Композитор Джек Уолл не работал над музыкой для Mass Effect 3 из-за проблем с Кейси Хадсоном

Автор музыки для игр Mass Effect и Mass Effect 2, Джек Уолл, объяснил, почему он не принимал участие в создании третьей части. По его словам, у него возникли разногласия с руководителем разработки, Кейси Хадсоном, ещё во время работы над второй частью.
К концу разработки Хадсон выразил недовольство работой Уолла, но композитор гордится своим саундтреком, который был номинирован на премию BAFTA. В СМИ предполагают, что причиной конфликта стали творческие разногласия.
Кейси остался не особо доволен мной, но я горжусь своей композицией. Её номинировали на премию BAFTA, и всё сложилось хорошо. Даже если не так хорошо, как этого хотел Хадсон
Уолл отметил, что создание композиции для «Суицидальной миссии» было сложным, но результат получился великолепным.
Это было самое большое испытание в моей жизни. Все просто сходили с ума, пытаясь завершить игру. Я отдал им материал, но пришлось немного повозиться, чтобы в контексте происходящего он работал. В итоге получилась одна из лучших концовок на моей памяти
Релиз новой части серии ожидается не раньше 2026 года, а возможно, и в 2029 году.
Думаю автор вот этого видео лучше раскрыл эту тему
а можно автора канала?
Вот ссылка на его канал https://www.youtube.com/@Zellcer
спасибо
Как раз недели две назад на ютубе смотрел ето
Уолл легенда это однозначно!!!.
Мне нравится музыка в 3й части
В третьем масс эффекте отличная музыка.
Не вписался в тематику третей части видимо, так то там саунд отличный, и в оригинале и в ДЛС.
Тем не менее, музыка там шикарная, особенно Leaving Earth и при создании перса
> В итоге получилась одна из лучших концовок на моей памяти
Речь про вторую часть, а не про третью
Потом заметил. "Mass Effect 3" в заголовке сбил с толку.
Оно и видно, что саунд третьей части не настолько цепляет. Порой там вообще саунды из прошлых частей
"An End, Once And For All" из третьей части до сих пор иногда в голове всплывает. Из второй ничего не запомнилось.
Из второй запомнился только этот шедевр (и то его в игре не было)
и это чертовски хороший музон
на скрине один белый мужик и то в углу где-то, остальные лгб фрики и конечно же в самом центре сильная и независимая. тьху..
Как говорится, свинья везде грязь найдет
лгбтшник детектед