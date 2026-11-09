Режиссёр трилогии Mass Effect Кейси Хадсон верит в возвращение серии, несмотря на закрытие BioWare

Бывший руководитель BioWare и режиссёр оригинальной трилогии Mass Effect Кейси Хадсон выразил уверенность, что серия продолжит существовать, несмотря на закрытие студии и отмену Mass Effect: Universe. По его словам, поддержка поклонников даёт основания надеяться на будущее франшизы.
Нынешний День N7, который традиционно отмечают 7 ноября, должен был стать поводом для празднования Mass Effect и разговоров о будущем серии. Однако после решения EA закрыть BioWare и отменить Mass Effect: Universe праздник приобрёл совсем другое настроение. Многие поклонники восприняли его скорее как прощание с франшизой.
На фоне этих событий фанаты активно демонстрируют свою привязанность к Mass Effect: запускают петиции, проводят памятные мероприятия и даже оставляют самодельные мемориалы у офиса EA. Такая поддержка не осталась незамеченной Кейси Хадсоном. В своём обращении в социальных сетях он признался, что в этом году ему даже неловко называть День N7 счастливым праздником, но при этом он сохраняет оптимизм и верит, что Mass Effect продолжит жить.
Хадсон также заявил, что однажды серия совершит «триумфальное возвращение», и это станет возможным благодаря любви игроков по всему миру. По его мнению, именно преданность сообщества может помочь франшизе получить новый шанс в будущем.
Слова Хадсона особенно примечательны на фоне его нынешней работы над Star Wars: Fate of the Old Republic. Эта игра возвращает его к научно-фантастической вселенной, с которой BioWare уже работала в прошлом. Хотя команда, занимавшаяся Mass Effect, больше не существует, а проект Universe отменён, бывший режиссёр трилогии считает, что у серии всё ещё может быть будущее.
собственно зачем, что то возвращать? трилогия закончена, миллениалы прошли и хранят теплые воспоминания, зуммерам этот "шлак" и даром не нужен. в итоге что делать, что возвращать? после провальной андромеды по кассе и мнениям игроков, НО ВОСХИЩЕНИЕМ от купленной прессы, студия и серия оказались там, где оказались. выводы не сделаны, чемоданы так же прессе высылаются, но кассу это не делает, почему не понимают этого, хз.
уж лучше ни делать ничего, чем продолжать позорить оригинальную трилогию