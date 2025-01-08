Состоялся анонс нейро-дубляжа легендарной серии игр Mass Effect Legendary Edition

Здравствуйте любители серии Mass Effect, давно про нас не было слышно и за это время были колоссальные изменения в студии, составе, планах на будущее и наших проектах. Просим извинения за предыдущую пыль в глаза по поводу выхода озвучки на Mass Effect 2 в Августе 2024 года.

Мы не бросили проект не пугайтесь, но на данный момент он на стадии озвучания и хотим предоставить вам наш экспериментальный вариант озвучки от специалистов по нейро-озвучанию, да там есть небольшие проблемы с акцентом, но пока имеем что имеем.

По нашим доступным ресурсам студии пока доступен только такой вариант, к выходу может станет и лучше, но что бы убрать полностью акцент нужна программа которая стоит не малых средств, по этому если у вас есть желание и возможность помочь нам сделать ваш любимый Mass Effect 2 лучше и без акцента, то помогите собрать сумму на покупку данной программы. Ссылка на наши сборы в описании ролика.

А на данный момент пока у нас все с новостями, надеемся на ваше понимание и терпение. Ждите новых новостей и изменений искренне ваша команда студии IntroVoice Studio!