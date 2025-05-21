Официальный трейлер нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition от студии DarkSpeech

Команда DarkSpeech завершила внутреннее тестирование и утвердила основную часть голосовых моделей для проекта нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition. В настоящее время ведётся работа по устранению оставшихся неточностей и полировке качества синтеза речи.

Первый публичный релиз запланирован на лето 2025 года. Точная дата выхода будет объявлена дополнительно по мере завершения ключевых доработок.

После выпуска бета-версии команда продолжит работу над проектом. Игроки смогут оценить голосовые реплики персонажей, созданные с использованием нейросетевых технологий. Дополнительная информация о проекте будет опубликована в официальных источниках DarkSpeech.