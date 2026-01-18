SynthVoiceRu выпустила русскую нейроозвучку для Mass Effect 2

Команда SynthVoiceRu представила новую версию русской нейроозвучки для культовой Mass Effect 2 в составе Legendary Edition.

Это вторая попытка команды озвучить игру. Первая, предпринятая около года назад, завершилась неудачей из-за технических сложностей с интеграцией аудио в игровой движок. На этот раз разработчикам удалось решить проблему, и озвучка полностью функционирует в игре.

Авторы предупреждают, что у локализации есть характерные недостатки. В их числе - редкие обрывы на последних словах предложений, иногда некорректное определение буквы Ё и ошибки в ударениях в омографах. Несмотря на эти мелкие погрешности, создатели считают результат вполне играбельным.

Озвучка вышла в двух исполнениях: дубляж и закадр. На данный момент озвучка доступна лишь подписчикам на Boosty. Планируется ли общедоступный релиз - неизвестно.