Второй тизер нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition от студии DarkSpeech

Команда DarkSpeech продолжает радовать поклонников культовой трилогии Mass Effect, работая над созданием уникальной нейросетевой озвучки для Mass Effect Legendary Edition. На этот раз студия готова поделиться результатами своей работы, которые уже сейчас демонстрируют, как передовые технологии могут вдохнуть новую жизнь в знакомые голоса и диалоги.

Специально для поклонников серии был подготовлен второй тизер с русской нейросетевой озвучкой, позволяющий оценить, насколько глубоко и реалистично звучат любимые персонажи. Это лишь первый шаг на пути к полному преображению звукового сопровождения трилогии, и разработчики уверены, что результат превзойдёт все ожидания!

Студия приглашает всех желающих поделиться своим мнением: как вам новый подход к озвучке? Какие моменты в тизере впечатлили больше всего? Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и следите за обновлениями – впереди ещё много интересного!

Точная дата выхода полной версии нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition пока остаётся в секрете, но разработчики обещают, что она станет настоящим подарком для всех поклонников серии.