Состоялся анонс нейро-дубляжа легендарной серии игр Mass Effect Legendary Edition

Здравствуйте любители серии Mass Effect, давно про нас не было слышно и за это время были колоссальные изменения в студии, составе, планах на будущее и наших проектах. Просим извинения за предыдущую пыль в глаза по поводу выхода озвучки на Mass Effect 2 в Августе 2024 года.
Мы не бросили проект не пугайтесь, но на данный момент он на стадии озвучания и хотим предоставить вам наш экспериментальный вариант озвучки от специалистов по нейро-озвучанию, да там есть небольшие проблемы с акцентом, но пока имеем что имеем.
По нашим доступным ресурсам студии пока доступен только такой вариант, к выходу может станет и лучше, но что бы убрать полностью акцент нужна программа которая стоит не малых средств, по этому если у вас есть желание и возможность помочь нам сделать ваш любимый Mass Effect 2 лучше и без акцента, то помогите собрать сумму на покупку данной программы. Ссылка на наши сборы в описании ролика.
А на данный момент пока у нас все с новостями, надеемся на ваше понимание и терпение. Ждите новых новостей и изменений искренне ваша команда студии IntroVoice Studio!
Такое себе...
не, чет совсем не айс, если только как в старых vhs кассетах сводить оригинальный звук и русский дубляж , да и к тому же чет какой то акцент странный слова зажевываются , не все разобрать с ходу , как будто англичанин реально пытается говорить на русском и у него слова допустим где должны быть звуки рэ - ро ,у персонажей получается уэ - уо (работа -уабота)а вообще будто всех войтенко озвучивал
акцент американский
Пока это худший нейродубляж, что мне приходилось слышать. Мало смешного акцента, но еще и не слышно и не понятно, что чирикают во время нападения на корабль.
Деньги кончились?
На мерседес новый не хватает.
Вы делаете большое дело, парни. Да, пока что это на 5/10. Тем, кто не любит сабы и не знает инглишь - хороший вариант. Я вот БГ3 собираюсь проходить с нейроозвучкой. Но, я уверен через год-два качество станет настолько высоким, что озвучка будет не сильно хуже проф. дубляжа. Держу кулачки за вас!
p.s. Да, знаю, что авторы скорее всего не прочтут эти слова, это просто послание в космос для поддержания энергетики. :)
как же я орнул с голоса Миранды )))
Когда ждать нейро дубляж рдр 2?
Как так вышло что у всех такой американский акцент?
есть возможность имея в наличии озвучку голосом на англ языке, заставить этот голос читать речь на русском при помощи нейронок. Но результат получается с акцентом, фонетика разная.
Может в этом дело
Как будто озвучивали студенты американцы, изучающие русский язык. Ну явно не звучит как речь носителей языка.
Критиковать ничего не буду. Но если речь идет о полноценной русификации трилогии - потратьтесь один раз на хороших профессиональных артистов, пусть они качественно озвучат игру. Ведь почему играешь с английской озвучкой и русскими субтитрами ? Потому что актеры озвучания очень хорошо сделали свое дело, в отличии от русского перевода.
Как видишь всякие геймвосы болт забили на масс эффекты. Видимо не выгодно.
Такое ощущение что коренные прибалты озвучивали этот ролик.. Или как в фильмах про американцев которые говорят по русски.
Главное что ребята стараются. Но до финала ещё очень далеко. Желаю только удачи!.
Все же лучше чем машинная, молодцы, удачи вам , а актеров денег надо много,,которых нет
Мартин Шин говорит своим же голосом но по-русски это прикольно. Но акцент конечно странноватый))
Призрака Шура Каретный озвучивал?
Класс! Будет повод пройти снова=)
Ни какой нейро-дубляж не заменит нормальный дубляж живыми людьми. Хватает игр, которые не были официально озвучены на русский язык, но которые были дублированы командами любителей на русский без всяких нейросетей. К примеру на Fallout New Vegas есть отличный русский дубляж, ни чуть не хуже профессиональных. Вот таким людям действительно нужно говорить огромное спасибо и даже денег не жалко заплатить за их труд. А нейросеть - это нейросеть. Просто робот, который может пытаться подражать человеку. От него конечно сейчас есть польза, но для хорошей озвучки он точно не годится.
Пока очень сыро.
че-то даже захотелось загрузить и погамать.
Норм, но я л=планирую третью проходить и вторая мне уже нафиг не нужна. А пока вы выпустите третью, перепроходить я точно не буду ибо уже зачитаюсь тонны текста.
Вам бы самим по-русски научиться говорить. Какое там озву́чение.
Плюсану. Если бы мне просто скинули видос и сказали "вот чуваки пилят нейроозвучку оригинальными голосами" - я бы сказал прикольно.
А вот на эту статью посмотришь- и пздц, кровь из глаз, "Я, Кирилл хотел бы чтобы вы сделали игру 3Д-экшон суть такова..."
Я как не старался, так и не понял что там легендарного.Хотя очень хотел хорошую игру про космос, но их увы нет.
Просто ты не любишь игры про космос. Такое бывает.
Трилогия МЕ, это лучшее про космос, во что лично я играл.