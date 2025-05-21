Официальный трейлер нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition от студии DarkSpeech

Команда DarkSpeech завершила внутреннее тестирование и утвердила основную часть голосовых моделей для проекта нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition. В настоящее время ведётся работа по устранению оставшихся неточностей и полировке качества синтеза речи.
Первый публичный релиз запланирован на лето 2025 года. Точная дата выхода будет объявлена дополнительно по мере завершения ключевых доработок.
После выпуска бета-версии команда продолжит работу над проектом. Игроки смогут оценить голосовые реплики персонажей, созданные с использованием нейросетевых технологий. Дополнительная информация о проекте будет опубликована в официальных источниках DarkSpeech.
фигня) Оригинальная озвучка лучше в 1000 раз... а те кто не знают инглиш, но вам не быть успешными если вы не воры и обманщики. Ибо честные деньги на международном рынке ,а не внутри.
Жаль, нет смайла "клоун-какашка"
-Трейлер
-Озвучки
-НЕЙРОСЕТЕВОЙ
И кто-то ведь серьёзно будет играть с таким ужасом
Все как обычно шикарно, но вдруг я вспомнил комент про голос Миранды как у мальчика
Ой не. С такими тухлыми интонациями и ударениями смысла в ней мало. Нужно ещё пару лет до нормального уровня нейросетевой озвучки.
Таким вот нехитрым образом мы получаем озвучку // Виктор Ерастов
Только не трогайте фирменное выражение Шепарда "I should go". 😁 Только на английском оно звучит именно так как нужно😎 // Василий Горский
Так это опционально, никто не заставляет ставить, я вот не знал, что означает это выражение, сейчас загуглил, поэтому и не обращал на него внимания вообще)
ждём, я так и не прошёл, потомучто не было русской озвучки)
круть !!!
Так и не сказать что нейронка, класс
Это отлично! // Владимир Николаевич
Как обычно безэмоциональная херня. Как человек работающий с голосовыми нейросетками уверенно скажу, что единственный способ с помощью них сделать стоящую озвучку, это самому записать с нужными эмоциями все диалоги в игре, а потом уже RVC моделями придать записанному нужный тембр.
Вот тут чувак вроде так и делает как ты говоришь. И выходит шикарно!
Честно сказать на данный момент нейросеть озвучивает хреного, но даже с такой озвучко хотелось бы лучше увидеть web of shadows и ultimate spider man, а они озвучивают те игры где и так то есть замечательный перевод субтитрами