SynthVoiceRu выпустила русскую нейроозвучку для Mass Effect 2

Команда SynthVoiceRu представила новую версию русской нейроозвучки для культовой Mass Effect 2 в составе Legendary Edition.
Это вторая попытка команды озвучить игру. Первая, предпринятая около года назад, завершилась неудачей из-за технических сложностей с интеграцией аудио в игровой движок. На этот раз разработчикам удалось решить проблему, и озвучка полностью функционирует в игре.
Авторы предупреждают, что у локализации есть характерные недостатки. В их числе - редкие обрывы на последних словах предложений, иногда некорректное определение буквы Ё и ошибки в ударениях в омографах. Несмотря на эти мелкие погрешности, создатели считают результат вполне играбельным.
Озвучка вышла в двух исполнениях: дубляж и закадр. На данный момент озвучка доступна лишь подписчикам на Boosty. Планируется ли общедоступный релиз - неизвестно.
Ладно, собирать на свою каловую озвучку, (не малые деньги)
Ну после сбора, давать её только по подписке. Это максимальный уровень жадности.
В целом сносно, для тех кто вообще не воспринимает английский подойдёт.
уши режет
В целом лучше 90 % официальных локализаций, выпущенных до ~2005 года.
Это уже полностью рабочая озвучка? // Саня Мельник
Это каким же надо быть негодяем+дуралеем, что бы это ставить