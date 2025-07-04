Мод для Mass Effect 3 может дать игрокам ту концовку, которую они ждали целых 13 лет

Пока BioWare разрабатывает новую часть Mass Effect, ее прошлая игра по-прежнему будоражит воображение. Так, для Mass Effect 3, спустя более чем 13 лет после релиза, вышел мод Citadel Epilogue (LE3), радикально изменивший финальную часть, убрав из игры один из самых противоречивых аспектов всей трилогии.
Мод является продолжением фанатского проекта, начатого несколько лет назад, и теперь наконец-то завершен и подходит для Mass Effect Legendary Edition. Цель? Предложить эпилог, более соответствующий выбору, сделанному игроком на протяжении всей трилогии, устранив оригинальные "светофорные" концовки (красная, синяя, зеленая), так критикуемые сообществом. В этой альтернативной версии фанатам предлагается индивидуальная концовка, учитывающая отношения, которые завязал Шепард, его моральные решения и созданные им союзы. Некоторые события были полностью переписаны, в то время как другие были переработаны с новыми кадрами и диалогами, предлагая более приятное чувство завершения.
Если вы хотите повторно переиграть сагу Mass Effect, мод Citadel Epilogue лучше всего использовать в сочетании с модом Audemus Happy Ending, который даст вам новую, переработанную концовку, в центре которой будет не война со Жнецами или Цербером, а отношения, которые строились на протяжении всей трилогии.
Это яркий пример того, как страсть сообщества может возродить интерес к одной из легендарных серий, чья рана в сердцах фанатов до сих пор не затянулась, как и растущее ожидание Mass Effect Next - в надежде, что рано или поздно мы получим ее в свои руки.
Та там игру переделывать надо, переделанная концовка это как вишенка на говяжьей лепешке.
А что там тебя в игре не устроило?
А что там пределывать ? графически она неплохо выглядит., стрельба улучшена и появилась расчельнёнка
Лучшая часть трилогии по всем аспектам, за исключением концовки разумеется. Ну саундтрек еще, да, в сиквеле поинтереснее был.
Это конечно супер но мод не является каноном во вселенной Масс Эффект.
Кайл Катарн тоже не является каноном в Звёздных Войнах, однако раз в 17 лучше тупоёбины Рэй с лопоухим внуком Вейдера.
Я не говорю что лучше а что хуже. Есть факт, канон или нет.
Так канон это то что запилил Лукас, или то что сделали те кто к созданию ЗВ не имеют никакого отношения а просто выкупили права, ты тоже считаешь каноном?
Надеюсь и Киберпанку2077 такое запилят!
что запилят? Хэппи-энд, который добьет окончательно и без того недоделанную концепцию арасаковского чипа?
Чем плохи оригинальные концовки?
Да, хепи энд. Мне не по кайфу что для персонажа которым я играл 100 часов, все заканчивается через жопу. Пусть трагические финалы будут для второстепенных героев, но Ви и Джони должны выпутаться.
стабильно раз в год перепрохожу все три массыча, ещё один повод перепройти
С учетом мода русские субтитры будут ?
Русский язык поддерживается в этих модах?
Масс Еффект 500лет не играл...
о как. а что за новая часть? где прогрев жаждущих по ней?
-Если вы хотите повторно переиграть сагу Mass Effect, мод Citadel Epilogue лучше всего использовать в сочетании с модом Audemus Happy Ending, который даст вам новую, переработанную концовку.
Опять 25 модов нужно ,чтоб заработал нужный мод. Неужели нельзя одним файлом все выложить...
Дайте лучше мод на роман с EDI (да, робосек и что?)
Хэппи-энд для ноющих девочек? Шепард на крыльях любви спасает галактику и уносится в прекрасное далеко с секс-партнёром подмышкой?:)
Слово авторов сказано, история завершена. Примите реальность как взрослые люди.
Некоторые взрослые люди меняют реальность под себя, как по кайфу и выгодно им а не превращаются в "принимающего" терпилу.
Большинство их в итоге самоубивается об суровую реальность, которую сколько им бы не хотелось, одиночкам не "сломать".
Человек правильно сказал - история Шепарда завершена. Более того, если не витать в своих радужных фантазиях, то разработчики еще до третьей части определились, что итогом игры будет смерть Шепарда - герой оканчивает свой путь собственным самопожертвованием, закрепляя себя как героя.
Ну только Шепард не большинство, ему необходим хепи энд. А кто не согласен пусть играет в свой светофор от дебилов из биотварей.