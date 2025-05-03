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Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.1 3 262 оценки

Кинематографический Трейлер нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition от студии DarkSpeech

DarkSpeech DarkSpeech

Команда DarkSpeech сообщает о завершении разработки нейросетевых голосовых моделей для Mass Effect Legendary Edition. Основной набор голосов подготовлен для дальнейшей работы.

В рамках проекта был локализован кинематографический трейлер Mass Effect 2, демонстрирующий возможности реализованных голосовых моделей. В настоящее время студия проводит тестирование созданных образцов.

Работа ведётся в соответствии с запланированными этапами разработки. Дальнейшая информация о проекте будет доступна через официальные источники DarkSpeech.

13
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Syntrax

такие озвучки как раз для зумерков полудеревянных

5
UnhappyYegor

А какие для нормальных людей или для бумерков ?

Sidorovich12

А почему полноценную не сделать? Зачем эти нейроозвучки?

4
DarkSpeech

Не достаточно ресурсов, по этой причиине бюджетный вариант.
Но озвучивает персонажей актёр, нейросетка тут играет роль замены голоса самого актёра.

С уважением, команда DS

3
Sidorovich12 DarkSpeech

Даже любительская 2 голосая озвучка куда живеет реалистичнее чем это......

3
UnhappyYegor
А почему полноценную не сделать?

Ты видел цену от GamesVoice: ?

5
Dzuybachyk S

Моя любимая трилогия проходил каждую часть раза по 4 ) блин как же хочется нормального продолжения, а не этот шлак Андромеда

2
GreenBober

В плеере youtube заголовок "кИнИмОтографичНЫЙ" — это ещё надо постараться сделать столько ошибок в слове "Кинематографический".
Аж интересно стало посмотреть на конечный результат, угар)))

1
DarkSpeech

Спасибо за помечание, чуть опечатались редакторы. Уже исправили спасибо за подмеченные проблемы.

С уважением, команда DS

2
jaller0461 DarkSpeech

Нифига себе чуть)

Just_a_guy

Очень хорошо. Уже намного лучше многих любительских «человеческих» озвучек. Желаю всяческих успехов на нейропоприще, а любители искать «душу» и сверхтонкие интонации пусть идут лесом.

1
DarkSpeech

Спасибо за комментарий. Мы как Джонни Сильверхенд, пытаемся оседлать технологию в превосходстве. Больше контента с новыми моделями можете найти у нас в Телеграме.

С уважением, команда DS

Сергей Понащенко

Озвучка ведётся пока только для второй части?

DarkSpeech

Именно так. В данный момент идёт полным ходом разработка Mass Effect 2

С уважением, команда DS

1
Ивасик

Классный трейлер. Содержание разговора - деловое. Не знал, что Грюнт левша.

Вот в такую игру (и дай бог, в новую её часть) очень хочу играть. А не читать про новые моды на обнажёнку.

Алекс Рейлор

На удивление отличное качество, правда, смазана реплика: «Даже курортная Тучанка».