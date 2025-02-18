Композитор Джек Уолл не работал над музыкой для Mass Effect 3 из-за проблем с Кейси Хадсоном

Автор музыки для игр Mass Effect и Mass Effect 2, Джек Уолл, объяснил, почему он не принимал участие в создании третьей части. По его словам, у него возникли разногласия с руководителем разработки, Кейси Хадсоном, ещё во время работы над второй частью.

К концу разработки Хадсон выразил недовольство работой Уолла, но композитор гордится своим саундтреком, который был номинирован на премию BAFTA. В СМИ предполагают, что причиной конфликта стали творческие разногласия.

Кейси остался не особо доволен мной, но я горжусь своей композицией. Её номинировали на премию BAFTA, и всё сложилось хорошо. Даже если не так хорошо, как этого хотел Хадсон

Уолл отметил, что создание композиции для «Суицидальной миссии» было сложным, но результат получился великолепным.

Это было самое большое испытание в моей жизни. Все просто сходили с ума, пытаясь завершить игру. Я отдал им материал, но пришлось немного повозиться, чтобы в контексте происходящего он работал. В итоге получилась одна из лучших концовок на моей памяти

Релиз новой части серии ожидается не раньше 2026 года, а возможно, и в 2029 году.