Кинематографический Трейлер нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition от студии DarkSpeech

Команда DarkSpeech сообщает о завершении разработки нейросетевых голосовых моделей для Mass Effect Legendary Edition. Основной набор голосов подготовлен для дальнейшей работы.
В рамках проекта был локализован кинематографический трейлер Mass Effect 2, демонстрирующий возможности реализованных голосовых моделей. В настоящее время студия проводит тестирование созданных образцов.
Работа ведётся в соответствии с запланированными этапами разработки. Дальнейшая информация о проекте будет доступна через официальные источники DarkSpeech.
такие озвучки как раз для зумерков полудеревянных
А какие для нормальных людей или для бумерков ?
А почему полноценную не сделать? Зачем эти нейроозвучки?
Не достаточно ресурсов, по этой причиине бюджетный вариант.
Но озвучивает персонажей актёр, нейросетка тут играет роль замены голоса самого актёра.
С уважением, команда DS
Даже любительская 2 голосая озвучка куда живеет реалистичнее чем это......
Ты видел цену от GamesVoice: ?
Моя любимая трилогия проходил каждую часть раза по 4 ) блин как же хочется нормального продолжения, а не этот шлак Андромеда
В плеере youtube заголовок "кИнИмОтографичНЫЙ" — это ещё надо постараться сделать столько ошибок в слове "Кинематографический".
Аж интересно стало посмотреть на конечный результат, угар)))
Спасибо за помечание, чуть опечатались редакторы. Уже исправили спасибо за подмеченные проблемы.
С уважением, команда DS
Нифига себе чуть)
Очень хорошо. Уже намного лучше многих любительских «человеческих» озвучек. Желаю всяческих успехов на нейропоприще, а любители искать «душу» и сверхтонкие интонации пусть идут лесом.
Спасибо за комментарий. Мы как Джонни Сильверхенд, пытаемся оседлать технологию в превосходстве. Больше контента с новыми моделями можете найти у нас в Телеграме.
С уважением, команда DS
Озвучка ведётся пока только для второй части?
Именно так. В данный момент идёт полным ходом разработка Mass Effect 2
С уважением, команда DS
Классный трейлер. Содержание разговора - деловое. Не знал, что Грюнт левша.
Вот в такую игру (и дай бог, в новую её часть) очень хочу играть. А не читать про новые моды на обнажёнку.
На удивление отличное качество, правда, смазана реплика: «Даже курортная Тучанка».