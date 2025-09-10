Третий тизер гибридной озвучки Mass Effect Legendary Edition от студии DarkSpeech

Студия DarkSpeech выпустила третий тизерный ролик, демонстрирующий прогресс в работе над локализацией Mass Effect Legendary Edition.
Команда сообщила о старте работ над одной из локаций "Омега". После окончания этого проекта, озвучку можно будет протестировать. Дата начала закрытого бета-тестирования 0.5 пока не определена и будет анонсирована отдельно.
Основное внимание в анонсе уделено полному переходу на гибридную технологию озвучки.
Новый подход состоит из комбинация технологии преобразования Speech-to-Speech (S2S) и классического дубляжа с привлечением профессиональных актеров. По заявлению студии, это позволит достичь высокого уровня синхронизации с оригиналом и естественности звучания при сохранении эмоциональной составляющей игры.
Помимо этого, студия также реформировала внутренний производственный конвейер, в том числе изменив подход к созданию тизерных роликов для более наглядной демонстрации этапов работы.
Что с голосом у шепарда? Это вы серьезно?
ИИ озвучивает шепарда... версия ИИ - 0.08 beta -)))
Боже... какая же херня... меня чуть не вывернуло... Лучше не делайте этого. Остановитесь ради всего святого. // Артём Василенко
Что за акцент у Шепарда?
Ну это он после 3 сентября не выходился :)
Шепард,
Звучит имбово. Там-сям доработать и можно выкатывать