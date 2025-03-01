Второй тизер нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition от студии DarkSpeech

Команда DarkSpeech продолжает радовать поклонников культовой трилогии Mass Effect, работая над созданием уникальной нейросетевой озвучки для Mass Effect Legendary Edition. На этот раз студия готова поделиться результатами своей работы, которые уже сейчас демонстрируют, как передовые технологии могут вдохнуть новую жизнь в знакомые голоса и диалоги.
Специально для поклонников серии был подготовлен второй тизер с русской нейросетевой озвучкой, позволяющий оценить, насколько глубоко и реалистично звучат любимые персонажи. Это лишь первый шаг на пути к полному преображению звукового сопровождения трилогии, и разработчики уверены, что результат превзойдёт все ожидания!
Студия приглашает всех желающих поделиться своим мнением: как вам новый подход к озвучке? Какие моменты в тизере впечатлили больше всего? Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и следите за обновлениями – впереди ещё много интересного!
Точная дата выхода полной версии нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition пока остаётся в секрете, но разработчики обещают, что она станет настоящим подарком для всех поклонников серии.
>Нейронка
>От студии
Мхах
Там многое подгоняют и правят в ручную, а не тупо вставляют аудиодорожки. Спасибо и на этом, я в 2000-х мог о таком только мечтать пытаясь понять ахинею из промт-перевода текста в играх.
Масс Эффект, слава богу, никогда за всю свою историю не страдал промт-переводом текста. Он всегда страдал только русской озвучкой.
Наша цель все диалоги после озвучки проверить, после через Нейросеть, потом ещё раз проверить. В игру поподают только лучшие варианты.
(Этот вариант ещё будет правиться)
Это не финальный вариант. К релизу измениться многое следите за разработкой.
Спасибо вам за комментарий!
Воу воу, охлади своё трахание немного)))
Немного лучше чем от Peter Rodgers, но до идеала далеко.
полностью согласен, миранда разговаривает голосом мальчика-подростка, бее. Дайте денег команде, что делала русский матерный перевод для Буллетсторм, и то лучше будет (и значительно бодрее).
Голос Миранды звучит как голос 14 летнего мальчишки фу...
Это та самая Legendary Edition, которая с цензурой?
В топку. Я лучше в оригинал поиграю.
Использовать не цензурную брань будем только по делу. Нам не нужен мат только по причине "есть и ладно".
Не знает в чем цензура но уже бежит и кричит о ней
>насколько глубоко и реалистично звучат любимые персонажи.
Примерно на ноль процентов.
Значительно лучше чем первая версия, с шипящими все такая же проблема.
И заканчивайте использовать Чатгпт для написания текста, за километр видно
Откровенно так себе
ну, первая половина тизера мне понравилась. Музыка хорошая. А потом кто-то поверх видео пустил запись из школьного драм-кружка. Ну накладки бывают у всех, а так удачи.
Полностью рушится атмосфера! Спасибо, но лучше на оригинале поиграть с сабами.
такое же убожество, что и золотое издание МЕ
Фууууууууууууууууууу.
местные ареалы обмазываются нейроскамом, все завидуют