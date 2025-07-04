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Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.1 3 426 оценок

Мод для Mass Effect 3 может дать игрокам ту концовку, которую они ждали целых 13 лет

Gruz_ Gruz_

Пока BioWare разрабатывает новую часть Mass Effect, ее прошлая игра по-прежнему будоражит воображение. Так, для Mass Effect 3, спустя более чем 13 лет после релиза, вышел мод Citadel Epilogue (LE3), радикально изменивший финальную часть, убрав из игры один из самых противоречивых аспектов всей трилогии.

Mass Effect Legendary Edition "Эпилог Цитадели" [v1.1.1]

Мод является продолжением фанатского проекта, начатого несколько лет назад, и теперь наконец-то завершен и подходит для Mass Effect Legendary Edition. Цель? Предложить эпилог, более соответствующий выбору, сделанному игроком на протяжении всей трилогии, устранив оригинальные "светофорные" концовки (красная, синяя, зеленая), так критикуемые сообществом. В этой альтернативной версии фанатам предлагается индивидуальная концовка, учитывающая отношения, которые завязал Шепард, его моральные решения и созданные им союзы. Некоторые события были полностью переписаны, в то время как другие были переработаны с новыми кадрами и диалогами, предлагая более приятное чувство завершения.

Если вы хотите повторно переиграть сагу Mass Effect, мод Citadel Epilogue лучше всего использовать в сочетании с модом Audemus Happy Ending, который даст вам новую, переработанную концовку, в центре которой будет не война со Жнецами или Цербером, а отношения, которые строились на протяжении всей трилогии.

Это яркий пример того, как страсть сообщества может возродить интерес к одной из легендарных серий, чья рана в сердцах фанатов до сих пор не затянулась, как и растущее ожидание Mass Effect Next - в надежде, что рано или поздно мы получим ее в свои руки.

30
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
Рома Валевский

Та там игру переделывать надо, переделанная концовка это как вишенка на говяжьей лепешке.

23
Yoshemitsu

А что там тебя в игре не устроило?

11
PatchyTaran

А что там пределывать ? графически она неплохо выглядит., стрельба улучшена и появилась расчельнёнка

2
AlexFoRestor

Лучшая часть трилогии по всем аспектам, за исключением концовки разумеется. Ну саундтрек еще, да, в сиквеле поинтереснее был.

4
SOLUS5678

Это конечно супер но мод не является каноном во вселенной Масс Эффект.

6
Локомотор Чемодан

Кайл Катарн тоже не является каноном в Звёздных Войнах, однако раз в 17 лучше тупоёбины Рэй с лопоухим внуком Вейдера.

4
SOLUS5678 Локомотор Чемодан

Я не говорю что лучше а что хуже. Есть факт, канон или нет.

3
Сережаа SOLUS5678

Так канон это то что запилил Лукас, или то что сделали те кто к созданию ЗВ не имеют никакого отношения а просто выкупили права, ты тоже считаешь каноном?

Сережаа

Надеюсь и Киберпанку2077 такое запилят!

3
DarkScorpius

что запилят? Хэппи-энд, который добьет окончательно и без того недоделанную концепцию арасаковского чипа?

5
GoliafJx

Чем плохи оригинальные концовки?

3
Сережаа DarkScorpius

Да, хепи энд. Мне не по кайфу что для персонажа которым я играл 100 часов, все заканчивается через жопу. Пусть трагические финалы будут для второстепенных героев, но Ви и Джони должны выпутаться.

1
Локомотор Чемодан

стабильно раз в год перепрохожу все три массыча, ещё один повод перепройти

3
Ивасик

С учетом мода русские субтитры будут ?

Геральт Батькович

Русский язык поддерживается в этих модах?

2
QueerMalden

Масс Еффект 500лет не играл...

2
Игорь Болонев

о как. а что за новая часть? где прогрев жаждущих по ней?

1
HubertJFarnsworth

-Если вы хотите повторно переиграть сагу Mass Effect, мод Citadel Epilogue лучше всего использовать в сочетании с модом Audemus Happy Ending, который даст вам новую, переработанную концовку.

Опять 25 модов нужно ,чтоб заработал нужный мод. Неужели нельзя одним файлом все выложить...

1
Jarvis666

Дайте лучше мод на роман с EDI (да, робосек и что?)

Аристов--Черный

Хэппи-энд для ноющих девочек? Шепард на крыльях любви спасает галактику и уносится в прекрасное далеко с секс-партнёром подмышкой?:)

Слово авторов сказано, история завершена. Примите реальность как взрослые люди.

Сережаа

Некоторые взрослые люди меняют реальность под себя, как по кайфу и выгодно им а не превращаются в "принимающего" терпилу.

2
DarkScorpius Сережаа
Некоторые взрослые люди меняют реальность под себя

Большинство их в итоге самоубивается об суровую реальность, которую сколько им бы не хотелось, одиночкам не "сломать".

Человек правильно сказал - история Шепарда завершена. Более того, если не витать в своих радужных фантазиях, то разработчики еще до третьей части определились, что итогом игры будет смерть Шепарда - герой оканчивает свой путь собственным самопожертвованием, закрепляя себя как героя.

Сережаа DarkScorpius
Большинство их в итоге самоубивается об суровую реальность, которую сколько им бы не хотелось, одиночкам не "сломать".

Ну только Шепард не большинство, ему необходим хепи энд. А кто не согласен пусть играет в свой светофор от дебилов из биотварей.

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