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Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.1 3 132 оценки

Второй тизер нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition от студии DarkSpeech

DarkSpeech
Новости

Команда DarkSpeech продолжает радовать поклонников культовой трилогии Mass Effect, работая над созданием уникальной нейросетевой озвучки для Mass Effect Legendary Edition. На этот раз студия готова поделиться результатами своей работы, которые уже сейчас демонстрируют, как передовые технологии могут вдохнуть новую жизнь в знакомые голоса и диалоги.

Специально для поклонников серии был подготовлен второй тизер с русской нейросетевой озвучкой, позволяющий оценить, насколько глубоко и реалистично звучат любимые персонажи. Это лишь первый шаг на пути к полному преображению звукового сопровождения трилогии, и разработчики уверены, что результат превзойдёт все ожидания!

Студия приглашает всех желающих поделиться своим мнением: как вам новый подход к озвучке? Какие моменты в тизере впечатлили больше всего? Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и следите за обновлениями – впереди ещё много интересного!

Точная дата выхода полной версии нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition пока остаётся в секрете, но разработчики обещают, что она станет настоящим подарком для всех поклонников серии.

19
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Шрек и осел vs CD Project

>Нейронка

>От студии

Мхах

3
Samson48

Там многое подгоняют и правят в ручную, а не тупо вставляют аудиодорожки. Спасибо и на этом, я в 2000-х мог о таком только мечтать пытаясь понять ахинею из промт-перевода текста в играх.

15
Ивасик Samson48

Масс Эффект, слава богу, никогда за всю свою историю не страдал промт-переводом текста. Он всегда страдал только русской озвучкой.

-2
DarkSpeech Samson48

Наша цель все диалоги после озвучки проверить, после через Нейросеть, потом ещё раз проверить. В игру поподают только лучшие варианты.
(Этот вариант ещё будет правиться)

Это не финальный вариант. К релизу измениться многое следите за разработкой.
Спасибо вам за комментарий!

12
BazzDroid Samson48

Воу воу, охлади своё трахание немного)))

2
HitHandzo

Немного лучше чем от Peter Rodgers, но до идеала далеко.

3
Light of Tfuth
2
Fat Man

полностью согласен, миранда разговаривает голосом мальчика-подростка, бее. Дайте денег команде, что делала русский матерный перевод для Буллетсторм, и то лучше будет (и значительно бодрее).

0
Александр Дантес

Голос Миранды звучит как голос 14 летнего мальчишки фу...

1
Ahnx

Это та самая Legendary Edition, которая с цензурой?

В топку. Я лучше в оригинал поиграю.

1
DarkSpeech

Использовать не цензурную брань будем только по делу. Нам не нужен мат только по причине "есть и ладно".

1
Dark_AssassinUA

Не знает в чем цензура но уже бежит и кричит о ней

-1
Dark_AssassinUA

>насколько глубоко и реалистично звучат любимые персонажи.

Примерно на ноль процентов.

Значительно лучше чем первая версия, с шипящими все такая же проблема.

И заканчивайте использовать Чатгпт для написания текста, за километр видно

1
Сережаа

Откровенно так себе

0
mongol312

ну, первая половина тизера мне понравилась. Музыка хорошая. А потом кто-то поверх видео пустил запись из школьного драм-кружка. Ну накладки бывают у всех, а так удачи.

0
JustBegun

Полностью рушится атмосфера! Спасибо, но лучше на оригинале поиграть с сабами.

0
IcyBarret

такое же убожество, что и золотое издание МЕ

-1
Pravdarub

Фууууууууууууууууууу.

-1
Traxnyfree

местные ареалы обмазываются нейроскамом, все завидуют

-10