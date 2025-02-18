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Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.1 3 096 оценок

Композитор Джек Уолл не работал над музыкой для Mass Effect 3 из-за проблем с Кейси Хадсоном

Simple Jack
Новости

Автор музыки для игр Mass Effect и Mass Effect 2, Джек Уолл, объяснил, почему он не принимал участие в создании третьей части. По его словам, у него возникли разногласия с руководителем разработки, Кейси Хадсоном, ещё во время работы над второй частью.

К концу разработки Хадсон выразил недовольство работой Уолла, но композитор гордится своим саундтреком, который был номинирован на премию BAFTA. В СМИ предполагают, что причиной конфликта стали творческие разногласия.

Кейси остался не особо доволен мной, но я горжусь своей композицией. Её номинировали на премию BAFTA, и всё сложилось хорошо. Даже если не так хорошо, как этого хотел Хадсон

Уолл отметил, что создание композиции для «Суицидальной миссии» было сложным, но результат получился великолепным.

Это было самое большое испытание в моей жизни. Все просто сходили с ума, пытаясь завершить игру. Я отдал им материал, но пришлось немного повозиться, чтобы в контексте происходящего он работал. В итоге получилась одна из лучших концовок на моей памяти

Релиз новой части серии ожидается не раньше 2026 года, а возможно, и в 2029 году.

45
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Александр Дантес

Думаю автор вот этого видео лучше раскрыл эту тему

19
r23dom

а можно автора канала?

0
Александр Дантес r23dom

Вот ссылка на его канал https://www.youtube.com/@Zellcer

3
r23dom Александр Дантес

спасибо

0
WarCraf4er

Как раз недели две назад на ютубе смотрел ето

1
SOLUS5678

Уолл легенда это однозначно!!!.

8
vertehwost

Мне нравится музыка в 3й части

8
goodneighbor

В третьем масс эффекте отличная музыка.

6
potter790

Не вписался в тематику третей части видимо, так то там саунд отличный, и в оригинале и в ДЛС.

4
BDmitriy

Тем не менее, музыка там шикарная, особенно Leaving Earth и при создании перса

4
RoboB

> В итоге получилась одна из лучших концовок на моей памяти

0
Az_Az

Речь про вторую часть, а не про третью

4
RoboB Az_Az

Потом заметил. "Mass Effect 3" в заголовке сбил с толку.

1
Fan_of_the_cinema

Оно и видно, что саунд третьей части не настолько цепляет. Порой там вообще саунды из прошлых частей

0
bulldog22

"An End, Once And For All" из третьей части до сих пор иногда в голове всплывает. Из второй ничего не запомнилось.

0
bulldog22

Из второй запомнился только этот шедевр (и то его в игре не было)

0
Niko71790
Уолл отметил, что создание композиции для «Суицидальной миссии» было сложным, но результат получился великолепным.

и это чертовски хороший музон

0
KsaKen

на скрине один белый мужик и то в углу где-то, остальные лгб фрики и конечно же в самом центре сильная и независимая. тьху..

-12
PolGhost

Как говорится, свинья везде грязь найдет

9
KsaKen PolGhost

лгбтшник детектед

-3