3 частях) Это же касается и серии ДА.

Никогда не понимал людей любящих читать субтитры.. пока читаешь сабы, вся мимика и реакции героев летят в трубу... пол игры ме 2 и 3 улетели в трубу с этими сабами.. хорошо только тем, кто знает английский. Но это же не книгу читать... Как по мне.. игра без озвучки не может являться полноценной игрой.

11
Шмоня Натанзон

Тебя только это смущает? А задания типа " Я присоединюсь к твоей команде только ты убей/укради/разрушь" и так по кругу во всех частях. РПГ билат)

-20
Andrey Wealson Шмоня Натанзон

а что надо? заняться садоводством или может разведением домашних котиков? У каждого перса там свои проблемы и их необходимо решать, и это нормально для жанра
и сюжета этих игр.

7
Шмоня Натанзон Andrey Wealson

Хочешь я тебе расскажу сколько заданий должно (есть) было быть в 2 части?

1- Летим на сигнал СОС, узнаем что колонистов похищают коллекторы.

2- Призрак дает наводку на корабль коллекторов, летим пЫздим с него сигнал в ретранслятор.

3- Летим через ретранслятор пЫздим всех, хэппи энд.

Итого = 3 задания на 4 часа) Все эти "собери всех покемонов вместе" полная муть)

-13
grobor root Шмоня Натанзон
Тебя только это смущает?

Конечно нет

1
grobor root Шмоня Натанзон
Итого = 3 задания на 4 часа) Все эти "собери всех покемонов вместе" полная муть)

Ну в DAO это меня и остальных не смущало, почему должно смущать в Масс эффекте ?

1
Кей Овальд

Ну, на ГТА мне в общем-то пофиг, а вот на Мас Эффект я бы раскошелился.

10
Пользователь ВКонтакте

Ну, некоторое количество монет на трилогию я бы пожертвовал. Они куда качественнее сделают, чем печально известное Золотое издание. // Артём Скворцов

7
Пользователь ВКонтакте

Один додик высрал свои "трудности" и стадо подхватило, только она не хуже, чем остальные ру озвучки. Ну а тут просто хотят поднять бабла с гоев // Мистер Бёрнс

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Я в 2010 году выкинул пиратку с Золотым изданием в форточку и пошёл покупать версию с английской озвучкой со стипухи. Не каждый готов такое убожество слушать. Даже первый Dragon Age со всеми техническими огрехами звучал почти великолепно. А в Золотом издании косяков и помимо озвучки допустили много. // Артём Скворцов

-2
Пользователь ВКонтакте

// Мистер Бёрнс

-1
Scorpion_GamePlay

Да им Сана 5 лет работы, куда уж им масик

6
Ely Maze

Если не знал в студии несколько кураторов (человек отвечающий за озвучку так сказать говорит что делать и так далее) и они спокойно могут взять несколько игр

4
lowkek

Ну не 5, а пару лет точно. Всё-таки часть опыта, полученного при работе с Вайс Сити тут тоже подойдет.

2
Viking90
студия может взяться за серию Mass Effect

Это было бы офигенчик!

5
darkevil555

300к один чел скинул они вчера на стриме сами сказали

3
Миханик Шестеренкин

Постепенно прощупывают почву. Глядишь и до очень больших проектов дело дойдет.

3
Аристов--Черный

Идея неплохая. Кинематографичность игры порой сбивалась из за необходимости читать субтитры. Однако, стоит очень внимательно отнестись к сведению звука и таймингам - озвучка первых ME и DA немало пострадала от работы "на от#@!бись".

2
Jarvis666
они не готовы взяться за проект с масштабом уровня Red Dead Redemption 2, однако в будущем всё может измениться

Ну 24000 страниц диалогов и фраз никуда не денутся. Однако такой объём слишком круто, даже для GV))

1
Dark_AssassinUA

В RDR2 другая проблема - нужно воссоздавать шумы в катсценах так как речь слита с шумами.

0
SOLUS5678

Хорошая новость!!!.

1
Беккер5443

Да хоть 2,3 и андромеду озвучили бы.

1
Фанат Миты

после предложения "русская озвучка для гта" меня кидает в дрожь!

-7
grobor root

Почему разве это плохо ?

2
Шмоня Натанзон

Кто будет озвучивать дырявого негра инженера с нормандии, который хотел чтоб его Шеппард приголубил?)

-19
Ивасик

Да пусть озвучивают, переживём как-нибудь.

Главное, чтобы актёры постарались с душой дать русские голоса персонажам, как например канадка Лиз Срока озвучила Талюшку в английской версии.

Шепард ещё худо - бедно воспринимался, Гаррус неплохо, но все остальные озвучки полная дичь.

0
agula98

Так у первой Mass Effect уже была убогая русская озвучка, зачем нужна еще одна?

-20
AT_Sagor

Не понятно что ли? Чтобы было две убогих озвучки!

-15
grobor root

Да английская озвучка была очень плохая , тут я согласен

3