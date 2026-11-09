Режиссёр трилогии Mass Effect Кейси Хадсон верит в возвращение серии, несмотря на закрытие BioWare

Бывший руководитель BioWare и режиссёр оригинальной трилогии Mass Effect Кейси Хадсон выразил уверенность, что серия продолжит существовать, несмотря на закрытие студии и отмену Mass Effect: Universe. По его словам, поддержка поклонников даёт основания надеяться на будущее франшизы.

Нынешний День N7, который традиционно отмечают 7 ноября, должен был стать поводом для празднования Mass Effect и разговоров о будущем серии. Однако после решения EA закрыть BioWare и отменить Mass Effect: Universe праздник приобрёл совсем другое настроение. Многие поклонники восприняли его скорее как прощание с франшизой.

На фоне этих событий фанаты активно демонстрируют свою привязанность к Mass Effect: запускают петиции, проводят памятные мероприятия и даже оставляют самодельные мемориалы у офиса EA. Такая поддержка не осталась незамеченной Кейси Хадсоном. В своём обращении в социальных сетях он признался, что в этом году ему даже неловко называть День N7 счастливым праздником, но при этом он сохраняет оптимизм и верит, что Mass Effect продолжит жить.

Хадсон также заявил, что однажды серия совершит «триумфальное возвращение», и это станет возможным благодаря любви игроков по всему миру. По его мнению, именно преданность сообщества может помочь франшизе получить новый шанс в будущем.

Слова Хадсона особенно примечательны на фоне его нынешней работы над Star Wars: Fate of the Old Republic. Эта игра возвращает его к научно-фантастической вселенной, с которой BioWare уже работала в прошлом. Хотя команда, занимавшаяся Mass Effect, больше не существует, а проект Universe отменён, бывший режиссёр трилогии считает, что у серии всё ещё может быть будущее.