Третий тизер гибридной озвучки Mass Effect Legendary Edition от студии DarkSpeech

Студия DarkSpeech выпустила третий тизерный ролик, демонстрирующий прогресс в работе над локализацией Mass Effect Legendary Edition.

Команда сообщила о старте работ над одной из локаций "Омега". После окончания этого проекта, озвучку можно будет протестировать. Дата начала закрытого бета-тестирования 0.5 пока не определена и будет анонсирована отдельно.

Основное внимание в анонсе уделено полному переходу на гибридную технологию озвучки.

Новый подход состоит из комбинация технологии преобразования Speech-to-Speech (S2S) и классического дубляжа с привлечением профессиональных актеров. По заявлению студии, это позволит достичь высокого уровня синхронизации с оригиналом и естественности звучания при сохранении эмоциональной составляющей игры.

Помимо этого, студия также реформировала внутренний производственный конвейер, в том числе изменив подход к созданию тизерных роликов для более наглядной демонстрации этапов работы.