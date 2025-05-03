Кинематографический Трейлер нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition от студии DarkSpeech

Команда DarkSpeech сообщает о завершении разработки нейросетевых голосовых моделей для Mass Effect Legendary Edition. Основной набор голосов подготовлен для дальнейшей работы.

В рамках проекта был локализован кинематографический трейлер Mass Effect 2, демонстрирующий возможности реализованных голосовых моделей. В настоящее время студия проводит тестирование созданных образцов.

Работа ведётся в соответствии с запланированными этапами разработки. Дальнейшая информация о проекте будет доступна через официальные источники DarkSpeech.