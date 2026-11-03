Owlcat Games проведет стрим по Mass Effect Legendary Edition в канун дня N7 и поговорит о влиянии BioWare на свои игры

Студия Owlcat Games, известная по Pathfinder и Warhammer 40,000, анонсировала специальный стрим. В канун Дня N7 (ежегодного праздника фанатов Mass Effect) разработчики сядут за Mass Effect Legendary Edition и подробно расскажут, что значит для них космическая сага BioWare и как она продолжает вдохновлять команду.
Owlcat сейчас активно работает над The Expanse: Osiris Reborn - своей первой полноценной экшен-RPG от третьего лица. Игра явно вдохновлена оригинальной трилогией Mass Effect: тактический бой с укрытиями, отряд из двух напарников, глубокие отношения с компаньонами (включая романы), сложные моральные выборы и исследование солнечной системы.
Сами разработчики не раз подчеркивали, что классическая трилогия Mass Effect стала для многих из них знаковым опытом юности и напрямую повлияла на дизайн Osiris Reborn. Стрим пройдет 6 ноября в 18:00 по Москве.
Трилогия для многих стала чем то особенным и культовым а самое забавное то что Андромеду вообще не воспринимают как игру франшизы.
Откуда столько тряски по БиоТварям??Кампании не стало в 2012 когда когда одновременно её покинули два папы-доктора Рэй Музика и Грег Зещук.А вскоре после них и Дрю Карпишин.Именно тогда BioWare перестала существовать и появились БИОТВАРИ!
Та у черту эту биовар, вы пилите последнее длц для Роуг трейдера и Дарк хереси давайте.
EA-контора п@дарасов
Owlcat Games-контора солнышек