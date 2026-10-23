После закрытия BioWare цены на физические копии Mass Effect Legendary Edition взлетели до $100

После новостей о закрытии BioWare некоторые продавцы начали резко повышать цены на физические копии игр студии. Сильнее всего это затронуло Mass Effect Legendary Edition для PlayStation 4: если ранее подержанные экземпляры продавались примерно за $20, а запечатанные можно было найти за $45, то теперь за новые копии регулярно просят более $100.
Один из продавцов даже реализовал три подержанные копии сборника за $100 каждую за один день. При этом Mass Effect Legendary Edition не относится к редким играм: у неё был широкий физический релиз для PS4 и Xbox One ещё в мае 2021 года. Резкий скачок цен произошёл именно после сообщений о закрытии BioWare.
Впрочем, подорожание пока затронуло не весь каталог студии. Версия для Xbox, доступная через Game Pass Ultimate, не испытала аналогичного скачка, как и большинство других игр BioWare.
Ситуация стала очередным примером того, как перекупщики пытаются заработать на громких новостях и повышенном интересе покупателей. Ранее подобное происходило с коллекционными карточками Pokémon, значками Kingdom Hearts, фигурками и другими товарами, стоимость которых резко росла из-за ажиотажа.
После закрытия BioWare...
Ой. А что случилось? Вроде шикарные игры делали на 10 из 10 стабильно)
Практически беспрерывно обновляется сама игра (в Стиме). "Вдруг" расширяются диалоги персонажей, в них больше становится информации и эмоций. Увеличивается содержание кинематографических сцен. Добавляется также много чего по мелочи.
То есть Легендари не только не оставлена в первоначальном виде, над ней продолжают работать и улучшать.