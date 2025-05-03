В Steam и PlayStation Store стартовала распродажа Mass Effect: LE со скидкой 90%

Несмотря на то, что Mass Effect 5 - или как она в итоге будет называться - находится в разработке, до ее появления на прилавках магазинов пройдет еще немало времени. Все, о что мы имеем на данный момент, - это несколько тизеров и туманное обещание, что игра будет. Когда-нибудь. Когда-нибудь.

Но если оригинальная трилогия находится в вашем списке «Мне так стыдно, что я никогда в нее не играл!», то сейчас самое время в нее погрузиться. В настоящее время Mass Effect Legendary Edition можно купить по очень низкой цене в Steam и PlayStation Store.

Коммандер Шепард, первый человек-Спектр, на протяжении трех игр попадает в бесчисленное множество галактических (неправильных) приключений. Здесь вы столкнетесь с опасными инопланетянами, будете флиртовать с членами команды и решать, кем быть - ангелом или подонком для всех вокруг.

Неповторимая космическая одиссея, Mass Effect: LE содержит базовый однопользовательский контент и более 40 DLC из культовой трилогии, включая промо-оружие, броню и наборы - ремастированные и оптимизированные для 4K Ultra HD. Прыгайте на борт «Нормандии» и сразитесь со Жнецами всего за $5,99 на PC и PlayStation, причем акция будет действовать до 15 и 8 мая соответственно.