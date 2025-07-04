Мод для Mass Effect 3 может дать игрокам ту концовку, которую они ждали целых 13 лет

Пока BioWare разрабатывает новую часть Mass Effect, ее прошлая игра по-прежнему будоражит воображение. Так, для Mass Effect 3, спустя более чем 13 лет после релиза, вышел мод Citadel Epilogue (LE3), радикально изменивший финальную часть, убрав из игры один из самых противоречивых аспектов всей трилогии.

Мод является продолжением фанатского проекта, начатого несколько лет назад, и теперь наконец-то завершен и подходит для Mass Effect Legendary Edition. Цель? Предложить эпилог, более соответствующий выбору, сделанному игроком на протяжении всей трилогии, устранив оригинальные "светофорные" концовки (красная, синяя, зеленая), так критикуемые сообществом. В этой альтернативной версии фанатам предлагается индивидуальная концовка, учитывающая отношения, которые завязал Шепард, его моральные решения и созданные им союзы. Некоторые события были полностью переписаны, в то время как другие были переработаны с новыми кадрами и диалогами, предлагая более приятное чувство завершения.

Если вы хотите повторно переиграть сагу Mass Effect, мод Citadel Epilogue лучше всего использовать в сочетании с модом Audemus Happy Ending, который даст вам новую, переработанную концовку, в центре которой будет не война со Жнецами или Цербером, а отношения, которые строились на протяжении всей трилогии.

Это яркий пример того, как страсть сообщества может возродить интерес к одной из легендарных серий, чья рана в сердцах фанатов до сих пор не затянулась, как и растущее ожидание Mass Effect Next - в надежде, что рано или поздно мы получим ее в свои руки.