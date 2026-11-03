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Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.1 3 959 оценок

Owlcat Games проведет стрим по Mass Effect Legendary Edition в канун дня N7 и поговорит о влиянии BioWare на свои игры

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Студия Owlcat Games, известная по Pathfinder и Warhammer 40,000, анонсировала специальный стрим. В канун Дня N7 (ежегодного праздника фанатов Mass Effect) разработчики сядут за Mass Effect Legendary Edition и подробно расскажут, что значит для них космическая сага BioWare и как она продолжает вдохновлять команду.

Owlcat сейчас активно работает над The Expanse: Osiris Reborn - своей первой полноценной экшен-RPG от третьего лица. Игра явно вдохновлена оригинальной трилогией Mass Effect: тактический бой с укрытиями, отряд из двух напарников, глубокие отношения с компаньонами (включая романы), сложные моральные выборы и исследование солнечной системы.

Сами разработчики не раз подчеркивали, что классическая трилогия Mass Effect стала для многих из них знаковым опытом юности и напрямую повлияла на дизайн Osiris Reborn. Стрим пройдет 6 ноября в 18:00 по Москве.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Ивасик
12
SOLUS5678

Трилогия для многих стала чем то особенным и культовым а самое забавное то что Андромеду вообще не воспринимают как игру франшизы.

12
Wersus Pro

Откуда столько тряски по БиоТварям??Кампании не стало в 2012 когда когда одновременно её покинули два папы-доктора Рэй Музика и Грег Зещук.А вскоре после них и Дрю Карпишин.Именно тогда BioWare перестала существовать и появились БИОТВАРИ!

5
erkins007

Та у черту эту биовар, вы пилите последнее длц для Роуг трейдера и Дарк хереси давайте.

AntiFlash123

EA-контора п@дарасов
Owlcat Games-контора солнышек