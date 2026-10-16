Моддер вернул вырезанный мультиплеер Mass Effect 3 в ремастер Legendary Edition

При выпуске сборника Mass Effect Legendary Edition издательство Electronic Arts и студия BioWare полностью вырезали кооперативный мультиплеер третьей части, сославшись на нехватку ресурсов и сложность его переноса на обновленные рельсы. Спустя годы моддер под ником PayDay решил эту проблему самостоятельно, опубликовав на площадке Nexus Mods масштабную модификацию LEMP (Mass Effect Legendary Edition Multiplayer). Проект возвращает полноценный сетевой режим 2012 года прямо в обновленную версию космической ролевой игры.

Модификация версии 0.5.0 включает в себя абсолютно весь оригинальный контент вместе с вышедшими дополнениями. Игрокам доступны 66 персонажей, 19 карт с их опасными погодными вариациями, 4 вражеские фракции вроде гетов и жнецов, 4 уровня сложности, а также 7 типов боевых задач. Все недостающие текстуры оригинальной игры, которых не было в переиздании, энтузиаст обработал и масштабировал с помощью нейросетей, чтобы окружение и модели бойцов не уступали по качеству обновленной графике кампании.

Техническая основа сетевой игры сохранилась в коде ремастера, что позволило автору портировать оригинальные скрипты из Mass Effect 3. Для переноса персонажей, карт и механик использовался инструментарий Legendary Explorer. Кроме того, создатель модификации признался, что для реверс-инжиниринга сетевой части и кода он активно задействовал нейросеть Claude Code от компании Anthropic, а также наработки фанатских проектов Pocket Relay и ME3PSE.

Сетевая составляющая LEMP полностью изолирована от официальных серверов EA. Для поиска лобби и матчей используется собственный мастер-сервер на базе Cloudflare Workers, а прямое подключение между участниками происходит по технологии пирингового соединения либо по прямому IP. При этом из встроенного магазина полностью убрали микротранзакции и донатную валюту BioWare Points. Все наборы со снаряжением, улучшениями и оружием теперь приобретаются исключительно за виртуальные кредиты, заработанные в матчах. Пользователи ПК также получили возможность один раз импортировать сетевой профиль 12-летней давности.

Да, создание фанатских патчей баланса вполне возможно и может быть весьма интересным.

- PayDay, автор модификации

В настоящий момент проект находится на стадии альфа-тестирования. Для стабильного подключения всем участникам матча требуется иметь строго одинаковый набор файлов, из-за чего мультиплеер конфликтует с любыми сторонними геймплейными модификациями. Первые игроки уже столкнулись с некоторыми багами, среди которых отключение регенерации щитов при частоте свыше 60 кадров в секунду, рассинхронизация громкости звука и отсутствие адаптированного интерфейса для геймпадов.

Релиз модификации состоялся 15 октября, а исходный код плагина автор опубликовал в открытом доступе на GitHub. Разработчик продолжает сбор отчетов об ошибках и изучает возможность реализации переноса профилей для игроков, которые проходили сетевые матчи на консолях PlayStation 3 и Xbox 360.