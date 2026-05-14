Mass Effect: Legendary Edition отмечает 5 лет с момента выхода

Сборнику Mass Effect: Legendary Edition исполнилось пять лет — он вышел 14 мая 2021 года и до сих пор остаётся одним из самых удобных способов познакомиться с легендарной трилогией.

Коллекция объединила обновлённые версии трёх частей серии про капитана Шепарда, предложив не только улучшенную графику, но и ряд переработанных механик, особенно в первой игре. Это сделало классическую историю более доступной для современной аудитории.

За прошедшие годы сборник не потерял актуальности: многие игроки возвращаются к нему ради ностальгии, а для новых пользователей он стал основной точкой входа во вселенную Mass Effect.

Сегодня Legendary Edition доступна на ПК и консолях, включая актуальные поколения, и по-прежнему считается лучшим способом пройти всю сагу в одном издании.