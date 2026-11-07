Кооперативный мультиплеер Mass Effect 3 вернулся в Legendary Edition благодаря масштабному моду

В День N7 поклонники Mass Effect получили повод для радости на фоне закрытия BioWare: команда ME3Tweaks выпустила мод Legendary Edition Multiplayer, который переносит кооперативный мультиплеер из Mass Effect 3 в сборник Mass Effect Legendary Edition. Проект уже доступен для скачивания на Nexus Mods.

Разработка мода под кодовым названием Milan заняла около трёх лет. При этом в апреле 2026 года создатели решили отделить его от самой Legendary Edition: для запуска по-прежнему потребуется владеть сборником, однако мод будет работать независимо от него. Команда не ограничилась простым переносом оригинального режима и добавила множество улучшений: поддержку широкоформатных мониторов и контроллеров, настройку помощи при прицеливании, изменение поля зрения, фоторежим, возможность создавать частные серверы и приглашать друзей прямо во время матча. Также появились обновлённые текстуры, переработанное освещение, улучшенные модели, тяжёлое оружие и новые варианты волн противников.

Разработчики предусмотрели и основу для дальнейшего развития проекта. В частности, максимальное количество поддерживаемых карт увеличили с 30 до 255, а в будущем команда планирует выпустить инструменты для создания модификаций, чтобы к развитию мультиплеера могло присоединиться сообщество. Среди уже запланированных дополнений — Redemption Map Pack с обновлённой версией оригинального набора карт, а также Rejection, возвращающий в игру новых противников. Кроме того, авторы хотят упростить создание новых классов персонажей и улучшить текстовый чат, интерфейс испытаний и настройки размеров лобби.

ME3Tweaks также рассказала об использовании искусственного интеллекта во время разработки. Первые два года команда обходилась без подобных инструментов, но в последние месяцы применила их для поиска ошибок, прототипирования интерфейса, оптимизации рабочих процессов и изучения возможных функций. Таким образом, спустя годы после выхода Mass Effect 3 её кооперативный режим получил новую жизнь — причём благодаря фанатам, в то время как будущее самой BioWare остаётся неопределённым.