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Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.1 3 323 оценки

Официальный трейлер нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition от студии DarkSpeech

DarkSpeech DarkSpeech

Команда DarkSpeech завершила внутреннее тестирование и утвердила основную часть голосовых моделей для проекта нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition. В настоящее время ведётся работа по устранению оставшихся неточностей и полировке качества синтеза речи.

Первый публичный релиз запланирован на лето 2025 года. Точная дата выхода будет объявлена дополнительно по мере завершения ключевых доработок.

После выпуска бета-версии команда продолжит работу над проектом. Игроки смогут оценить голосовые реплики персонажей, созданные с использованием нейросетевых технологий. Дополнительная информация о проекте будет опубликована в официальных источниках DarkSpeech.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
liquigalaxy

фигня) Оригинальная озвучка лучше в 1000 раз... а те кто не знают инглиш, но вам не быть успешными если вы не воры и обманщики. Ибо честные деньги на международном рынке ,а не внутри.

15
HellowRainbow

Жаль, нет смайла "клоун-какашка"

7
Stas776

-Трейлер

-Озвучки

-НЕЙРОСЕТЕВОЙ

И кто-то ведь серьёзно будет играть с таким ужасом

8
z8TiREX8z

Все как обычно шикарно, но вдруг я вспомнил комент про голос Миранды как у мальчика

4
bysaturn

Ой не. С такими тухлыми интонациями и ударениями смысла в ней мало. Нужно ещё пару лет до нормального уровня нейросетевой озвучки.

4
Пользователь ВКонтакте

Таким вот нехитрым образом мы получаем озвучку // Виктор Ерастов

3
Пользователь ВКонтакте

Только не трогайте фирменное выражение Шепарда "I should go". 😁 Только на английском оно звучит именно так как нужно😎 // Василий Горский

3
MadDarkGuard

Так это опционально, никто не заставляет ставить, я вот не знал, что означает это выражение, сейчас загуглил, поэтому и не обращал на него внимания вообще)

Vad Pvn

ждём, я так и не прошёл, потомучто не было русской озвучки)

2
Lorenzo Lamas

круть !!!

1
BloomingVysor

Так и не сказать что нейронка, класс

1
Пользователь ВКонтакте

Это отлично! // Владимир Николаевич

1
ANTHAR

Как обычно безэмоциональная херня. Как человек работающий с голосовыми нейросетками уверенно скажу, что единственный способ с помощью них сделать стоящую озвучку, это самому записать с нужными эмоциями все диалоги в игре, а потом уже RVC моделями придать записанному нужный тембр.

1
Сережаа

Вот тут чувак вроде так и делает как ты говоришь. И выходит шикарно!

Madiark

Честно сказать на данный момент нейросеть озвучивает хреного, но даже с такой озвучко хотелось бы лучше увидеть web of shadows и ultimate spider man, а они озвучивают те игры где и так то есть замечательный перевод субтитрами