Mass Effect: Legendary Edition отмечает 5 лет с момента выхода

Сборнику Mass Effect: Legendary Edition исполнилось пять лет — он вышел 14 мая 2021 года и до сих пор остаётся одним из самых удобных способов познакомиться с легендарной трилогией.
Коллекция объединила обновлённые версии трёх частей серии про капитана Шепарда, предложив не только улучшенную графику, но и ряд переработанных механик, особенно в первой игре. Это сделало классическую историю более доступной для современной аудитории.
За прошедшие годы сборник не потерял актуальности: многие игроки возвращаются к нему ради ностальгии, а для новых пользователей он стал основной точкой входа во вселенную Mass Effect.
Сегодня Legendary Edition доступна на ПК и консолях, включая актуальные поколения, и по-прежнему считается лучшим способом пройти всю сагу в одном издании.
Сейчас на платину прохожу ME2 и ME3, и всё никак не могу заставить себя пройти ME1, нескольк раз пытлася, наверно из за того что в своё время познакомился с серией игр с ME2, первая часть сильно устаревшая.
P.S Ожидаемо подьехали клоуны, ну действительно мне трудно играть в первую часть.
P.S2 Все таки заставлю себя пройти первую, чтобы в каждой ачивка Элита N7 была.
Лучшая серия, пик западного игростроения.
Дерьмовая игра на самом деле. Оригинал выглядел комплекснее и целостнее. Тут интерфейс для даунов и текстуры на лицах выделяются. а 3 игра даже на выходе дерьмом была
Постоянное обновление игры. Короткие сцены из пары слов вдруг превращаются в полноценные беседы, сопровождаемые добавленной мимикой персонажей. Величайшая игра, в которой ты живешь без остатка.
Такая игра не может уйти в прошлое.
"Мы — странники. Мы постоянно движемся вперёд и оглядываемся назад. Поодиночке и все вместе. Мы не можем не делать этого. Потому что мы любопытны. Потому что мы боимся того, что произойдёт, если мы остановимся. Вы теперь исследователи. Мы попрощаемся, и вы бросите последний взгляд назад… Но знайте, что, куда бы вы ни отправились, мы всегда будем с вами. Это был капитан Шепард. Конец связи".
Капитан Шепард.
Ого, по памяти релиз как будто бы вот не давно был, уже 5 лет, ема.