Owlcat Games проведет стрим по Mass Effect Legendary Edition в канун дня N7 и поговорит о влиянии BioWare на свои игры

Студия Owlcat Games, известная по Pathfinder и Warhammer 40,000, анонсировала специальный стрим. В канун Дня N7 (ежегодного праздника фанатов Mass Effect) разработчики сядут за Mass Effect Legendary Edition и подробно расскажут, что значит для них космическая сага BioWare и как она продолжает вдохновлять команду.

Owlcat сейчас активно работает над The Expanse: Osiris Reborn - своей первой полноценной экшен-RPG от третьего лица. Игра явно вдохновлена оригинальной трилогией Mass Effect: тактический бой с укрытиями, отряд из двух напарников, глубокие отношения с компаньонами (включая романы), сложные моральные выборы и исследование солнечной системы.

Сами разработчики не раз подчеркивали, что классическая трилогия Mass Effect стала для многих из них знаковым опытом юности и напрямую повлияла на дизайн Osiris Reborn. Стрим пройдет 6 ноября в 18:00 по Москве.